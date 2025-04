(Ohn)-Macht des Tiefen Staates: Soros-Netzwerk und Ukraine-Krieg („Herzland“-Theorie) (2)

Majdan-Putsch in Kiew Jänner 2023

Von ELMAR FORSTER

Nach dem Trump-Sieg in den USA ist der Tiefe Staat verwirrt. Doch je mehr er in die Defensive gerät, desto unberechenbarer wird seine Raserei. Ein der letzten und hartnäckigsten Rückzugsbastionen des Tiefen Staates ist die Brüssel-EU. Dessen link-nihilistischen Eliten versuchen sich nun skrupellos ihrer inneren Kritiker zu entledigen: Die nationalen, traditionellen und Anti-Gender-Staaten Ungarn. Slowakei, Serbien.

Kann der Tiefe Staat überhaupt noch besiegt werden: Das Orban-Ugarn hat es vorgemacht…

III. Destabili sierung von „ost“-europäischen national-konservativen Regierungen

Mit ähnlichen Korruptionsvorwürfen (Spiegel) wurde auch die tschechische Nečas-Regierung (13. Juli 2010 – 17. Juni 2013) gestürzt. Und auch gegen den damaligen tschechischen Ministerpräsidenten Babis (2017 – 2021), ein bekennender Orban-Unterstützer, mobilisierten Massendemonstrationen, welche begierig von den West-Mainstream-Medien kolportiert wurden:

„Es handelt sich um die größte Demonstration seit der ‚Samtenen Revolution‘ von 1989.“ (Prager Zeitung)

Dasselbe Szenario spielte sich im August 2020 gegen die bulgarische Regierung ab, welche die Demonstranten als „mafiös-oligarchischen Ring sehen.“ (DW)

Ebenso im Juli 2020 gegen die serbische Regierung:

„Kritiker sehen darin den Beginn eines Aufstands gegen die Herrschaft von Präsident Vučić.“ (DW)

Insofern aber bleiben all diese sogenannten „Farbenrevolutionen“ subversiv- gefährlich, nämlich als willkürlicher Büttel von Fassaden-Demokraten: Weil sie mit unbegrenzter Finanzierung durch das Soros-Netzwerk beliebig lange am Köcheln gehalten werden. Frei nach der Goebbelschen Devise:

„Man muss eine Lüge nur lange genug wiederholen bis die Menschen sie glauben.“

Im Falle Serbiens eskalierten diese subversiven Umsturzversuche Anfang 2024. Dabei werden die fadenscheinigsten Vorwände rekrutiert: So hatte es im Mai 2023 in Serbien mehrere bewaffnete Amokläufe mit 18 Toten gegeben: wobei die „Zehntausenden“ Soros-Farben-Revolutionäre sinnigerweise Präsident Vucic, inklusive der gesamten national-konservativen Regierung, inklusive der anscheinend von dieser „kontrollierten Boulevard-Medien“ (ORF) verantwortlich machten:

„Kritikern und Kritikerinnen zufolge“ sollen diese nämlich „zu Hass anstacheln und Gewalt verherrlichen“. (ORF)

Ein Gegenvergleich dazu: Seit November 1999 bis Februar 2024 gab es in Deutschland insgesamt 16 Amokläufe mit insgesamt etwa 90 Schwerverletzten und vielen Toten – und zwar „nur“ an Bildungseinrichtungen. (wikipedia[6]) – Freilich gab es aber nie groß organisierte „Farbenrevolutionen“ gegen die deutschen System-Parteien.

Die totalitaristische und prononciert anti-demokratische Agitation des Tiefen Staates erkennt man dann unweigerlich daran: Als der serbische Präsident Vucic vorgezogene Neuwahlen im Dezember 2023 klar mit 46 Prozent der Stimme gewann, „orteten“ westliche Systemmedien freilich umgehend „Verstöße und Betrügereien“: Farben-Umstürzler werden dann zu „Kritiker und Kritikerinnen“ um-geframt, welche „Vucic einen autoritären Regierungsstil vorwerfen“ (ORF). – Wohlgemerkt: Nachdem Vucic, die von ihm festgesetzte vorgezogene Neuwahl mit überwältigender Mehrheit für die national-konservative Regierung gewann.

