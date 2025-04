Baerbock mit neuem brillantem Vorschlag – Update-Abgabe für i-Phone

Bild: screenshot Tagesschau

Noch-Außenministerin Annalena Baerbock hat wieder einmal eine neue Idee geboren. Es würde so ihre Ansicht, viel Geld für Europa bringen würde man in „Baerbock-Manier“ gegen die USA und vor allem Trump agitieren.

Zehn Cent pro i-Phone update für Nutzer

Zehn Cent“ pro Update für das i-Phone, das schlägt Baerbock nun als sogenannte Update-Abgabe für die USA vor, wie auch epochtimes berichtet hatte.

„Wie oft updaten wir unser iPhone? So zehn Cent darauf, das würde viel Geld für Europa bringen, anderen vielleicht nicht so gut gefallen“, so Baerbock.

Mit diesem, höflich formuliert, ungewöhnlichen Vorschlag will die geschäftsführende Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) nun den Druck auf die USA erhöhen, die gerade Autozölle unter anderem gegen europäische Importfahrzeuge angekündigt hatten.

„Wenn andere wie am heutigen Tag mal so 25 Prozent in den Raum stellen, dann können wir unseren ganzen Instrumentenkasten in den Raum stellen.“

– erklärte Baerbock anlässlich einer gemeinsamen Konferenz der Zeit, des Handelsblatts, des Tagesspiegels und der Wirtschaftswoche am 27. März.

Die Europäer müssten sich ihrer strategischen Stärken bewusst sein und diese klug einsetzen. „Wir haben den Digital Services Act, und der ist kraftvoll“, sagte Baerbock mit Blick auf die darin vorgesehenen „Gegenzwangsmaßnahmen“, die „eigentlich in Reaktion auf eine andere große Weltmacht“ geplant wurden, aber auch auf die US-Digitalwirtschaft anwendbar seien, etwa den Handyhersteller Apple.

Leider wurde uns während der Amtszeit Baerbocks allerdings nur zu schmerzlich bewusst, wie beschränkt die Kapazitäten des Werkzeugkastens der „Noch-Außenministerin“ schlussendlich sind.

***

________________________________________________________________________________________________

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar . Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.