Nowa agencja UE ma rejestrować i konfiskować majątek

Nowy organ UE ma rejestrować i konfiskować aktywa

Unijny organ ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLA) ma rozpocząć monitorowanie firm z sektora finansowego w 2028 roku. Czarno-czerwona koalicja chce nie tylko wesprzeć organ UE, ale także ułatwić konfiskatę aktywów.

Organ ma mieć siedzibę we Frankfurcie nad Menem. Zarówno CDU/CSU, jak i SPD ogłosiły już zamiar poparcia AMLA.

Na stronie internetowej urzędu czytamy, że AMLA ma monitorować firmy, które działają w co najmniej sześciu krajach UE i są „narażone na wysokie ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu”.

Oczekuje się jednak, że organ utworzy również ogólnounijny rejestr aktywów. Wszystkie aktywa osób prawnych i fizycznych mają być rejestrowane, scentralizowane i kontrolowane. W rezultacie obywatele praktycznie nie będą mogli chronić swoich aktywów przed wkraczającym państwem. Podczas kryzysu finansowego 2008/2009 MFW zaproponował już jednorazową opłatę majątkową w wysokości 10%. Podstawą techniczną dla tego rozwiązania byłby rejestr aktywów. Więcej na anonymousnews.org

+++

Teraz następuje eskalacja: Hamas wzywa do globalnych protestów przeciwko Izraelowi

Hamas wzywa do eskalacji! W miniony weekend na całym świecie odbyły się protesty przeciwko Izraelowi – demonstracje, blokady i strajki generalne. Na celowniku znalazła się również Europa.

Protesty rozpoczęły się już w Berlinie: Historyczna sala wykładowa na Uniwersytecie Humboldta została celowo zdewastowana. […]

Protesty odbyły się w dniach 25, 26 i 27 kwietnia – ale według Hamasu to „dopiero początek”. Zdjęcie: Wiec solidarności z Hamasem w IslamabadzieAPA/AFP/Aamir QURESHI

„Oblężenie ambasad!”: Hamas eskaluje wezwanie

W oficjalnym oświadczeniu z wtorku, Hamas wzywał do globalnej eskalacji. Słowa są jasne: „Wzywamy wszystkich do zwiększenia presji wszelkimi środkami – we wszystkich miastach, na wszystkich placach”. Hamas jest uważany za organizację terrorystyczną w UE, USA i Izraelu. Rządzi Strefą Gazy od 2007 roku, zbudował tam podziemną terrorystyczną sieć tuneli i od przedszkola ideologicznie przygotowywał całe pokolenia do „męczeństwa”. Teraz próbuje przenieść wojnę w Strefie Gazy na ulice całego świata. Ich cel: eskalacja – za wszelką cenę“. Więcej na exxpress.at

+++

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przyznaje: Imigranci są szczególnie podatni na przemoc i przestępstwa przeciwko mieniu

Minęło kolejnych kilka lat, kolejna „prawicowa teoria spiskowa” stała się powszechnie znana: Imigracja zwiększa przestępczość.

Niektórzy zawsze tak twierdzili. Teraz przyznają to nawet rządzący. Ale nie chcą niczego zmieniać.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pod kierownictwem Nancy Faeser i jej otoczenia nie uważa już za zaskakujące, że cudzoziemcy zwiększają przestępczość w Niemczech. alliance/dpa | Soeren Stache

Są to liczby, które sprawiają, że nawet taki praktyk jak szef związku zawodowego policji Rainer Wendt „ślini się”. W latach 2023-2024, z roku na rok, liczba przestępstw z użyciem przemocy popełnionych przez cudzoziemców w Niemczech gwałtownie wzrosła. W tym obszarze przestępstw było o 47,6 procent więcej tureckich podejrzanych. Ponadto, według wstępnych statystyk policyjnych, było o 28,9 procent więcej podejrzanych z Ukrainy i o 12,4 procent więcej podejrzanych o przestępstwa z użyciem przemocy o syryjskim pochodzeniu, którzy już od lat są silnie reprezentowani. Jak zawsze, statystyki przestępczości odnoszą się do spraw zbadanych przez policję i przekazanych do prokuratury.

Pakistańscy (+28%) i egipscy podejrzani (+36,8%) również odnotowali gwałtowny wzrost, mimo że te grupy przestępców są liczbowo znacznie mniejsze. W ubiegłym roku na policję zgłoszono łącznie 7 466 agresywnych Syryjczyków, Ukraińcy stanowili 2 196 podejrzanych, a wśród Turków było 1 058 podejrzanych o popełnienie przestępstwa. Za nimi uplasowali się jednak Tunezyjczycy, którzy są znacznie mniej liczni w Niemczech, z 972 podejrzanymi. Więcej na tichyseinblick.de

+++

Policjant strzela do napastnika: duża irytacja z powodu odwrócenia relacji sprawca-ofiara w głównym nurcie

Młody mężczyzna chciał wejść do dyskoteki w Oldenburgu w spodniach do biegania, z gazem drażniącym i prawdopodobnie również z nożem. Bramkarz zawrócił go – po czym mężczyzna wpadł w szał, zaatakował i zranił kilka osób gazem drażniącym, a na koniec groził kilku osobom nożem.

Kiedy natknął się na funkcjonariuszy policji, również zaatakował ich gazem drażniącym – po czym jeden z funkcjonariuszy, raniony gazem, kilkakrotnie postrzelił mężczyznę. „Problemem” dla lewicy było to, że sprawca, który ostatecznie zmarł z powodu ran postrzałowych, był czarnoskóry. Główny nurt prowadzi teraz absurdalną kampanię żałobną po napastniku – funkcjonariusz jest już skazany.

Zdjęcie kobiety: kues1 / freepik, zrzuty ekranu z nagłówków: ntv, RTL, NDR

Na podstawie obrazów w aktualnych niemieckich wiadomościach można by pomyśleć, że w Niemczech miał miejsce kolejny islamski atak: Kwiaty, świece żałobne, pluszowe serca, wszystko jest pokazywane w zbliżeniu, aby stworzyć wrażenie ogromnego społeczeństwa pogrążonego w żałobie. W rzeczywistości jednak nie chodzi o ofiary ataku terrorystycznego, ale o 21-latka, który zranił kilka osób w Niedzielę Wielkanocną, a następnie zaatakował funkcjonariuszy policji.

Więcej na report24.news

***

Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Może wkrótce i w Polsce… Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą”. Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/ https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887