Jetzt ist auch Ostern dran: Osterhase wird „SITZHASE“!

+++

Unmut in den sozialen Netzen: Osterhase wird zum Sitzhasen

Die jüngsten Massenaufläufe von Moslems in den Städten zum demonstrativen Beten auf öffentlichen Plätzen haben die Gemüter erhitzt. Nachdem der Handel zuvor artig Ramadan-Kalender angeboten hatte, beginnt man nun mit dem Ostergeschäft:

In den Märkten werden bereits Schokoladen-Osterhasen angeboten. Nur, dass die oftmals nicht “Osterhase” heißen, sondern “Sitzhase”. In der aufgeheizten Stimmung kommt das nicht gut an – auch wenn der Begriff gar nicht neu ist.

Die Bilder der sogenannten Schokoladen-“Sitzhasen”, die in den sozialen Netzen gerade viral gehen, brachten wohl für manch einen das Fass zum Überlaufen. “Heißt der Osterhase jetzt Sitzhase?”, fragen sich viele User und sind mit dieser vermeintlichen Umbenennung alles andere als einverstanden.

[…]

Das Verdrängen christlicher Traditionen ist keine Einbildung: Die Wahrnehmung, dass christliche Feste und Traditionen zurückstecken sollen, während moslemische Feste regelrecht beworben werden, um sich Migranten anzubiedern – teilweise gar durch Beleuchtungen der Fußgängerzonen auf Steuerzahlerkosten – kommt dennoch nicht von ungefähr. Weiterlesen auf report24.news

+++

Zum Schutz der Autoindustrie: Italien fordert Green-Deal-Stopp

Italien schlägt Alarm: Wegen des dramatischen Einbruchs der Autoproduktion fordert Rom die Aussetzung zentraler Green-Deal-Vorgaben – ein entsprechender Antrag soll nun bei der EU eingereicht werden.

Italien möchte zur Entlastung der besonders von den US-Zöllen betroffenen europäischen Auto-Industrie die Vorschriften zur Senkung von Industrieemissionen aussetzen. Industrieminister Adolfo Urso kündigte an, er werde sich dafür bei der Europäischen Union einsetzen. Ein entsprechender Antrag werde bei der EU eingereicht.

„Gegen die Zölle fordern wir die EU auf, sofort zu handeln und die Green-Deal-Regeln auszusetzen, die zum Zusammenbruch der Automobilindustrie geführt haben“, erklärte Urso. Er sprach sich für eine „Deregulierung“ aus, die das Leben europäischer Unternehmer erleichtern könne. Für europäische Unternehmen sei es wichtig, „alternative Märkte“ zu finden. „In den kommenden Tagen wird die italienische Regierung die Unternehmerverbände treffen, um Gegenmaßnahmen zu besprechen“, betonte der Minister. Weiterlesen auf exxpress.at

+++

EU verschiebt Lieferkettengesetz um ein Jahr – NGOs protestieren

Das Bürokratiemonster EU-Lieferkettengesetz wird zunächst einmal verschoben. ​Ursprünglich sollten die ersten Regelungen 2027 in Kraft treten, nun ist der Start für 2028 vorgesehen. Zahlreiche NGOs und Verbände protestieren, für sie tut sich durch das Gesetz ein weiteres breites Feld auf.

Das Lieferkettengesetz zielt darauf ab, Unternehmen für Menschenrechtsverletzungen und Umweltverstöße in ihren globalen Lieferketten zur Verantwortung zu ziehen.​ Es entwickelte sich zu einem bürokratischen Monster, das alles bisher da gewesene in den Schatten hätte stellen können. So sollten Firmen verpflichtet werden, auf die Einhaltung bestimmter Umweltstandards zu achten – inklusive CO2-Emissionen, Entwaldung oder dem Einsatz giftiger Chemikalien. Ein Automobilhersteller müsste bei seinen Lieferanten die komplette Lieferkette einer Batterie durchgehen und beispielsweise sicherstellen, dass bei der Gewinnung von Lithium für Batterien keine giftigen Abwässer in Flüsse gelangen. Weiterlesen auf tichyseinblick.de

+++

Woher die Kritik an der Meinungsfreiheit kommt

Team Trump lobt die Meinungsfreiheit der USA und kritisiert die in Deutschland. Wo liegen die Grenzen und was sind die Unterschiede der beiden Länder?

