Short News

Kreml tobt: Merz will Deutschland zum Waffenarsenal der Ukraine machen

Die Rheinmetall-Produktion explodiert – und Friedrich Merz macht Ernst: Deutschland soll zur militärischen Hauptstütze der Ukraine werden. Der Kreml reagiert mit wütenden Ausfällen – und nennt den kommenden Kanzler sogar einen „Nazi“. +

Medwedew zu Merz: „Denk nach, Nazi!“

Das Ziel ist klar: Die Ukraine braucht Munition – und Deutschland liefert. CDU-Chef Friedrich Merz hat die Richtung vorgegeben: Er will Deutschland zum Waffenarsenal der Ukraine machen. Schon jetzt ist die Bundesrepublik nach den USA der zweitgrößte Waffenlieferant an Kiew. Merz kündigte zudem ein gewaltiges Aufrüstungsprogramm für die Bundeswehr an.

Das sorgte in Moskau für wüste Reaktionen. Der Kreml sieht darin eine deutsche Kriegsbeteiligung. Ex-Präsident Dmitri Medwedew ätzte auf „X“:

Merz wird vom Geist seines Vaters aus Hitlers Wehrmacht heimgesucht. Jetzt will er die Krim-Brücke angreifen. Denk nach, Nazi!

Weiterlesen auf exxpress.at

Krisenherd Indopazifik: USA stationieren erstmals seit dem Vietnamkrieg-Bomber in Japan

Die USA wollen den militärischen Zugang Russlands und Chinas zum Pazifik einschränken und Taiwan beschützen. Nun wurden Langstrecken-Bomber auf der Misawa-Basis in Japan stationiert.

Die USA wollen den militärischen Zugang Russlands und Chinas zum Pazifik einschränken und Taiwan beschützen. Nun wurden Langstrecken-Bomber auf der Misawa-Basis in Japan stationiert. Nach Angaben der US-Luftwaffe haben Vereinigten Staaten Überschallbomber nach Japan geschickt, um die Stabilität in diesem strategisch sensiblen Gebiet weiter zu stärken.

Taiwan ist beispielsweise ist ein potenzieller Krisenherd für einen Konflikt zwischen China und den USA als wichtigstem Geldgeber und Waffenlieferanten der Insel. Die Vereinigten Staaten und Länder in der Pazifikregion blicken mit Sorge auf das zunehmend aggressive Vorgehen Pekings dort. Weiterlesen auf berliner-zeitung.de

Ostern: Clans messern sich durch Hamburg

Hamburg ist bunt, weltoffen und für die meisten Menschen immer öfter auch lebensgefährlich. Über Ostern kam es in der Hansestadt zu mehreren Messerstechereien. Bilanz: Zahlreiche Schwerverletzte und ein Toter.

Regionale Medien berichten über einen „Familienstreit“, der gegen 22.55 Uhr beim Osterfeuer im Hamburger Stadtteil Lokstedt eskalierte. Doch während solche (oft alkoholbedingten) Streitigkeiten in früheren Jahren mit Fäusten ausgetragen wurden und sich die Kontrahenten später wieder die Hände zum gemeinsamen Bier reichten, geht es in der Bundesrepublik des Jahres 2025 nicht mehr ohne Messerstecherei.

Nach Angaben der Polizei gerieten auf dem Gelände des Kleingartenvereins am Veilchenweg zuerst zwei junge Erwachsene mit einer weiteren, vierköpfigen Familie aneinander, weitere Personen mischten sich ein. Letztendlich gab es insgesamt vier Verletzte, zwei davon durch Schnittverletzungen mit einem Messer. Zwei Personen wurden festgenommen, jedoch wenig später wieder entlassen. Die Hintergründe der Tat sind bisher unbekannt, ebenso die Herkunft bzw. Staatsbürgerschaft der beiden beteiligten Familien. Weiterlesen auf anonymousnews.org

„Lügenverbot“ à la Wahrheitsministerium: Schwarz-Rot lässt Orwells Warnung Realität werden

Kaum hatte US-Vizepräsident J.D. Vance in München die Meinungsfreiheit im Westen kritisiert, setzt die deutsche Koalition zur Reaktion an: mit einem Koalitionsvertrag, der Zensur, Gesinnungskontrolle und staatlich gelenkte Wahrheitswächter salonfähig macht. Wer widerspricht, wird künftig womöglich nicht mehr nur kritisiert – sondern kriminalisiert. […]

