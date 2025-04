Koalicja rezygnuje z pieniędzy na klimat: Nadchodzi kolejny szok cenowy na stacjach benzynowych

W przyszłości może być naprawdę gorzko i szczególnie drogo dla kierowców samochodów! W umowie koalicyjnej między CDU/CSU i SPD nie ma już żadnej wzmianki o długo obiecywanych pieniądzach klimatycznych dla obywateli.

„Od 2027 r. musimy założyć, że cena CO2 w cenie paliwa wzrośnie w przyszłości co najmniej dwukrotnie. Byłoby to w sumie 35 do 38 centów za litr”. (…)

Pieniądze klimatyczne miały złagodzić te ogromne wzrosty cen ogrzewania lub tankowania paliw kopalnych. (…) Wszyscy obywatele mieli regularnie otrzymywać zwrot pieniędzy, finansowany z dochodów z opłaty za emisję CO2. To zrekompensowałoby wzrost cen na stacjach benzynowych. (…)

W umowie koalicyjnej pieniądze klimatyczne zostały anulowane bez zastąpienia! To sprawi, że jazda samochodem będzie coraz droższa. W szczególności osoby dojeżdżające do pracy i osoby o niskich dochodach będą prawdopodobnie musiały dwa razy pomyśleć o płaceniu za benzynę w przyszłości”.

Tożsamość cyfrowa staje się obowiązkowa

Tożsamość cyfrowa będzie wkrótce obowiązkowa w Niemczech: każdy obywatel ma otrzymać obowiązkowe konto obywatelskie ze wszystkimi danymi osobowymi – od paszportów po dane zdrowotne – jest to niezbędny warunek wstępny dla wielu cyfrowych dystopii.

Od lat na najwyższym szczeblu UE deklaruje się, że do 2030 r. każdy obywatel UE powinien mieć zdigitalizowaną tożsamość. Oznacza to państwową aplikację, w której gromadzone będą wszystkie dane – od paszportów i praw jazdy po dane finansowe i zdrowotne oraz cyfrowe euro. Oficjalnie wciąż mówi się o dobrowolności. Jednak nowy niemiecki rząd kładzie kres temu mitowi.

Kompleksowa umowa koalicyjna między CDU/CSU i SPD wyraźnie stwierdza w tym punkcie:

„Każdy obywatel otrzyma obowiązkowo konto obywatelskie i tożsamość cyfrową”.

Handel dziećmi ze zniżką i matki zastępcze jako inkubatory: jak portal Queer.de sprzedaje dzieci po okazyjnej cenie

Kupno dziecka z 10-procentową zniżką? Nic prostszego. Wystarczy wejść na krzykliwy portal aktywistów LGBTQ Queer.de i kliknąć na cudownie jasnoniebieską, komiksową reklamę z dwoma brodatymi gejami prezentującymi szczęśliwe dziecko w ramionach pod hasłem „Kiedyś marzenie, teraz w trójkę”.

Zdjęcie symboliczne



Matka zastępcza z Gruzji lub Cypru, która ma być wykorzystywana w tym celu, została po prostu zastąpiona zabawnym bocianem w projekcie reklamy, tak jakby to dziecko nie było inkubowane w ciele kobiety przez dziewięć miesięcy po przedawkowaniu kuracji hormonalnych, tylko po to, by zostać jej odebrane natychmiast po urodzeniu i przekazane dumnym „tatusiom”, podczas gdy dziecko nie ma już matki, a ta matka nie ma już dziecka. Przynosi je więc bocian i to w promocyjnej cenie z 10-procentowym rabatem.

