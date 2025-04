Alte HOPI Prophezeiung kündigt die neue Welt an

Ein außergewöhnliches Himmelsphänomen wurde in vielen Orten am 24. März 2025 sichtbar und dokumentiert. Könnte dieses beeindruckende Zeichen am Himmel das lange angekündigte Symbol sein, auf das die Hopi-Prophezeiung seit Jahrhunderten hinweist?

Laut dieser alten Prophezeiung erscheint der Blaue Kachina als Vorzeichen großer Veränderungen.

Das Ende des gegenwärtigen Systems wird eingeleitet

Der blaue Stern kündigt eine weltweite Transformation an, die notwendig ist, um eine nachhaltigere und bewusstere Welt zu schaffen.

Der Blaue Kachina wird „öffentlich auf dem Platz tanzen und seine Maske abnehmen“.

Diese Handlung symbolisiert, dass alle Masken fallen und nichts mehr verborgen bleibt.

In dieser Phase werden zuvor verborgene Wahrheiten sichtbar.

Manipulation, Korruption und Lügen – all das wird ans Licht kommen.

Die alten Systeme, die auf Ungleichgewicht und Gier basieren, beginnen zu zerfallen.

Die Menschen müssen bereit sein, sich der Wahrheit zu stellen – sowohl in der Welt um sie herum als auch in sich selbst.

Gemäß der HOPI Prophezeiung folgt dem Blauen Kachina ein anderer Stern: der Rote Kachina

Der rote Stern steht für die Phase der Reinigung und Neuausrichtung.

Während der Blaue Stern das Bewusstsein der Menschen öffnet, löst der Rote Stern tiefgreifende Veränderungen aus.

Alles, was nicht mit den Gesetzen der Natur und des Lebens im Einklang steht, wird in dieser Zeit verschwinden oder sich verwandeln.

Diese Phase wird von Erschütterungen, Naturereignissen und gesellschaftlichen Herausforderungen geprägt sein, denn die Reinigung betrifft alle Lebensbereiche.

Diese schwierige Zeit schafft Raum für das Neue und legt das Fundament für eine nachhaltigere, harmonischere und friedlichere Welt.

Die Hopi-Prophezeiung ist ein Aufruf, den Wandel zu akzeptieren.



Die Kachina-Symbole sind Vorboten großer Veränderungen

Sie sollen die Menschheit darauf hinweisen, ihre Verbindung zur Erde und zur spirituellen Welt neu zu entdecken.

Die Wiederkehr des blauen Kachinas, der auch als Nan Ga Sohu bekannt ist, wird die Vorankündigung sein, die besagt, dass es bald eine neue Art zu Leben und eine Neue Welt geben wird.

Es wird beginnen mit einem Feuer, das in uns brennt. Wir werden verbrennen an der Sehnsucht und dem Konflikt, wenn wir uns nicht der alten Lehren erinnern und zu einem friedlichen Lebenswandel zurückkehren.

Der Rote Stern bringt den Tag der Reinigung

Nicht weit hinter dem wird der Reiniger, der ROTE Kachina kommen, der den Tag der Reinigung bringen wird. An diesem Tag wird der Erde und allen Kreaturen und allem Leben, das uns bekannt ist, eine Chance geboten, sich für immer zu ändern. Es wird Botschaften geben, die dem Kommen des Reinigers vorausgehen. Sie werden Botschaften hinterlassen für diejenigen auf Erden, die sich des alten Weges erinnern.

Die Botschaften werden auf den lebenden Steinen gefunden werden, auf den heiligen Getreiden und sogar im Wasser. Vom Reiniger wird ein großes, rotes Licht ausgehen.

Alle Dinge werden sich in Ihrer Wesensart verändern. Allem Leben wird die Möglichkeit gegeben, sich zu ändern, vom kleinsten bis zum größten Ding.

Diejenigen, die zu dem Weg zurückkehren, der uns in den ursprünglichen Lehren gegeben wurde, und ein natürliches Leben führen, werden nicht berührt von dem Kommen des Reinigers.

Sie werden überleben und eine neue Welt aufbauen; nur in den alten Lehren werden sie die Fähigkeit finden, die Botschaften zu verstehen.

Es ist wichtig, zu verstehen, die Botschaften werden bei jedem Lebewesen gefunden, sogar in unseren Körpern, sogar in einem Tropfen Blut.

Es wird so scheinen, als hätten viele ihre Seele verloren in den letzten Tagen. So intensiv wird die Natur der Veränderungen sein, dass diejenigen, die schwach sind im Geist, verrückt werden, denn ohne Geist sind wir nichts. Nur diejenigen, die zurückkehren zu den Werten der alten Wege, werden in der Lage sein, Frieden im Geist zu finden.

Viele werden leer sein im Geiste und wie Gespenster durch ihre Städte gehen

„Denn in der Erde werden sie Erlösung finden von dem Wahnsinn, der um uns sein wird. Viele werden leer sein im Geiste, denn sie haben kein Sampacu, keine Lebenskraft in ihren Augen. Wenn wir uns der Zeit des Reinigers nähern, wird es viele geben, die wie Geister durch ihre Städte gehen, durch die Schluchten, die sie gebaut haben in ihren menschgemachten Bergen.

Diejenigen, die durch diese Orte wandern, werden schwer sein in ihrem Gang. Es wird scheinen, als sei jeder Schritt schmerzhaft, da sie so sehr entfremdet sind von ihrem Geist und von der Erde. Nach der Ankunft der Zwillinge werden sie anfangen vor Euren Augen zu verschwinden, wie modriger Rauch. Andere werden starke Fehlbildungen haben, sowohl an ihrem Körper, als auch in ihrem Geist.

Da wird es diejenigen geben, die in ihrem Körper wandern, die nicht aus dieser Realität stammen, denn viele der Tore, die uns einst schützten, werden geöffnet sein. Es wird große Verwirrung geben, Verwirrung zwischen den Geschlechtern und zwischen den Jungen und Alten. Das Leben wird sehr pervertiert sein und es wird wenig soziale Ordnung geben in diesen Zeiten.

Viele werden nach den Bergen verlangen, dass sie auf sie herabfallen, dass sie auf sie fallen und von ihrem Elend erlösen. Jedoch andere werden nicht berührt werden von dem, was vor sich geht.

Diejenigen, die sich an die ursprünglichen Lehren erinnern und die wieder verbunden sind mit Ihrem Herz und ihrem Geist, diejenigen, die sich erinnern, wer ihre Mutter und wer ihr Vater sind – Die Pahana, die gingen, um in den Bergen und Wäldern zu leben.“

Quelle: Internetrecherche

