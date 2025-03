US-„B-52-Langstreckenbomber“ im Tiefflug über Oslo (Videos)

Mit einem dramatischen Tiefflug über Oslo erregten einer der berüchtigten fliegenden Festungen des Kalten Krieges, einer US-amerikanischem „B-52 Stratofortress“, begleitet von zwei „F-35 Lightning II“ der „Königlich Norwegischen Luftwaffe“, großes Aufsehen

Der Flug fand als Teil der „“Tower Blockhaouse-Mission“ TOWER BLOCKHOUSE-Mission im Rahmen der Mission Bomber Task Force 25-2 statt und sollte die laufende militärische Zusammenarbeit zwischen den USA und Norwegen sowie die zwölfte Operation in der aktuellen Iteration der „BTF“ unterstreichen.

„Die Bedeutung unserer Partnerschaft mit Norwegen für eine sichere und stabile Arktis kann nicht hoch genug eingeschätzt werden.„

– so Oberst Kendall Smith, ein Mitglied der US-Luftwaffe und Kommandant der „BTF“ in der europäischen Luftwaffe und der afrikanischen Luftwaffe.

Allies conducted a low-altitude flyover of Oslo, Norway 🇺🇸🇳🇴

On Friday, a U.S. Air Force B-52 Stratofortress was escorted by Norwegian F-35s during a planned training exercise between the two nations, aimed at enhancing interoperability between the Norwegian Armed Forces and… pic.twitter.com/j3S0hnILLi

— Forsvarsdepartement (@Forsvarsdep) March 14, 2025