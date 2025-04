Nowe niemieckie badania potwierdzają zmianę ludzkiej genetyki przez mRNA

Bild: screenshot Bayerischer Rundfunk

Zupełnie nowe niemieckie badanie potwierdza, że zastrzyki mRNA zmieniają ludzką genetykę w sposób, który musi być powiązany z rakiem i chorobami autoimmunologicznymi.

Według badania, jest to długotrwały rozwój.

„Epigenetyczna” zmiana

Szczepionki mRNA Covid firm Pfizer i Moderna wywołują zatem zmianę „epigenetyczną”. Aktywuje to geny w DNA, które mogą promować wzrost guza, jak donosi również tkp.

Zmiany te są długotrwałe w kluczowej części ludzkiej genetyki i są związane z chorobami zapalnymi i autoimmunologicznymi, a także nowotworami, takimi jak białaczka i guzy mózgu.

Niedawny artykuł z Uniwersytetu w Kolonii wskazuje na te zmiany.

Badanie zatytułowane „Persistent epigenetic memory of SARS-CoV-2 mRNA vaccination in monocyte-derived macrophages” zostało zrecenzowane i opublikowane na początku kwietnia. Badanie może pomóc „wyjaśnić choroby zapalne, które występują u wielu zaszczepionych osób”, piszą naukowcy.

Celem badania było zbadanie pamięci immunologicznej po leczeniu mRNA. Zbadano zmiany w chromosomach makrofagów (komórek odpornościowych) u osób, którym wstrzyknięto mRNA-Covid. Te komórki odpornościowe krążą we krwi i atakują obce wirusy lub bakterie. Naukowcy odkryli zmiany w ważnej części chromosomu makrofagów, histonie.

Badanie „chwali” leczenie mRNA

Jednak odkrycie to chwali leczenie mRNA. Mogło to wykazać, że szczepionka mRNA zapewnia ochronę przez sześć miesięcy. Późniejsza dawka przypominająca szybko przywraca odpowiednie komórki odpornościowe.

Powyższe zdanie zostało tylko przelotnie omówione w dyskusji nad artykułem. Oczywiście „zaszczytne wyróżnienie” będzie, jak wszędzie indziej, przyczynowo powiązane z jakimkolwiek finansowaniem badania.

W przeciwieństwie do samego DNA, histony nie zawierają rzeczywistej informacji genetycznej, ale zapewniają strukturę. Często określa się je mianem bębna, wokół którego nawijane jest DNA.

Alex Berenson kontynuuje:

„Histony odgrywają kluczową rolę w przetwarzaniu materiału genetycznego. Gdy są blisko siebie, zawarte w nich DNA jest trudno dostępne, więc maszyneria komórkowa, która wykorzystuje DNA do produkcji białek, nie może tego zrobić. Jeśli histony znajdują się dalej od siebie, komórki mogą aktywniej przetwarzać lub transkrybować DNA, co może prowadzić do wzrostu guza”.

W dyskusji z zewnętrznymi recenzentami opublikowanej wraz z artykułem, naukowcy wskazali, że odkryte przez nich zmiany są „bardzo prawdopodobne” w komórkach szpiku kostnego, źródła wszystkich komórek krwi. Ich odkrycie pojawia się w czasie, gdy inni badacze donoszą o rosnącej liczbie zgonów z powodu białaczki, na przykład w „bardzo mocno zaszczepionej” Japonii.

W badaniu przeprowadzonym w Kolonii naukowcy nie wskazali, że zmiany histonów wywołane przez mRNA mogą również wystąpić w jeszcze ważniejszej części układu odpornościowego, komórkach macierzystych szpiku kostnego, które wytwarzają monocyty i wszystkie inne komórki krwi.

„Zmiana” otrzymuje własną nazwę

Specyficzna zmiana odkryta przez naukowców z Uniwersytetu w Kolonii znana jest jako „acetylacja lizyny 27 histonu 3”, w skrócie H3K27ac. Wiadomo, że zmiana H3K27ac występuje w różnych typach nowotworów i jest przedmiotem debaty naukowej.

Alex Berenson wskazuje na niedawny chiński artykuł przeglądowy, „mutacje genetyczne i mechanizmy epigenetyczne, za pomocą których H3K27ac może przyczyniać się do różnych nowotworów i przyszłych kierunków leczenia raka, które mogą obejmować celowanie w H3K27ac”. Jesienią polscy naukowcy przedstawili podobny przegląd: „Acetylacja histonów reguluje ekspresję genów i jest związana z inicjacją, rozwojem i progresją raka” – napisali. W badaniu tym wyraźnie zauważono, że zmiana H3K27ac została znaleziona w białaczce i innych nowotworach, w tym w glejakach, śmiertelnej formie raka mózgu.

Wykryte miesiące po „szczepieniu”

W publikacji z Kolonii zauważono, że zmiany H3K27ac występują w wielu regionach chromosomalnych. Stwierdzono również zmiany w makrofagach kilka miesięcy po szczepieniu.

Jest to szczególnie interesujące, ponieważ makrofagi zwykle umierają po jednym do dwóch tygodni, „byliśmy w stanie wykazać, że szczepienie mRNA SARS-CoV-2 indukuje rozległe i trwałe zmiany H3K27ac w promotorach (specyficzny region na chromosomie, który promuje transkrypcję DNA) krótko żyjących makrofagów”.

Nic dziwnego, że w artykule zinterpretowano tę trwałą zmianę jako dowód na długoterminowy efekt leczenia mRNA przeciwko Covid-19, chociaż ryzyko, w tym związane z rakiem, nie zostało omówione.

Jednak w dyskusji z recenzentem, który poprosił ich o „podanie przykładów przeprogramowania HSC (komórek macierzystych) w szpiku kostnym i wyjaśnienie, w jaki sposób może to wyjaśnić długoterminowe (zmiany)”, odpowiedzieli, że uważają za „bardzo prawdopodobne”, że szczepionki mRNA spowodowały ten sam rodzaj zmian w komórkach macierzystych, jakie odkryli w makrofagach.

Dlaczego niemieccy naukowcy nie wspomnieli o tej możliwości w swoim artykule, jest „śmiało mówiąc” zrozumiałe.

***

Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!

Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494

W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Może wkrótce i w Polsce… Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą”. Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887