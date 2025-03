Baerbocks Versorgungsjob als Export des „Schweinesystems“ in die UNO

Pussykratinnen Baerbock und Schmid

Selbst die eingefleischtesten grün-linken System-Emporkömmlinge beginnen langsam zu verstehen, wie weit es mit ihrer woken „Neuen Weltordnung“ gekommen ist: Wütende Kritik an Annalena Baerbock wegen Uno-Job setzt sich fort: „Wir dachten, so was passiert nur in autoritären Staaten“ – empört sich das ehemals größte links-grüne Propaganda-Blatt, die „BILD“

Wurde doch Baerbock – mit bekannt grottenschlechten Englischkenntnissen und katastrophalem diplomatischem Geschick – vergangene Woche durch die Bundesregierung als deutsche Kandidatin für den Vorsitz der UN-Vollversammlung 2025/26 in einer Art Hinterzimmer-Deal ausgehandelt.

Peinlich aber auch für überzeugte Postfeministinnen, dass sich zwei linke Vorzeige-Karrieristinnen nun in die Quere kommen: Denn vorgesehen für den lukrativen Top-Job war die grüne Diplomatin und Karrieristin Helga Schmid (64) – im Vergleich zu Baerbock – freilich etwas in die Jahre gekommen. Trotz ersterer Erfahrung (bis Ende 2024 Generalsekretärin der „Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa“ OSZE) muss sie Baerbock weichen.

Aufgebrachtes Personal

Nun belegen interne, dem „Tagesspiegel“ vorliegende Chats den riesigen Unmut innerhalb der UN-Belegschaft. Der Großteil der Botschafter soll demnach hinter Schmid stehen. Hält man doch dort die Entscheidung für Baerbock einfach nur mehr für „respektlos“. Weil …

…„mächtige Staaten UN-Schlüsselpositionen für ihre eigenen Zwecke missbrauchen.“

– wird eine Chatnachricht zitiert.

Was freilich eine deutsche Spät-Nutznießerin des „Schweinesystems“ [1] gar nicht verstehen dürfte, weil es Teil links-grüner Ideologie ist.

Unfähig zur Diplomatie

Wäre doch B. als Außenministerin „sehr spalterisch“ vorgegangen, etwa in Bezug auf China. Hatte sie doch den chinesischen Präsidenten Xi Jinping als „Diktator“ bezeichnet. Beim Anklopfen um Flüssiggas im mittelalterlichen Scheichtum Katar (Todesstrafe für Homosexualität) machte hingegen der grüne Vizekanzler Habeck den Bückling.

Klare Worte fand hingegen Christoph Heusgen (70), früherer Chef der Münchner Sicherheitskonferenz:

„Die Uno ist kein Selbstbedienungsladen.“

– so der langjährige UN-Botschafter dem „Spiegel“. Das links-grüne Habeck-Baerbock-Lang-Hofreiter-Deutschland war und ist aber genau das:

„Am deutschen Wesen soll die Welt genesen.“

Heusgens Kritik, wonach Schmid bereits offiziell nominiert war, und Gespräche mit über 100 Delegationen geführt habe und international geschätzt werde, kosten der Grünen mit ihrem frisierten Lebenslauf nicht einmal mehr einen Lacher.

„Diktatur Deutschland?“

„Dann plötzlich diese Kehrtwende. Ein UNO-Kollege hat mir geschrieben: ‚Wir dachten, so was passiert nur in autoritären Staaten‘“

– zitiert ein entgeisterter Heusgen. Baerbock kommunistisches Nomenklatur-Gehabe kommt hingegen auch beim deutschen Volk nicht gut an: Laut einer „YouGov“Umfrage sehen 57 Prozent der Befragte Baerbocks Überfalls-Nominierung negativ oder eher negativ.

Arroganz der Macht

Nur das grüne Traumweiblein selbst kann alles gar nicht so recht verstehen. Im Brustton vermessener Überzeugung:

„Das wird ein entscheidendes Jahr der Generalversammlung sein.“

Die Chinesen und Russen werden sich freuen! Mit hanebüchenen Argumenten zurecht, etwa auf die schwierige Suche nach einem Nachfolger für UN-Generalsekretär António Guterres verweisend.

In Orwellscher Manier versucht Baerbock die aufbrandende Kritik zu ignorieren: Wonach sie doch mit ihrer Kandidatur Schmid verdrängt und deren seit Monaten in New York geknüpften Kontakte wertlos gemacht habe. Mitnichten: Wäre doch die „deutsche Kandidatur natürlich auch gemeinsam“ vorbereitet worden, ebenso die Themensetzung, so die Grünen-Feministin. Der Gipfel des Hohns:

„Deswegen geht es nicht um einzelne Personen.“

Wobei es in diesem Falle um nichts anderes als um eine Lex Baerbock geht: um die wohl auf dem freien Arbeitsplatz wohl kaum zu Vermittelnde. Außerdem würde Schmid – sozusagen als diplomatisches Ausgedinge – „an führender Stelle weiter wirken.“

– so eine wohlwollend-mütterliche Baerbock.

Die Verkommenheit des Wokeismus

Wie weit der Wokeismus mittlerweile im Sinne einer Umwertung herkömmlicher männlicher Werte wie Stärke und Durchhaltevermögen abgewirtschaftet hat, erkennt man im Vorherrschen einer Heulsusen-Mentalität:

Zum Hintergrund: Das Amt der Präsidentin der UN-Generalversammlung geht aufgrund interner UN-Absprachen für 2025/26 an die westeuropäischen Staatengruppen. Wo sich Deutschland schon vor einiger Zeit das Besetzungsrecht gesichert hatte.

Der Vorsitz der UNO-Vollversammlung in New York, mit allen 193 UN-Mitgliedstaaten, wird Anfang Juni gewählt. Die Amtszeit beginnt dann im September und dauert ein Jahr.

[1] „Schweinesystem“: O-Ton Joschka Fischer & Cohn-Bendit

