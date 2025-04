Gwałty i morderstwa na „łodziach uchodźców” w kierunku nowego hotspotu Kanary

Bild: Radio-Europa

Wyraźnie „ściślejsze“ kontrole na Morzu Śródziemnym od zeszłego lata doprowadziły do przesunięcia tzw. „szlaków ucieczki“.

W 2024 roku więcej niż 46 000 osób pragnących emigracji dotarło na Wyspy Kanaryjskie, co oznacza o ponad 7 000 więcej osób niż w 2023 roku.

Nowy „hotspot“ – Wyspy Kanaryjskie



Na przynależących do Hiszpanii Wyspach Kanaryjskich, niegdyś znanych jako raj wakacyjny dla Europejczyków, w ubiegłym roku przybyło 46 843 osoby pragnące emigrować, co jest rekordową liczbą. Dotychczasowy rekord z 2023 roku wynoszący 39 910 został więc według hiszpańskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przekroczony.

Przybycia na Wyspy Kanaryjskie stanowiły w 2024 roku ponownie wyraźną większość wszystkich 63.970 nielegalnych przybyć imigrantów do Hiszpanii. Najwyższy wskaźnik w całej Hiszpanii osiągnięto w 2018 roku, kiedy to do kraju przybyło 64.298 uchodźców.

Zacieśnione kontrole w rejonie Morza Śródziemnego stopniowo skłaniają coraz więcej imigrantów do podjęcia ryzyka podróży z Afryki Zachodniej przez tzw. trasę atlantycką. Podczas gdy liczba nielegalnych przekroczeń granic w całej UE, według danych agencji ochrony granic UE, rzekomo spadła o około 40 procent do końca listopada 2024 roku, liczba przejazdów przez trasę atlantycką wzrosła o 19 procent. Szczególnie ludzie z Mali, Senegalu i Maroka wybierali przeprawę łodzią.

Regularne gwałty, a nawet morderstwa na łodziach imigranckich stały się rzekomo „standardem”. Jako Europejczyk należy z przynajmniej odrobiną cynizmu zapytać, czy w tym miejscu już próbuje się o pobyt w Europie. Oczekiwanie konsekwencji karnych raczej nie ma sensu, biorąc pod uwagę powszechnie znaną „łagodną sprawiedliwość” czy przynajmniej psychiczne upośledzenie i niepoczytalność w przypadkach awaryjnych.

Według danych dobrze zorganizowanej hiszpańskiej organizacji pozarządowej „Caminando Fronteras”, w 2024 roku przynajmniej 9.757 imigrantów zginęło w próbie dotarcia na Wyspy Kanaryjskie. Ile z nich zostało zabitych na łodziach, nie jest oczywiście jasne, ponieważ także główny nurt stara się unikać tego tematu.

Wygląda na to, że ani organizacje pozarządowe, ani władze nie są w stanie lub nie mają woli, aby odwrócić ten „trend” ani powstrzymać ludzi przed dalszym podążaniem tą drogą.