„Leute, Leute, Leute: Da kommt was auf uns zu. Haltet eure Bademäntel stets griffbereit!“ – „Für den Fall, dass es morgens um 6 Uhr bei euch klingelt, weil ihr irgendetwas Kritisches über Merz, Klingbeil, Söder, Esken und Co., über Richter, Staatsanwälte, gar über „Karlsruhe“, über den Verfassungsschutz, über ARD/ZDF/DLF-Intendanten, über „Correctiv“, über irgendwelche fragwürdige NGO usw. gepostet habt.“ Weiterlesen auf tichyseinblick.de

Religion in Deutschland: Wie Kirchen gegen die Austritte kämpfen

Christen feiern Ostern, doch es werden immer weniger. Laut Zahlen des ARD-Deutschlandtrends sehen nur noch 29 Prozent der Deutschen Ostern als religiöses Fest. Kirchenvertreter bemühen sich, Mitglieder zu halten.

Christen feiern Ostern, doch es werden immer weniger. Laut Zahlen des ARD-Deutschlandtrends sehen nur noch 29 Prozent der Deutschen Ostern als religiöses Fest. Kirchenvertreter bemühen sich, Mitglieder zu halten.[…]

„Viele Menschen suchten weiter nach Gemeinschaft, Halt und Hoffnung. Die Kirche überzeuge heute allerdings weniger als Organisation, sagt Joachim Gerhardt, der Pfarrer der Lutherkirche in Bonn, sondern durch ihre Angebote wie Urban Gardening, Kinderkino oder Tanzkurse. […] Das bekommen auch die beiden großen Kirchen seit Jahren zu spüren, sie verzeichnen einen anhaltend hohen Mitgliederverlust. Aus der katholischen Kirche traten im vergangenen Jahr rund 322.000 Menschen aus, 345.000 Menschen kehrten 2024 der evangelischen Kirche den Rücken.“ Weiterlesen auf tagesschau.de

Christenverfolgung – Ostern 2025: 380 Millionen Christen werden nicht feiern können

Christen sind nach wie vor die am stärksten verfolgte Religionsgemeinschaft weltweit – 380 Millionen Menschen leben täglich unter Gewalt, Repression und Todesangst. Ihr Leid bleibt im Westen oft unbeachtet.

Am Palmsonntag 2025 überfielen bewaffnete Angreifer, mutmaßlich Fulani-Milizen, die überwiegend christlichen Dörfer Zike und Kimakpa im Bezirk Bassa im nigerianischen Bundesstaat Plateau. Dabei wurden mindestens 43 Menschen getötet, einige Quellen sprechen sogar von bis zu 56 Opfern. Die Täter gingen mit äußerster Brutalität vor: Sie setzten Schusswaffen und Macheten ein, plünderten Häuser und steckten sie in Brand – oft mit den Bewohnern darin. Unter den Toten befinden sich auch Kinder und ältere Menschen, die keine Möglichkeit zur Flucht hatten. Dieses Massaker ist Teil einer Welle der Gewalt, die seit Ende März 2025 die Region erschüttert. Insgesamt wurden dabei mehr als 100 Menschen getötet, rund 7.000 Menschen flohen vor der eskalierenden Gewalt. Weiterlesen auf apollo-news.net

Infraschall von Windkraftanlagen: Gesundheitsrisiko oder Nocebo-Effekt?

Windkraftanlagen stehen im Verdacht, auch durch Infraschall die Gesundheit von Mensch und Tier in der Umgebung zu schädigen. Während Kritiker warnen, gibt es auch zahlreiche Studien, die von einem Nocebo-Effekt sprechen. Beide Seiten sind mit Vorsicht zu genießen.

Speziell ein System, das momentan einer Energiewende unter dem “Green Deal” dient, möchte keine Gegenargumente zulassen. Dieser Artikel beleuchtet verschiedene Ansichten und mögliche Schadwirkungen – von Herz-Kreislauf-Problemen bis hin zu psychologischen Ursachen.

Ein Artikel von Blackout News schlägt Alarm: Infraschall, die unhörbaren, tieffrequenten Schallwellen von Windkraftanlagen (WEA), könnte die Gesundheit gefährden. Die Autoren verweisen auf Studien, die Schlafstörungen, Stress oder sogar Herz-Kreislauf-Probleme in der Nähe von Windparks nachweisen. Besonders die Fähigkeit von Infraschall, Wände zu durchdringen und über weite Distanzen (bis zu 10 km) messbar zu sein, wird als Risiko betont. Weiterlesen auf report24.news

Corona-Wahn vor und während dem Flug

