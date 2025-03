Bild: DPA Images | Gregor Fischer

Auf Grund der Sparvorgaben im Landeshaushalt soll nun in Berlin „ausgerechnet“ bei der Beheizung von Freibädern gespart werden. Das Wasser in Berliner Freibädern wird somit größtenteils nicht mehr beheizt.

Sparen an warmem Wasser

Gespart wird also nun in der Sommersaison an warmem Wasser in den Freibädern. Das Wasser soll von nun an in den meisten Bädern nur noch durch Sonneneinstrahlung und Außentemperatur erwärmt werden, wie auch rbb24.de berichtete.

Die Berliner Bäderbetriebe (BBB) haben angekündigt, dass sie angeblich wegen der Sparvorgaben im Landeshaushalt mehrere Maßnahmen zur Kostensenkung ergreifen werden. Wie das Unternehmen am 21. März mitteilt hatte, wird es im Sommer mehrere Einschränkungen geben.

Geplant sei, dass die Stütztemperatur von 22 Grad Celsius in den Sommerbädern überall dort entfallen werde, wo fossile Energie benötigt werde. Das bedeute, dass das Wasser nur durch Sonneneinstrahlung und Außentemperatur erwärmt werden solle. Das betrifft einen Großteil der 14 Berliner Freibäder.

Ausgenommen sind laut BBB die Sommerbäder Pankow, Mariendorf, Staaken-West, Kreuzberg und die Kombibäder Gropiusstadt und Seestraße. In diesen Bädern werde regenerative Wärmeerzeugung verwendet, zum Beispiel mit sogenannten Schwimmbadabsorbern, also Schläuchen, durch die das Schwimmbadwasser hindurchgepumpt wird. Aber auch hier müsse die Sonneneinstrahlung die Schläuche erwärmen.

Wasser mit 12 Grad Leitungstemperatur im Becken

Das Wasser, mit dem die Becken befüllt werden, komme mit einer Temperatur von 12 Grad Celsius aus der Leitung, erklärte dazu eine Sprecherin. Normalerweise werde es dann auf 22 Grad erwärmt. Doch dafür ist in diesem Jahr bei den meisten Standorten kein Geld da.

Die Bäderbetriebe erhalten eigenen Angaben zufolge vom Land einen Zuschuss von 75 Millionen Euro für 2025. Allein für die Energieversorgung fehlen hierbei drei Millionen Euro im Vergleich zu dem, was im 2022 geschlossenen Bädervertrag ursprünglich festgelegt worden war. In diesem Jahr würden Mehrkosten wegen gestiegener Energiepreise allerdings nicht mehr erstattet.

Weiterhin werden auch Saunen in den Hallenbädern zwischen dem 1. April und dem 31. Oktober 2025 geschlossen bleiben. Außerdem werde das Strandbad Wannsee erst Anfang Mai öffnen und nicht wie sonst bereits Karfreitag. Darüber hinaus ende die Sommersaison in allen Bädern mit dem Abschluss der Schulferien bereits am 7. September.

Ein Hoffnungsschimmer könnte dabei allerdings am Horizont aufglimmen, möglicher Weise eskalieren die Gemüter der „Neubürger“ dann auf Grund der niedrigen Wassertemperaturen nicht im Ausmaß der letzten Jahre.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar . Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.