Berlin plant Asyl-Koloss für 1.500 (!) Migranten – € 165 Mio. Miete für 10 Jahre

165 Millionen Euro Miete für 10 Jahre: Berlin plant Asyl-Koloss für 1.500 Migrante

Nach Trump-Drohung: Iran nennt mögliches Angriffsziel

Der Iran kontert eine Drohung der USA. Welche Staatsbürger ein Gegenschlag trifft, ist Teheran scheinbar egal.

Der Iran hat Vergeltungsschläge für den Fall eines US-Angriffs angekündigt – auch gegen britische Staatsbürger. Ein hochrangiger iranischer Militär erklärte dem „Telegraph“: „Wenn die Zeit kommt, wird es keine Rolle spielen, ob Sie ein amerikanischer, britischer oder türkischer Soldat sind – Sie werden ins Visier genommen, wenn Ihr Stützpunkt von Amerikanern genutzt wird.“

Wie der „Telegraph“ weiter schreibt, soll es laut iranischen Staatsmedien dabei um eine Militärbasis auf Diego Garcia gehen. Die Insel liegt im Indischen Ozean, knapp 4.000 Kilometer vom Iran entfernt. Wie die Staatsmedien betonen, hätten etwa die iranischen Chorramschahr-Raketen und die Shahed-136-Drohne genügend Reichweite, um die Insel anzugreifen. Weiterlesen auf t-online.de

“Haltet keine Bombe, keine Patrone, kein Messer zurück”: Hamas ruft weltweit zu Terror auf

Die Terrororganisation Hamas ruft ihre Anhänger weltweit zu Terroranschlägen auf: Keine Bombe, keine Patrone, kein Messer und kein Stein sollten zurückgehalten werden, fordert Hamas-Funktionär Sami Abu Suhri. Jeder, “der irgendwo auf der Welt eine Waffe tragen kann”, müsse “handeln”.

Hintergrund der Aufforderung zu Terroranschlägen sollen Umsiedelungspläne für den Gaza-Streifen sein, die US-Präsident Donald Trump letzten Monat geäußert hatte: Demnach hätten die USA Gaza übernehmen und wieder aufbauen sollen, wozu die zwei Millionen Einwohner in Nachbarländer wie Ägypten oder Jordanien umgesiedelt werden sollten. Ziel wäre demnach eine Entwicklung des Küstenstreifens zu einer “Riviera des Nahen Ostens”. Weiterlesen auf report24.news

DEUTSCHLAND: Politische Stimmung im Vergleich zur Bundestagswahl

Grüne werfen Le Pen „Korruption“ vor – dabei ist dieses Vorgehen in der Partei gängige Praxis

Zahlreiche Grünen-Politiker werfen Le Pen Korruption und falsches Verhalten vor. Dabei setzten die heutige Bundesvorsitzende Brantner und mehrere Parteikollegen 2011 selbst Parlamentsmitarbeiter für Parteiarbeit ein. Eben das führte bei Le Pen zu einer Verurteilung zu vier Jahren Haft.

Aus den Reihen der Grünen kam infolge der Verurteilung Le Pens scharfe Kritik und Häme gegenüber der französischen Oppositionsführerin. „Marine Le Pen – Korrupt“ schrieb etwa der Bundestagsabgeordnete und ehemalige Wahlkampfchef Habecks, Andreas Audretsch auf X. Sie und andere würden „nicht nur die Demokratie verachten“, sondern auch „den Staat als Beute“ nehmen.

Weiterlesen auf apollo-news.net

Bilanz für 2024: Wegen höherer Sozialleistungen – Kommunen melden Rekorddefizit von 24,8 Milliarden Euro

„Bei den deutschen Kommunen ist im vergangenen Jahr auch wegen höherer Sozialleistungen ein Rekorddefizit aufgelaufen. Die Kern- und Extrahaushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände (ohne Stadtstaaten) wiesen einen Fehlbetrag von 24,8 Milliarden Euro auf, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Dies ist „das höchste kommunale Finanzierungsdefizit seit der deutschen Vereinigung im Jahr 1990“. Weiterlesen auf welt.de

EU-Kommission verweigert Auskunft zu finanzierten NGOs

Nicht nur die Bundesregierung, auch die Kommission ist groß im Aufpäppeln von sogenannten „NGOs“ zur Beförderung der eigenen Agenda.

Kommissar Frans Timmermans steht im Zentrum eines Skandals um den Green Deal. Da scheint es nur konsequent, dass jede Auskunft über Geldflüsse verweigert wird.

[…] Die Fraktion Patrioten für Europa, zu der die ungarische Fidesz gehört, hat der EU-Kommission 86 Anfragen gestellt, was unwillkürlich an die „Kleine Anfrage“ der Unionsfraktion erinnert. Tatsächlich gibt es inhaltliche Überschneidungen. Denn auch bei den Fragen an die Kommission geht es um die sogenannten „Nichtregierungsorganisationen“ (NRO oder NGO), deren fragwürdige Finanzierung und oft kritikwürdigen Aktivitäten.

Und auch in diesem Fall gab es, wenn überhaupt, nur eine äußerst nichtssagende Antwort. Laut dem Abgeordneten Csaba Dömötör (Fidesz) lehnte die Kommission das Informationsersuchen der PfE-Fraktion damit ab. In ihrer Nicht-Antwort gab die Kommission zwar zu, dass „politische Aktivistengruppen mit europäischen Steuergeldern finanziert wurden“, und das ist ja auch seit langem bekannt. Es gebe „aber keine transparente, einheitliche Datenbank darüber, wie sie finanziert wurden“. Weiterlesen auf tichyseinblick.de

Turbokrebs nach mRNA-Impfung: Schockierender Brief sorgt für Aufsehen auf X

Ein vielbeachteter Post auf der Plattform X sorgt derzeit für Diskussionen: Dr. William Makis, ein kanadischer Arzt, veröffentlichte den Auszug eines Briefes, der ihm von einem Kollegen zugeschickt wurde.

Der Brief enthält persönliche Schilderungen eines Familienvaters aus Alberta, dessen Angehörige nach der COVID-19-mRNA-Impfung reihenweise an aggressiven Krebserkrankungen erkrankt sein sollen. Besonders brisant: Nur ein Familienmitglied, das sich gegen die Impfung entschied, sei gesund geblieben.

BREAKING NEWS: I’ve received a shocking letter from a Canadian doctor, who had four family members develop Turbo Cancer after taking COVID-19 mRNA Vaccines!

For a few months now, doctors have been coming to me for help with cancer, either for themselves or their family members.… pic.twitter.com/QUHFS3tou3