Im Frühling 2024 eskalierten in Georgien Proteste gegen die legitim gewählte Regierung, weil diese im Parlament mit klarer Mehrheit ein sogenanntes „Agentengesetz“ beschlossen hatte, welches die Finanzierung georgischer NGOs durch ausländische Geldgeber ab einer Höhe von 20 Prozent beschloss.

IV. Anglo-amerikanische McKinder-Geostrategie zur Destabilisierung der Ukraine

Wird damit die Doktrin des englischen Geostrategen Mackinder (1904) weitergeführt? Nämlich die „Beherrschung der Weltinsel Eurasien“ durch eine angelsächsische Macht. (siehe auch: Mega-Manipulation). Und zwar zur Neuordnung des Balkans unter willfährigen links-liberalen Regierungen.

Die ideologische Grundlage einer feindlichen Politik gegen das europäische Mitteleuropa bildete nämlich die, 1904 von Halford Mackinder in London veröffentlichte Studie „The Geographical Pivot of History“. Darin beschreibt er die politische, wirtschaftliche und strategische Überlegenheit einer Kontinentalmacht gegenüber Seemächten.

Mackinders „Heartland Theorie“ lautet:

Wer über Osteuropa herrscht, beherrscht das „Herzland“. Wer über das „Herzland“ herrscht, beherrscht die größte Weltinsel, nämlich Eurasien. Wer über diese Weltinsel herrscht, beherrscht die ganze Welt. Damit freilich wäre aber die globale Machtposition Großbritanniens durch die aufstrebenden Kontinentalmächte in Europa, Deutschland, Frankreich, Österreich-Ungarn und Russland, gefährdet gewesen. Insofern aber sah Mackinder die Bedeutung Mittel- und Osteuropas als Gefahrenquelle für London, die beseitigt beziehungsweise beherrscht werden muss.

In diesem Sinne hatte auch der amerikanische Politologe George Friedmann in einem Vortrag im März 2015 zugegeben, dass diese Theorie – die bis heute in den USA auf der Militärakademie gelehrt wird – seit 100 Jahren Grundlage der amerikanischen Außenpolitik ist, nämlich die Verhinderung einer eurasischen Kontinentalmacht. Konkret müsse also eine Kooperation zwischen Deutschland und Russland verhindert werden. In diesem Sinne ist auch die Bedeutung Mittel- und Osteuropas zu sehen, das als Pufferzone eine Verbindung mit Russland beziehungsweise China verhindern soll.

Alle Weltkriege und auch der jetzige Ukraine-Krieg sind auf die Mackinder-Theorie zurückzuführen bzw. gingen in deren Sinne aus. Nämlich die Verhinderung eines Zusammenschlusses europäischer Kontinentalmächte. Und auch aktuell stellt die Ukraine das „Herzland“ dar, welches sich die USA gegen Russland zu bemächtigen versucht.

Euromajdan-Putsch in Kiew

Nicht umsonst fand der Klassiker unter den Farbenrevolutionen, der sogenannte „Euromaidan“, in Wirklichkeit ein Majdan-Putsch, zwischen Ende November 2013 und Februar 2014 in der Hauptstadt der Ukraine, in Kiew statt. Auslöser war die überraschende Erklärung der damals russophilen ukrainischen Regierung (November 2013), das geplante EU-Assoziierungsabkommen nicht unterzeichnen zu wollen.

Daraufhin ließ sich das ukrainische Regime durch – vom Westen und der USA gesteuerte und unterwanderte Massendemonstrationen (ab dem 1. Dezember 2013) – zu exzessiver Polizeigewalt provozieren. Dann forderten die Demonstranten die Amtsenthebung von Präsident Janukowytsch, vorzeitige Präsidentschaftswahlen sowie die Unterzeichnung des EU-Assoziierungsabkommens. Mitte Februar 2014 kam es zu einer eskalierenden Gewaltanwendung durch die Sicherheitskräfte, die über 100 Todesopfer forderte, wobei auch vermutet wurde, dass der US-Geheimdienst darin zumindest als Provokateur mitgespielt hatte.

Nach der Vermittlung und Einmischung der Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Polens und dem Vertrag vom 21. Februar flüchtete Janukowytsch nach Russland. Daraufhin erklärte das Parlament Janukowytsch für abgesetzt und europhile Kräfte übernahmen das Ruder.

