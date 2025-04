+ Sacharowa warnt – in 20 Jahren könnte Europa humanitäre Hilfe brauchen + Fico: mRNA-Hersteller verheimlichen Verunreinigung + Die UNO hat erste globale CO₂-Steuer verabschiedet + WHO-Mitgliedstaaten einigen sich auf Entwurf für globalen Pandemievertrag + Islam-Anteil in Wiens Volks- und Mittelschulen beträgt 41,2 Prozent + Sie sprach einen männlichen Kinderschänder als Mann an: Krankenschwester suspendiert +

RUSSLAND: Sacharowa warnt – in 20 Jahren könnte Europa humanitäre Hilfe brauchen

Maria Sacharowa: „€ 1,3 Billionen – so viel haben drei Jahre Dummheit und Russophobie die EU gekostet“

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, rechnet in einem aufsehenerregenden Kommentar mit der Energiepolitik der Europäischen Union ab – gestützt auf eine Analyse der Zeitung Vedomosti. Fazit: Die EU hat sich durch ihre ideologisch motivierte Abkehr von Russland selbst schweren wirtschaftlichen Schaden zugefügt. […]

€ 50 Milliarden direkte Verluste – zehnfach höhere Gesamtkosten

Allein durch diese energiepolitischen Entscheidungen belaufen sich die direkten Verluste auf rund € 50 Milliarden. Berücksichtigt man jedoch die indirekten wirtschaftlichen Schäden, ergeben sich laut Berechnungen von Vedomosti Gesamtverluste von € 1,3 Billionen. Hätte die EU russische Energie weiterhin zu den marktüblichen Preisen bezogen, hätte sie folgende Summen gespart:

€ 178 Milliarden für Gas

€ 187 Milliarden für Öl

€ 70 Milliarden für Ölprodukte

€ 25 Milliarden für Kohle

€ 17 Milliarden für Strom

+++

UK: Oberster Gerichtshof urteilt, dass Transfrauen rechtlich keine Frauen sind

In einem wegweisenden Urteil hat das höchste Gericht Großbritanniens eine Debatte beigelegt, die die britische Gesellschaft seit Jahren spaltet – das Urteil, dass Sex in der Biologie begründet sein muss.

Der Oberste Gerichtshof hat einstimmig entschieden, dass Transgender-Frauen keine Frauen sind. Das Urteil stellte fest, dass sich „Sex“ im Gleichstellungsgesetz auf biologisches Geschlecht bezieht – und nicht auf Transpersonen mit einem Gender-Erkennungszertifikat (GRC) ausgeweitet werden sollte. Via telegraph.co.uk

+++

SLOWAKEI/Fico: mRNA-Hersteller verheimlichen Verunreinigung

Die Slowakei sollte die Zahlungen an die mRNA-Hersteller endlich einstellen. Die Produkte seien mit DNA verunreinigt. Außerdem äußerte er sich zur Maul- und Klauenseuche.

Der slowakische Premierminister Robert Fico fordert ein Ende der Zahlungen für „dubiose“ Impfstoffe gegen COVID-19. Das erklärte er in einem in den sozialen Medien veröffentlichten Video. Die Slowakei solle den Herstellern mitteilen, dass sie ihnen „keinen einzigen Cent“ mehr zahlen werde und bereit sei, gegen sie zu klagen.

Laut Fico liegen der Regierung Informationen vor, dass die in der Slowakei verwendeten Impfstoffe „abnormale Mengen an DNA und Substanzen enthielten, die dort nichts zu suchen haben“. Dies würden die Hersteller verheimlichen. Über die besagte Verunreinigung ist bereits viel bekannt – zuletzt sorgte ein Bericht aus Australien für weltweite Aufmerksamkeit.

[…]

+++

Die UNO hat soeben die erste globale CO₂-Steuer verabschiedet

Die UNO hat die erste globale Kohlenstoffsteuer verabschiedet, die alle Schiffe weltweit dazu verpflichtet, ab 2028 einen weniger kohlenstoffintensiven Brennstoffmix zu verwenden oder für überschüssige Emissionen zu zahlen. Dies ist der Anfang, dass die UNO ihre eigenen Mittel durch Steuern aufbringt, statt auf Beiträge der nationalen Regierungen angewiesen zu sein.

[…]

+++

WHO-Mitgliedstaaten einigen sich auf Entwurf für globalen Pandemievertrag

Die WHO-Mitgliedstaaten haben sich auf einen globalen Pandemievertrag geeinigt. Der Entwurf könnte der Weltgesundheitsorganisation künftig deutlich mehr Einfluss verschaffen.

+++

ÖSTERREICH: Islam-Anteil in Wiens Volks- und Mittelschulen beträgt 41,2 Prozent

Das ist ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. Bildungsstadträtin Emmerling will abwertenden Haltungen mit einem verpflichtenden Unterrichtsfach entgegentreten.

Wien – Kinder mit islamischem Glaubensbekenntnis machen in Wien nicht nur die größte Gruppe in den Volks- und Mittelschulen aus, ihr Anteil ist auch leicht gestiegen. Er beträgt 41,2 Prozent. Das geht aus einer aktuellen Datenerhebung hervor, wie das Büro von Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (Neos) der APA mitteilte. Der Vergleichswert vor einem Jahr belief sich auf 39,4 Prozent. Der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit christlichem Glauben beträgt insgesamt 34,5 Prozent.

[…]

Anmerkung der Redaktion: Für alle unsere Wiener Leser wäre die Wien-Wahl am 27.4.2025 eine Möglichkeit, ein entsprechendes Statement abzugeben.

+++

Sie sprach einen männlichen Kinderschänder als Mann an: Krankenschwester suspendiert

Die Welt scheint verrückt geworden: In Großbritannien sah sich eine Krankenschwester in einer Klinik mit einem pädophilen Sexualstraftäter konfrontiert, der von ihr als Frau bezeichnet werden wollte – und das, obwohl ihm gerade ein Katheter aus dem Penis entfernt werden sollte.

Die Krankenschwester lehnte diese Anrede höflich ab, woraufhin der Patient, ein Häftling eines Hochsicherheitsgefängnisses, ausrastete. Regelrecht kriminalisiert wird nun jedoch die Krankenschwester: Sie wurde inzwischen suspendiert.

+++ ACHTUNG SATIRE +++

„Sitzhase“ mal anders

+++

