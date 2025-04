Michael Hudson: Die Rückkehr der Raubritter 

Donald Trump hat keine Pläne, die Probleme zu lösen, die zur Deindustrialisierung der USA geführt haben. Seine Zölle sind nur ein neoliberales Programm unter einem anderen Deckmantel, das der wohlhabenden Geberklasse zugute kommen soll.

Trumps verzerrte Sicht auf die Geschichte der US-Zölle

Von MICHAEL HUDSON | Die Zollpolitik von Donald Trump hat die Märkte in Aufruhr versetzt, sowohl bei seinen Verbündeten als auch bei seinen Feinden. Diese Anarchie spiegelt die Tatsache wider, dass sein Hauptziel nicht wirklich die Zollpolitik war, sondern einfach die Senkung der Einkommenssteuern für die Reichen, indem er sie durch Zölle als Haupteinnahmequelle der Regierung ersetzt. Die Erlangung wirtschaftlicher Zugeständnisse von anderen Ländern ist Teil seiner Rechtfertigung für diese Steuerverlagerung als nationalistischer Vorteil für die Vereinigten Staaten.

Zusammenfassung

Er täuscht vor und glaubt vielleicht sogar, dass Zölle allein die amerikanische Industrie wiederbeleben können. Aber er hat keine Pläne, sich mit den Problemen zu befassen, die die Deindustrialisierung Amerikas überhaupt erst verursacht haben. Es wird nicht erkannt, was das ursprüngliche Industrieprogramm der USA und der meisten anderen Nationen so erfolgreich gemacht hat.

Dieses Programm basierte auf einer öffentlichen Infrastruktur, steigenden privaten Industrieinvestitionen und durch Zölle geschützten Löhnen sowie einer starken staatlichen Regulierung. Trumps Politik des Kahlschlags ist das Gegenteil: Er will den Staat verkleinern, die öffentliche Regulierung schwächen und die öffentliche Infrastruktur verkaufen, um seine Einkommensteuersenkungen für seine Geberklasse zu finanzieren.

Dies ist nur das neoliberale Programm unter einem anderen Deckmantel. Trump stellt es fälschlicherweise als Unterstützung für die Industrie dar, nicht als deren Gegenteil. Dabei handelt es sich gar nicht um einen Industrieplan, sondern um ein Machtspiel, um anderen Ländern wirtschaftliche Zugeständnisse abzuringen und gleichzeitig die Einkommenssteuern für die Reichen zu senken. Die unmittelbare Folge werden weit verbreitete Entlassungen, Unternehmensschließungen und eine Inflation der Verbraucherpreise sein.

Einleitung

Amerikas bemerkenswerter industrieller Aufschwung vom Ende des Bürgerkriegs bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs hat die Ökonomen der freien Marktwirtschaft immer in Verlegenheit gebracht. Der Erfolg der Vereinigten Staaten beruhte auf einer Politik, die genau das Gegenteil von dem war, was die heutige wirtschaftliche Orthodoxie befürwortet. Der Gegensatz ist nicht nur der zwischen protektionistischen Zöllen und Freihandel. Die Vereinigten Staaten schufen eine gemischte öffentlich-private Wirtschaft, in der öffentliche Infrastrukturinvestitionen als „vierter Produktionsfaktor“ entwickelt wurden, der nicht wie ein gewinnorientiertes Unternehmen geführt werden sollte, sondern grundlegende Dienstleistungen zu minimalen Preisen bereitstellen sollte, um die Lebens- und Geschäftskosten des privaten Sektors zu subventionieren.

Die dieser Politik zugrunde liegende Logik wurde bereits in den 1820er Jahren in Henry Clays Amerikanischem System der Schutzzölle, der internen Verbesserungen (öffentliche Investitionen in das Verkehrswesen und andere grundlegende Infrastrukturen) und des nationalen Bankwesens zur Finanzierung der industriellen Entwicklung formuliert. Es entstand eine amerikanische Schule der politischen Ökonomie, die die Industrialisierung der Nation auf der Grundlage der Doktrin der Hochlohnwirtschaft leitete, um die Arbeitsproduktivität durch die Anhebung des Lebensstandards und öffentliche Subventions- und Unterstützungsprogramme zu fördern.

