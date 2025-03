Die US-Regierung hat die Unterzeichnung eines Vertrags mit „Boeing“ über die Produktion neuer F-47-Kampfjets angekündigt – wie Präsident Donald Trump am Freitag mitteilte. Dieser neue Flugzeugtyp soll eine neue Mission der US-Luftwaffe einleiten und gleichzeitig das Unternehmen aus der Krise ziehen.

Steht doch „Boeing“ in harten Wettbewerb mit „Lockhead Martin“ um die Lizenz zum Bau des Kampfjets der nächsten US-Generation – mit einer Investition von mehreren Milliarden Dollar. Nach der Ankündigung von Trump stieg „Boeings“ Börsenwert um 4 Prozent, während der von „LM“ um 7 Prozent fiel.

Trump bezeichnete während seines Check-ins aus dem Oval Office das Flugzeug so:

„So etwas hat noch niemand vorher gesehen“.

„Next Generation Air Dominance“-Jet-Generation

Gleichzeitig demonstrierte er ein Plakat mit dem Bauplan des derzeit bereits sich in Produktion befindlichen Super-Kampfjets. Allerdings zeigt das Bild nur wenige Details, nämlich die scharf nach hinten gebogenen Flügel und die Nase des Flugzeugs.

Dieses Flugzeug ist bezüglich Reichweite, Geschwindigkeit und Tarnkappenfähigkeit für effektive Operationen in der riesigen indopazifischen Region konzipiert und soll mit Chinas fortschrittlichsten Waffensystemen konkurrieren, einschließlich aktueller und zukünftiger Tarnkappenjäger und Boden-Luft-Raketensysteme. Dass Boeing-Flugzeug „F-47“ soll Überschallgeschwindigkeit erreichen, und seine große Struktur ermöglicht es dazu, alle Treibstoffe, Sensoren und Waffen zu transportieren – wie „Aviat ionweek“ berichtet.

„Boeing“ selbst, seit 2014 einen operativen Verlust von 18 Milliarden US-Dollar aufweisend, schöpft nun neue Hoffnungen auf einen Neustart.

After months of thrashing the F-35, the Trump-Musk administration declares they are moving on with a super duper omnipotent F-47.

Allies, don’t waste your money on F-35’s because they’re already obsolete. pic.twitter.com/Z3ng0l8vMB

— Rocke Fella – NAFO Raccoon △ (@NAFORaccoon) March 21, 2025