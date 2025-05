„Nur Bargeld“ bald illegal? Dieser Merz-Plan könnte Deutschland umkrempeln

+ Mohammed beleidigt: Erneut 39 Tote in Syrien + ISRAEL: Großbrand bei Jerusalem + Brabeck-Letmathe: der neue Mann an der WEF-Spitze + Kennedy: „Chemtrails“ als Militärprogramm + Zensur ohne Ende: Video-Plattform Bitchute wird in England gesperrt + ÖSTERREICH: Luxus-Limousinen unserer „Spitzenpolitiker“ + WEF und Gates treiben „Depot-Impfung“ voran

ISRAEL: Großbrand bei Jerusalem – Armee im Einsatz, Gemeinden evakuiert

Nahe Jerusalem wüten massive Buschbrände. Israel ruft den nationalen Notstand aus, über 60 Feuerwehreinheiten sind im Einsatz. Die Hauptstraße Tel Aviv–Jerusalem ist gesperrt. Auch der Zugverkehr ist betroffen.

Weiterlesen 20min.ch

Peter Brabeck-Letmathe: Das ist der neue Mann an der WEF-Spitze

Der Gründer und Leiter des Weltwirtschaftsforum Davos, Klaus Schwab, geht in einer Zeit, da das Forum immer weniger Beachtung findet. Der Interim-Nachfolger ist nicht unumstritten.

Privatisierung von Wasser

Insbesondere seine Aussagen zur Privatisierung von Wasser sind umstritten. So vertritt er die Ansicht, dass Wasser als ökonomisches Gut behandelt werden sollte, was von vielen als unethisch kritisiert wird.

„Ich bin der Erste, der sagt, dass Wasser ein Menschenrecht ist. Dieses Menschenrecht sind die fünf Liter Wasser, die wir für unsere tägliche Hydration benötigen, und die 25 Liter Wasser, die wir für minimale Hygiene brauchen. Diese Menge Wasser ist die primäre Verantwortung jeder Regierung, jedem Bürger dieser Welt zur Verfügung zu stellen“,

wird er im The Guardian zitiert. Doch diese Menge Wasser mache nur 1,5 Prozent des gesamten Wasserverbrauchs aus. Weiterlesen auf wort.lu

Mohammed beleidigt: Erneut 39 Tote in Syrien

Eine mutmaßlich gefälschte Tonaufnahme, in der der Prophet Mohammed beleidigt worden sein soll, hat in Syrien eine neue Welle der Gewalt ausgelöst.

Gemeinsam mit Deutschlands Innenministerin Nancy Faeser wollte erst vor wenigen Tagen der österreichische Innenminister Gerhard Karner die aktuelle Lage in Syrien vor Ort bewerten – nun wird in dem vom Bürgerkrieg erschütterten Land erneut gemordet: Besonders betroffen ist der Süden des Landes, wo es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Angehörigen der drusischen Minderheit und regierungstreuen Milizen kommt, berichtet aktuell n-tv.

Blutige Eskalation im Großraum Damaskus

Die staatliche Nachrichtenagentur Sana bestätigte schwere Gefechte und sprach von Angriffen auf Sicherheitskräfte, darunter ein bewaffneter Angriff auf einen Kontrollpunkt in Sahnaja. Weiterlesen auf exxtra24.at

Forsa: Nächster Umfrage-Hammer: AfD eilt Union davon

Schwere Zeiten für die Union. Noch nicht mal in der Regierung, sinken schon die Umfragewerte. Die AfD ist jetzt eindeutig stärkste Kraft im Land.

BERLIN. Die AfD kann ihren Vorsprung auf die Union laut einer Umfrage weiter ausbauen. Sie liegt nun mit zwei Prozentpunkten vor CDU und CSU, die auf 24 Prozent kommen und einen Punkt abgeben. Die AfD kann ihr Ergebnis halten. Auch die SPD verliert leicht an Zustimmung und kommt aktuell auf 14 Prozent – in der Vorwoche waren es noch 15 Prozent. Leicht verbessern konnten sich dagegen die Grünen, sie stehen aktuell bei zwölf Prozent, was einer Steigerung von einem Prozentpunkt entspricht. Weiterlesen auf jungefreiheit.de +++

Kennedy: „Chemtrails“ als Militärprogramm

Für US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy sind „Chemtrails“ eine faktische Wirklichkeit. Er vermutet dahinter eine militärische Operation, die er nun aufdecken will.