Dies ist nicht die Politik, zu der die heutigen Republikaner und Demokraten raten. Hätten die Reaganomics, der Thatcherismus und die Chicagoer Jungs des freien Marktes die amerikanische Wirtschaftspolitik im späten neunzehnten Jahrhundert geleitet, hätten die Vereinigten Staaten ihre industrielle Vormachtstellung nicht erreicht. Es ist daher kaum verwunderlich, dass die protektionistische und auf öffentliche Investitionen ausgerichtete Logik, die der amerikanischen Industrialisierung zugrunde lag, aus der US-Geschichte ausgeblendet wurde. Sie spielt keine Rolle in Donald Trumps falscher Erzählung, mit der er die Abschaffung der progressiven Einkommenssteuer, die Verkleinerung des Staates und die Privatisierung seiner Vermögenswerte propagiert.

Was Trump an der amerikanischen Industriepolitik des 19. Jahrhunderts bewundert, ist das Fehlen einer progressiven Einkommensteuer und die Finanzierung des Staates hauptsächlich durch Zolleinnahmen.

Dies hat ihn auf die Idee gebracht, die progressive Einkommenssteuer, die seine eigene Geberklasse – das eine Prozent, das vor der Einführung der Steuer 1913 keine Einkommenssteuer zahlte – belastet, durch Zölle zu ersetzen, die nur die Verbraucher (d. h. die Arbeitnehmer) belasten. In der Tat ein neues Goldenes Zeitalter!

Indem Trump das Fehlen einer progressiven Einkommensbesteuerung in der Ära seines Helden William McKinley (der 1896 und 1900 zum Präsidenten gewählt wurde) bewundert, bewundert er den wirtschaftlichen Exzess und die Ungleichheit des Goldenen Zeitalters. Diese Ungleichheit wurde weithin als Verzerrung der wirtschaftlichen Effizienz und des sozialen Fortschritts kritisiert. Um dem zersetzenden und auffälligen Streben nach Reichtum, das diese Verzerrung verursachte, entgegenzuwirken, verabschiedete der Kongress 1890 das Sherman Anti-Trust Law, Teddy Roosevelt folgte mit seinem Trust Busting, und es wurde eine bemerkenswert progressive Einkommenssteuer verabschiedet, die fast ausschließlich auf Finanz- und Immobilieneinkünfte von Rentiers und Monopolrenten erhoben wurde.

Trump propagiert also eine vereinfachte und völlig falsche Darstellung dessen, was die amerikanische Industrialisierungspolitik des 19. Jahrhunderts so erfolgreich gemacht hat. Für ihn ist der „vergoldete“ Teil des Gilded Age großartig, nicht der staatlich gelenkte industrielle und sozialdemokratische Aufschwung. Sein Allheilmittel sind Zölle anstelle von Einkommenssteuern und die Privatisierung der restlichen staatlichen Aufgaben. Das würde einer neuen Gruppe von Raubrittern freie Hand geben, sich weiter zu bereichern, indem die Besteuerung und Regulierung durch die Regierung reduziert wird, während das Haushaltsdefizit durch den Verkauf der verbleibenden öffentlichen Güter, von Nationalparks über die Post bis zu Forschungslabors, verringert wird.

Schlüsselmaßnahmen für den erfolgreichen industriellen Aufschwung

Zölle allein reichten nicht aus, um Amerikas industriellen Aufschwung zu bewirken, ebenso wenig wie den von Deutschland und anderen Nationen, die versuchten, das britische Industrie- und Finanzmonopol zu ersetzen und zu überholen. Der Schlüssel lag darin, die Zolleinnahmen zur Subventionierung öffentlicher Investitionen zu verwenden, kombiniert mit Regulierungsbefugnissen und vor allem Steuerpolitik, um die Wirtschaft an vielen Fronten umzustrukturieren und die Art und Weise, wie Arbeit und Kapital organisiert waren, zu gestalten.

