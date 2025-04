Der slowakische Ministerpräsident wird trotz des Brüsseler Verbots an der Parade zum „Tag des Sieges“ in Moskau an 9. Mai teilzunehmen. Und das, obwohl die EU dies nicht gerne sieht: Hatte doch Kaja Kallas, die Hohe Vertreterin für EU-Außenpolitik, bereits die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten im Vorfeld davor gewarnt, dass eine Teilnahme „angeblich nicht toleriert wird„, wie „Világgazdaság“ schrieb.

Ficos lapidare Antwort:

„Ich fahre am 9. Mai nach Moskau. Handelt es sich bei der Warnung von Frau Kallas um eine Erpressung oder um die Ankündigung, dass ich nach meiner Rückkehr nach Moskau bestraft werde? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass es 2025 ist, nicht 1939.“

Nach Ansicht des slowakischen Ministerpräsidenten sollten eher darüber gesprochen werden,

…“was in Rumänien oder Frankreich während der Präsidentschaftswahlen passiert ist und was für einen Maidan sie in Georgien oder Serbien machen“

Und der Slowake sprach auch über die Gerichtsverfahren gegen die slowakische Opposition.

„Ich bin der legitime Ministerpräsident der Slowakei – eines souveränen Landes. Niemand kann mir sagen, wohin ich reisen darf und wohin nicht. In Moskau zolle ich den Tausenden von Soldaten der Roten Armee meine Anerkennung, die für die Befreiung der Slowakei gefallen sind.“

Und Fico weiter

„So wie ich den Opfern der Landung in der Normandie oder des pazifischen Kriegsschauplatzes Tribut gezollt habe und ich gehe, um den Piloten der RAF Tribut zu zollen. Deshalb sind die Worte von Frau Kallas respektlos und ich weise sie entschieden zurück.“