Im Vergleich zum Rest der Welt haben die Vereinigten Staaten grundsätzlich einen sehr, sehr starken Schutz der Meinungsfreiheit.

Rechtsanwalt Joachim Steinhöfel macht es noch deutlicher:

„In den USA existiert nach dem ersten Verfassungszusatz faktisch eine nahezu ‚absolute Meinungsfreiheit‘. Der Staat darf nur in extremen Ausnahmefällen einschränkend eingreifen.“

Die Meinungsfreiheit in Deutschland ist durch Artikel 5 des Grundgesetzes geschützt. „Aber mit gesetzlichen Schranken, zum Beispiel bei Volksverhetzung, Beleidigung, Verleumdung oder übler Nachrede“, erklärt Steinhöfel. (…)

„Wegen gerichtlicher Schritte der Bundesregierung gegen Journalisten und der wiederholten Missachtung des Auskunftsrechts der Presse durch die Bundesregierung haben wir im Jahre 2024 16 Verfahren gegen die Bundesregierung geführt und alle – bis zum Bundesverfassungsgericht – gewonnen.“

(…)

Der Wissenschaftlerin für globale Meinung zufolge sei es berechtigt, darauf hinzuweisen, dass es „einige wirklich besorgniserregende Bedrohungen für die Redefreiheit in Europa gibt.“ Auch sie selbst sei „besorgt über Verhaftungen wegen Online-Reden im Vereinigten Königreich und in Deutschland.“ meint Steinhöfel.

Weiterlesen auf zdf.de

+++

Klaus Schwab zieht sich als WEF-Chef zurück

Der 87-jährige Gründer des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, hat den Prozess dazu eingeleitet, um als Chef des WEF zurückzutreten. Innerhalb von 50 Jahren hat er das Forum in Davos zu einer der einflussreichsten Institutionen in der globalen Politik gemacht.

(…) Vorerst soll Schwab in seiner aktuellen Position bleiben, das WEF spricht davon, dass besagter Prozess spätestens im Januar 2027 abgeschlossen werden soll. Bereits im vergangenen Jahr hatte Schwab angekündigt, sich aus dem Tagesgeschäft des Weltwirtschaftsforums zurückziehen zu wollen. So soll jetzt der ehemalige norwegische Außenminister Borge Brende die Leitung des Forums übernehmen.Weiterlesen auf apollo-news.net

+++

Enorme Kosten und viel Arbeitszeit: Asylbewerber in Suhl terrorisieren die örtliche Feuerwehr

Asylbewerber im thüringischen Suhl haben im vergangenen Jahr mehr als 200 falsche Notrufe getätigt, durch die die Berufsfeuerwehr unnötigerweise ausrücken musste.

Der Leiter des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz, Dennis Kummer, sagte dazu gegenüber Focus, daß von insgesamt 230 Notrufen aus der örtlichen Asylunterkunft 205 Fehlalarme waren. Auf absichtliches Auslösen eines Fehlalarms steht bis zu einem Jahr Gefängnisstrafe.

Weiterlesen auf jungefreiheit.de

+++

Grüne Müllpolizei: Volkserziehung für den umweltbewussten Wohlstandsdeutschen, während im Land nichts mehr funktioniert

Das Einzige, was dieser Staat noch zustande bringt, ist, seine Bürger mit immer neuen, völlig sinnlosen Schikanen zu überziehen. So haben einige deutsche Landkreise vor allem dort, wo die grüne Sekte (mit)regiert, nichts Besseres zu tun, als die korrekte Mülltrennung der Einheimischen zu überwachen.

Mit Inkrafttreten der neuen bundesweit geltenden Bioabfallverordnung am 1. Mai darf der Anteil an Fremdstoffen nur noch maximal drei, der Anteil an Kunststoff höchstens ein Prozent betragen. Natürlich ist das grün regierte Baden-Württemberg ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht, Müllsündern zu Leibe zu rücken: Der Landkreis Esslingen plant bereits, Künstliche Intelligenz einzusetzen, um Bioabfalltonnen zu kontrollieren und Bürgern auf die Spur zu kommen, die sich nicht an die Mülltrennungsvorgaben halten. Weiterlesen auf ansage.org

+++

