Demonstracja Trangender-Soödidaritätes w Budapeszcie

Gdyby lewicowa austriacka cenzura ORF po raz kolejny – jak zwykle – „tylko” ukryła dużą prawicową demonstrację popierającą węgierski rząd Orbana, przeciwko węgierskiej zdrajczyni na rzecz Sorosa, posłance UE Kollar Kindze… A nie zamiast tego faworyzowała lewicową demonstrację LGBTQ wiecznie zwariowanych (zaniedbanych i znudzonych życiem) wannabes….

…mógłbym po prostu cieszyć się śniadaniem bez konieczności ponownego rozpoczynania blogowania:

Ale tak się składa, że obok mojej śniadaniowej kawy, zaaranżowanej przez zalotnie śpiewające heteroseksualne ptaki, próbujące zdobyć przychylność samic chętnych do kopulacji (głównie w jedynym celu prokreacji), piszę tę politycznie podbudowaną diatrybę o LGBTQ (w przeważającej części estetycznie samotną, dla mnie starego białego, mądrego człowieka, wychowanego poza granicami erotycznej percepcji)….

Demonstacja LGBTQ przeciwna życiu





Rola ofiary, na którą naturalnie cierpi każda mała mniejszość, nie może zostać pominięta w celu projekcji własnej samotności na mit wiktymizacji i prześladowań:

„Wielu demonstrantów nosiło szare ubrania w proteście – celowy kontrast z kolorowymi ubraniami, które są zwyczajowe na paradzie Pride.” (ORF)

Kompetencje literackie niewykształconych nieudaczników obywatelskich były poniżej średniej: na szaro zamiast…

… „kolorowej tęczy jako symbolu ruchu lesbijskiego i gejowskiego … było ironiczne wyrażenie »Gray Pride« zamiast »Gay Pride«, czyli »szary« zamiast »gej«. (ORF)

Maniakalnym histerykom seksualnym szczególnie przeszkadza fakt, że na Węgrzech obowiązuje obecnie zakaz demonstracji gejowskich, zgodnie z którym „reklamowanie i eksponowanie” homoseksualności i zmiany płci na oczach nieletnich jest zabronione.

Homoseksualni histerycy nie chcą również przyznać, że w historii ewolucji od małp człekokształtnych do homo sapiens (w sensie cechy rodzajowej) dokonał się znaczący postęp estetyczno-erotyczny w kierunku erotycznej tajemnicy: Tylko naczelne pieprzą się i kopulują, czasem dziko w sposób grupowo-seksualny, publicznie.

ORF ukrywa wielką prawicową demonstrację przeciwko zdrajcom UE

Cieszę się: to była inspiracja do małego satyrycznego joggingu: Czyż nie była to…

… „demonstracja przeciwko Partii Ciszy była wyjątkowym sukcesem” (vadhajtasok)

Plac Millenáris w Budapeszcie był wypełniony znaczącymi ludźmi w każdym wieku, którzy nie chcą kolejnej totalitarnej lewicowej dyktatury mniejszości w ramach programu Sorosa – w tym wielu rodzin z dziećmi, ich rodziców i dziadków. Którzy nigdy nie pomyśleliby o założeniu sfrustrowanego ruchu babci-przeciwko-prawicowej organizacji pozarządowej.

Pro-rządowa i anty-nienawiściowa demonstracja odbyła się przed przedstawicielstwem UE. Pod hasłem:

„Ojczyzna nie jest na sprzedaż. Zdrajcy: dość!”.

W wiecu, zorganizowanym przez krajową organizację pozarządową „Forum Jedności Obywatelskiej” (CÖF), wziął również udział krytyczny wobec UE „Narodowy Ruch Oporu” (NEM), a także minister Gergely Gulyás i szef kancelarii premiera Orbana.

Pierwszy mówca, Bence Apáti, odniósł się do skandalu węgierskiej eurodeputowanej Kollar Kingi jako „najbardziej nikczemnej zdrajczyni”: ona…

… „jest pełna radości, ponieważ sabotowała renowację 50 szpitali. A potem lider Partii Cisy (Peter Magyar) odwiedził te szpitale jako wyniosły dowódca okręgu”.

– mówił Apáti, publicysta i influencer „NEM”.

On wskazał na mroczne, globalistyczno-nihilistyczne siły głębokiego państwa UE:

„To jest to, co otrzymali jako rozkaz od Manfreda Webera (posła do Parlamentu Europejskiego z ramienia Sorosa). Sprzedają ojczyznę za władzę. Wyślą węgierskich żołnierzy na Ukrainę, a Ukraina wkrótce wejdzie do UE.”

I Apáti ostrzegł zdrajców: że Węgrzy będą tym bardziej uderzać z siłą, im większą presję na nich wywiera się: zdrajcy chcą,…

…„abyśmy wmieszali się w wojnę i wpuścili tęczową ideologię. Dlatego można iść na balet w Brukseli lub gdzie indziej.”

Do małomównych byłych pupilków Orbána, domniemanych mężów bijących żony, seksistów i oskarżanych o kradzież.

Piotr Magyar:

„Jeśli myślisz, że ci się udało, mam dla ciebie złą wiadomość: ‚Krajowy Ruch Oporu‘ nie pozwoli na ten zdradziecki czyn i wkrótce cię zobaczymy.”

Według Tamása Menczera, dyrektora komunikacji Fidesz-KDNP, chodzi tu o walkę kulturową: Ci, którzy…

„kochają Węgrów i naród węgierski… a ci, którzy działają przeciwko (nam Węgrom).”

„‘Tiszy’ (węgierska partia opozycyjna zdradzająca Węgry związana z Sorosem w Parlamencie Europejskim) zdradziła Węgry i nawet się z tego cieszy. Sprzymierzyli się z Brukselą, aby osiągnąć swoje własne cele polityczne.”

Bo sytuacja jest prosta:

„Musimy bronić Węgier przed zdrajcami.”

Jedyną właściwą odpowiedzią na małego, notorycznie psychopatycznego narcyza Petera Magyar, który nigdy nie pogodził się z tym, że to nie on, lecz jego piękna i mądra była żona, Judit Varga, była ministrem sprawiedliwości Węgier, jest:

„To koniec, Mały!”

I węgierski publicysta Zsolt Bayer zauważył, że…

…„Péter Brüssel (Peter Magyar) jest agentem w Brukseli za prawie pięć milionów forintów (około 12.500) miesięcznie.”

A Bayer następnie wyjaśnił, kim są naziści:

„‚Tiszas‘ to „odwróceni naziści”.

Ostateczne słowa od węgierskiego Gergely Gulyása:

„Brukselscy eurodeputowani, którzy zarabiają po siedem milionów forintów (17.500 EUR), pracują w Brukseli nad tym, aby Węgrzy stawali się coraz biedniejsi.”

A dalej: Peter Magyar zdradził nawet matkę swoich trzech dzieci w imię jednego…

„Celu władzy… Teraz stało się oczywiste, że ojczyzna nie może być w opozycji, ale zdrajcy mogą.”

Zdrajcy na usługach głębokiego państwa UE

W tym sensie Bruksela wspiera eurodeputowanych, którzy zdradzają swój kraj. Ponieważ chce mianować rząd marionetkowy na czoło Węgier, zamiast rządu przeciwko migracji, przeciwnych gender i przeciwko wojnie.

Prawicowa wielka manifestacja zakończyła się dla lewicowych tancerzy kultury gender sakrilegiem: śpiewaniem węgierskiego hymnu narodowego. (vadhajtasok)