Der Euromajdan war aber auch der Auftakt zur russischen Annexion der Halbinsel Krim und führte schließlich zum Ukrainekrieg, der seit Februar 2022 andauert.

V. Soros-Netzwerk der „Open Society“:

Ultraliberale, maoistisch verbrämte Kulturrevolution

In unserem Zusammenhang übt der ungarische Milliardär und Börsenspekulant George Soros in den letzten Jahrzehnten, sozusagen als offensichtlichster Handlanger des Tiefen Staates, einen gewaltigen subversiven Einfluss auf die Innenpolitik oben subsumierter Länder aus: Indem er Hunderte von Millionen Dollar für die Transformation traditioneller in sogenannte „Offene Gesellschaften“ ausgab und -gibt.

Der Begriff der „Open Society“, nach dem er eine seiner NGOs benennt, orientiert sich an Karl Poppers (1902 geboren in Wien – 1994 gestorben in London) berühmten Werk „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“. Popper begann mit diesem Buch nach der Annexion Osterreichs durch das faschistische Dritte Reich 1938, und schrieb es in seinem Exil in Neuseeland.

Der Philosoph kritisierte dabei den teleologischen Historizismus, demzufolge sich Geschichte nach vorgegebenen, universellen Gesetzen entwickle (etwa bei Platon, Hegel und Marx), aber auch gegen den Utopismus und den Kollektivismus. Und sein Buch war damals eine Verteidigung der liberalen Demokratie, als diese durch Faschismus und Kommunismus bedroht war.

Obzwar: Ursprünglich bestand Soros Intention in der Überwindung der totalitaristischen kommunistischen Regime Osteuropas. Doch obwohl – oder gerade weil – Soros Mission mit dem Zusammenbruch des Kommunismus 1989 erfüllt hätte sein müssen, eutrophierte der Börsenspekulant sozusagen die Weiterentwicklung des liberalen Gesellschaftsmodells auf die Spitze. (Wenn nicht Soros Wirken von Anfang an ein wesentlicher Bestandteil des Tiefen Staates gegen die zentral-eurasische Kontinentalmacht Sowjetunion war.) Und zwar indem sich dieses von nun an gegen jegliche Form von traditionellen, und deshalb auch kollektiven Werten richtete, und zwar in einer totalitären Art und Weise, indem er auch maoistische Elemente einer ewigen Kultur-Revolution inkomplementierte. Insofern aber wurde Soros damit zu einem totalitären Utopisten, und pervertierte damit die Popperschen Ideale, indem der nun – vorläufig – siegreiche Ultra-Liberalismus zur alleinigen Ideologie auserkoren wurde.

In Wirklichkeit nämlich steckt hinter Soros Philanthropie gar kein Altruismus, sondern egoistische Selbstbespiegelung:

„Ich habe ein großes Ego, und der Versuch, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, ist die Art und Weise, wie ich dieses Ego befriedige.“ (The Guardian)

Um also die letzten traditionellen Gesellschaften des alten Kontinents – in Mitteleuropa, dem Balkan und Osteuropa – im Sinne dieser ultra-liberalen Kulturrevolution umzugestalten, benutzt Soros seine milliardenschweren Stiftungen und von die ihm kontrollierten Medien, um mittels Wahlmanipulationen, verbündete Politiker an die Macht zu bringen. Welche dann wiederum ihre Länder nach seinen Vorstellungen verändern. Die infame politische Taktik bedient sich dabei einer Aushöhlung des demokratischen Mehrheitsprinzips – im deformierten Sinne einer Fassaden-Demokratie: Indem mehrere links-liberale oder auch rechte Oppositionsparteien die Wahlen mit relativer Mehrheit gewinnen. Indem sie wiederum eine bisher demokratisch legitimierte Regierung, mittels Vorwürfen der Korruption und Demokratieabbau durch Massendemonstrationen einer unzufriedenen, individualisierten und manipulierten linken Öffentlichkeit sturmreif schießen – unter medialer Schützenhilfe liberaler Soros-Medien. Nach den Wahlen gehen dann die zersplitterten Oppositionsparten windige Regierungskoalitionen ein, die als Soros-Einheits-Parteien gegen die konservative und relative Volksmehrheit regieren.

„Niemals tut man so vollständig und so gut das Böse, als wenn man es mit gutem Gewissen tut.“ (Blaise Pascal 1623 – 1662)