Das Hauptziel war die Steigerung der Arbeitsproduktivität. Dies erforderte zunehmend qualifizierte Arbeitskräfte, was wiederum einen höheren Lebensstandard, Bildung, gesunde Arbeitsbedingungen, Verbraucherschutz und sichere Lebensmittel voraussetzte. Die Doktrin der Hochlohnwirtschaft erkannte an, dass gut ausgebildete, gesunde und gut ernährte Arbeitskräfte „arme Arbeitskräfte“ unterbieten konnten.

Das Problem bestand darin, dass die Arbeitgeber immer versucht haben, ihre Gewinne zu steigern, indem sie die Forderung der Arbeitnehmer nach höheren Löhnen bekämpften. Amerikas industrieller Aufschwung löste dieses Problem, indem er anerkannte, dass der Lebensstandard der Arbeitnehmer nicht nur von der Lohnhöhe, sondern auch von den Lebenshaltungskosten abhängt. In dem Maße, in dem öffentliche Investitionen, die durch Zolleinnahmen finanziert wurden, die Kosten für die Deckung der Grundbedürfnisse decken konnten, konnten der Lebensstandard und die Arbeitsproduktivität steigen, ohne dass die Industriellen einen Gewinnrückgang hinnehmen mussten.

Die wichtigsten Grundbedürfnisse waren kostenlose Bildung, öffentliche Gesundheitsfürsorge und verwandte soziale Dienste. Öffentliche Infrastrukturinvestitionen in den Bereichen Verkehr (Kanäle und Eisenbahnen), Kommunikation und andere grundlegende Dienstleistungen, die natürliche Monopole darstellten, wurden ebenfalls getätigt, um zu verhindern, dass sie in private Lehen umgewandelt wurden, die auf Kosten der Gesamtwirtschaft Monopolrenten erzielen wollten. Simon Patten, Amerikas erster Wirtschaftsprofessor an der ersten Wirtschaftshochschule (der Wharton School an der University of Pennsylvania), bezeichnete öffentliche Investitionen in die Infrastruktur als „vierten Produktionsfaktor “*, der im Gegensatz zum privaten Kapital nicht darauf abzielt, Gewinne zu erzielen, geschweige denn seine Preise auf das Niveau zu maximieren, das der Markt hergibt. Das Ziel bestand darin, öffentliche Dienstleistungen entweder zum Selbstkostenpreis, zu einem subventionierten Satz oder sogar kostenlos bereitzustellen.

Im Gegensatz zur europäischen Tradition beließen die Vereinigten Staaten viele Grundversorgungsunternehmen in privater Hand, regulierten sie jedoch, um die Abschöpfung von Monopolrenten zu verhindern. Die Wirtschaftsführer unterstützten diese gemischte öffentlich-private Wirtschaft, da sie der Ansicht waren, dass sie eine Wirtschaft mit niedrigen Kosten subventionierten und so ihren (und ihren) Wettbewerbsvorteil in der internationalen Wirtschaft erhöhten.