Die Debatte um Geoengineering heizt sich in den USA weiter auf. Auch der US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr., dessen Ressort eine umfassende Untersuchung angekündigt hat, gibt nicht nach. In einem kürzlich ausgestrahlten Interview nannte er die „Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)“ als möglichen Verantwortlichen für Geoengineering-Programme, die vereinfacht oft als „Chemtrails“ bezeichnet werden. (…)

Im Interview behauptete Kennedy, dass die für das Geoengineering verwendeten Materialien – darunter Substanzen wie Barium, Aluminium und Strontium – in den Treibstoff von Flugzeugen gemischt werden. „Diese Materialien sind im Jet-Treibstoff enthalten“, sagte er. Weiterlesen auf tkp.at

„Nur Bargeld“ bald illegal? Dieser Merz-Plan könnte Deutschland umkrempeln

Viele Deutsche verzichten lieber auf Bargeld und zahlen digital. Die Option soll laut Union und SPD sogar verpflichtend werden. Ist der Plan umsetzbar?

Berlin – Union und SPD wollen in Zukunft eine „echte Wahlfreiheit im Zahlungsverkehr“ anbieten. So steht es zumindest im Koalitionsvertrag der beiden Parteien geschrieben. Sowohl der Groß- als auch Einzelhandel sollen verpflichtet werden, neben Bargeld stets auch eine elektronische Zahlungsart anzubieten. Doch der Handel steht dem Vorhaben kritisch gegenüber: Elektronische Zahlungsarten gehören zwar gefördert, aber nicht vorgeschrieben, kritisiert unter anderem der Handelsverband Deutschland (HDE).

Zensur ohne Ende: Die alternative Video-Plattform Bitchute wird in England gesperrt

Letzte Woche kündigte die alternative Videoplattform BitChute an, dass sie es Nutzern aus dem Vereinigten Königreich nicht mehr erlauben würde, Inhalte auf ihrer Website anzusehen. Die Eröffnung der offiziellen Erklärung macht den Grund dafür ziemlich deutlich:

„Nach sorgfältiger Prüfung und fortlaufender Bewertung der rechtlichen Rahmenbedingungen im Vereinigten Königreich bedauern wir, Ihnen mitteilen zu müssen, dass BitChute seinen Video-Sharing-Service für britische Bürger einstellen wird. Die Einführung des UK Online Safety Act von 2023 hat zu erheblichen Änderungen im rechtlichen Rahmen für Online-Inhalte und Community-Interaktionen geführt. Insbesondere enthält das Gesetz weitreichende Bestimmungen und belastende Korrekturmaßnahmen in Bezug auf die Moderation von Inhalten und die Durchsetzung.

Insbesondere die weitreichenden Durchsetzungsbefugnisse, die der Regulierungsbehörde für Kommunikationsdienste, Ofcom, eingeräumt wurden, haben Bedenken hinsichtlich der unbefristeten und unvorhersehbaren Natur der Einhaltung der Vorschriften für unsere Plattform aufkommen lassen.“

Weiterlesen auf legitim.ch

WEF und Gates treiben „Depot-Impfung“ voran: ein Schuss – sechs Monate unkontrollierbare Wirkung im Körper!

Kontrollierte Freisetzung von Impfstoffen: Genial oder gefährlich? Eine kritische Analyse des neuen CEPI-Vorstoßes.

Die internationale Impf-Allianz CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) hat kürzlich die Entwicklung einer neuen Impfstofftechnologie angekündigt:

Eine einzige Injektion, die über Monate hinweg mehrere Dosen automatisch freisetzt. Dafür investiert CEPI fünf Millionen Dollar in das US-Unternehmen VitriVax, das mit seiner ALTA®-Technologie eine Art „Depot-Impfstoff“ erschaffen will.

Wichtig zu wissen:

CEPI wurde 2017 maßgeblich vom Weltwirtschaftsforum (WEF) und der Bill & Melinda Gates Foundation gegründet und wird weiterhin stark von diesen Akteuren unterstützt. Damit steht diese neue Technologie erneut im Kontext einer von supranationalen Organisationen gesteuerten globalen Gesundheitsagenda. Weiterlesen auf uncutnews.ch

