Soros Jr. träumt vom Sturz Trumps

George Soros‘ Sohn, Alexander, bezeichnete sich in einem „New York-Magazine“ (NYM)-Interview als „loyalen Parasiten“ an der Seite seines Vaters. Außerdem sprach er ausführlich über die Vorbereitung auf den Kampf gegen die Trump-Regierung – wie „Daily Mail“ berichtet.

Alexander Soros leitet seit 2023 das 25 Milliarden Dollar schwere Soros-Imperium und ist seither auch Präsident der „Open Society Foundations“ (OSF). Viele hatten jedoch seinen Bruder Jonathan als wahrscheinlicheren Nachfolger gesehen.

Alexander unterstützte bereits im US-Präsidentschaftswahlkampf 2024 aktiv die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris. Über seine weiteren politischen Ziele war bisher aber wenig Konkretes bekannt.

Alexander Soros möchte nun das Vermögen seines Vaters zur finanziellen Unterstützung der Demokraten bei den bevorstehenden Zwischenwahlen nützen – mit dem Ziel, die republikanische Mehrheit im Kongress zurückzudrängen.

Laut Alexander sei jetzt nicht die Zeit zum Angriff, sondern zur Verteidigung. Weswegen er auch nicht an das Funktionieren einer detaillierten, vorentwickelten Strategie glaube. Skeptisch gab er sich auch gegenüber den US-Gerichten: Man könne sich nicht darauf verlassen kann, dass sie Trump stoppen, denn, wie er es ausdrückte, „werden uns die Gerichte nicht retten„.

Zwei Milliarden für Kampagne der demokratischen Richterin

Trotzdem aber hatte die Soros-Familie mindestens 2 Millionen Dollar für die Kampagne von Susan Crawford am Obersten Gerichtshof von Wisconsin gespendet, die dann auch tatsächlich den von Elon Musk unterstützten republikanischen Kandidaten besiegte.

Zur selben Zeit transferierte Soros beträchtliche Geldsummen nach Georgia, Texas, und in den sog. Rust Belt – was aber keine spektakulären Ergebnisse brachte.

Laut „NYM“ soll es aber auch in der Zwischenzeit bei der „OSF“ interne Spannungen geben. Viele Mitarbeiter sind der Meinung, der „junge Soros“ wäre mehr an der gesellschaftlichen Teilhabe der politischen Elite interessiert als George Soros. Sieht man doch Soros Jr. oft mit Kamala Harris, Chuck Schumer, Pete Buttigieg oder Bill Clinton, außerdem ist er nun mit Huma Abedin, Hillary Clintons ehemaliger stellvertretender Wahlkampfmanagerin, verlobt. „OSF“ hat inzwischen mehrere Programme zurückgefahren und auch das das Personal von 1700 auf 500 Mitarbeiter reduziert. Alexander Soros zieht es nun offenbar vor, politische Spenden zu priorisieren, anstatt neue NGOs aufzubauen.