Der wichtigste öffentliche Nutzen, aber auch der am schwierigsten einzuführende, war das Geld- und Finanzsystem, das notwendig war, um genügend Kredite zur Finanzierung des industriellen Wachstums der Nation bereitzustellen. Die Schaffung privater und/oder öffentlicher Papierkredite erforderte die Ablösung der engen Abhängigkeit von Goldbarren als Geld. Goldbarren bildeten lange Zeit die Grundlage für die Zahlung von Zöllen an das Finanzministerium, wodurch sie der Wirtschaft insgesamt entzogen wurden und nur begrenzt für die Finanzierung der Industrie zur Verfügung standen. Die Industriellen befürworteten die Abkehr von der übermäßigen Abhängigkeit von Goldbarren durch die Schaffung eines nationalen Bankensystems, um eine wachsende Superstruktur von Papierkrediten zur Finanzierung des industriellen Wachstums zu schaffen.**

Die klassische politische Ökonomie sah in der Steuerpolitik den wichtigsten Hebel, um die Verteilung von Ressourcen und Krediten zugunsten der Industrie zu steuern. Ihr wichtigstes politisches Ziel war es, die wirtschaftliche Rente (den Überschuss der Marktpreise über den inneren Kostenwert) zu minimieren, indem die Märkte von Rentier-Einkommen in Form von Bodenrenten, Monopolrenten, Zinsen und Finanzgebühren befreit wurden. Von Adam Smith über David Ricardo und John Stuart Mill bis hin zu Marx und anderen Sozialisten definierte die klassische Werttheorie die ökonomische Rente als unverdientes Einkommen, das entnommen wird, ohne zur Produktion beizutragen, und somit eine unnötige Abgabe auf die Kosten- und Preisstruktur der Wirtschaft darstellt. Steuern auf Industriegewinne und Arbeitslöhne trugen zu den Produktionskosten bei und sollten daher vermieden werden, während Bodenrenten, Monopolrenten und Finanzgewinne besteuert werden sollten oder Boden, Monopole und Kredite einfach verstaatlicht werden könnten, um die Zugangskosten für Immobilien und Monopoldienstleistungen zu senken und die Finanzgebühren zu reduzieren.

Diese Politik, die auf der klassischen Unterscheidung zwischen innerem Wert und Marktpreis beruht, machte den Industriekapitalismus so revolutionär. Die Befreiung der Volkswirtschaften von Renteneinkünften durch die Besteuerung der wirtschaftlichen Rente zielte darauf ab, die Lebens- und Geschäftskosten zu minimieren und die politische Vorherrschaft einer Finanz- und Grundbesitzelite zu begrenzen. Als die Vereinigten Staaten 1913 ihre erste progressive Einkommensteuer einführten, hatten nur 2 Prozent der Amerikaner ein so hohes Einkommen, dass sie eine Steuererklärung abgeben mussten. Der überwiegende Teil der Steuer von 1913 entfiel auf die Renteneinkünfte der Finanz- und Immobilieninteressen und auf die Monopolrenten, die von den im Bankensystem organisierten Trusts erzielt wurden.

Quelle: geopoliticaleconomy.report

FORTSETZUNG FOLGT

Zum Autor:

MICHAEL HUDSON ist Finanzanalyst und Präsident des Institute for the Study of Long-Term Economic Trends. Er ist angesehener Forschungsprofessor für Wirtschaftswissenschaften an der University of Missouri – Kansas City.

Hudson war als Wirtschaftsberater für die Regierungen der USA, Kanadas, Mexikos und Lettlands sowie als Berater für UNITAR, das Institute for Research on Public Policy und den kanadischen Wissenschaftsrat und andere Organisationen tätig. Hudson ist Autor oder Herausgeber von mehr als zehn Büchern über die internationale Finanzpolitik, Wirtschaftsgeschichte und die Geschichte des wirtschaftlichen Denkens.

Er ist Mitglied des Redaktionsausschusses von Lapham’s Quarterly und hat für das Journal of International Affairs, Commonweal, International Economy, Financial Times und Harper’s geschrieben. Er schreibt regelmäßig für CounterPunch und Naked Capitalism. Zusammen mit Radhika Desai ist er Gastgeber des Podcasts Geopolitical Economy Hour und kommentiert wöchentlich zusammen mit Richard Wolff die Sendung Dialogue Works“ mit Nima Alkhorshid. Er bloggt unter Michael-Hudson.com.

__________________________________________________________________________________

