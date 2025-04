Künstliche Intelligenz entscheidet über Leben und Tod in Gaza

Europol gründet Task Force: Neue Arbeitsgruppe soll Kinder als Auftragskiller stoppen + Pakistan rechnet mit indischem „Militärschlag“ + Toxische Weiblichkeit an der EU-Spitze: Ursula von der Leyen wird zur Hypothek + Solar Tsunami offenbar verantwortlich für Blackout in Spanien + Neuer Regierungssprecher Stefan Kornelius forderte rigorose Corona-Maßnahmen ein + Österreich: Die ÖGK will bis 2026 das Defizit abbauen

Europol gründet Task Force: Neue Arbeitsgruppe soll Kinder als Auftragskiller stoppen

Die europäische Polizeibehörde Europol beobachtet seit Längerem einen besorgniserregenden Trend: Banden nutzen Minderjährige zunehmend für Verbrechen, sogar für Morde. Ermittler aus acht Ländern wollen diesem Trend etwas entgegensetzen.

Die europäische Polizeibehörde Europol gründet nach Informationen des „Stern“ eine neue Arbeitsgruppe, um gegen Auftragsmorde durch Kinder und Jugendliche im Bereich der Organisierten Kriminalität vorzugehen. In der Task Force namens „Grimm“ sollen demnach Ermittler aus insgesamt acht europäischen Ländern dem Trend entgegenwirken, dass Banden europaweit immer häufiger Minderjährige über soziale Medien für Verbrechen rekrutierten.

„Kinder und Jugendliche handeln für Banden mit Drogen. Sie entführen, foltern, töten“, sagte Europol-Chefermittler Andy Kraag dem „Stern“. „Da kommt ein großes Problem auf uns zu, es breitet sich gerade wie ein Lauffeuer über Europa aus.“

Weiterlesen auf n-tv.de

Pakistan rechnet mit indischem „Militärschlag“



Seit dem tödlichen Angriff auf Touristen in Kaschmir nehmen die Spannungen zwischen Indien und Pakistan deutlich zu. Nun lassen Äußerungen eines Ministers aufhorchen.

Indien steht nach Angaben der Regierung in Pakistan kurz davor, einen „Militärschlag“ auszuführen. Die Regierung verfüge über „glaubwürdige Geheimdienstinformationen“, die besagten, „dass Indien innerhalb der nächsten 24 bis 36 Stunden einen Militärschlag ausführen will“, erklärte Pakistans Informationsminister Attaullah Tahar am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit). Die indische Regierung wolle den tödlichen Angriff im Urlaubsort Pahalgam in Kaschmir dabei als „Vorwand“ nutzen, fügte Tahar hinzu.

Der Minister warnte das Nachbarland vor einem pakistanischen Gegenschlag. „Jeder Akt der Aggression wird mit einer entschlossenen Reaktion beantwortet werden“, schrieb er. Für alle „schlimmen Konsequenzen in der Region“ werde Indien „vollständig verantwortlich sein“.

Am vergangenen Dienstag hatten Angreifer im beliebten Urlaubsort Pahalgam im indischen Teil von Kaschmir 26 Touristen erschossen. Nach indischen Polizeiangaben waren unter den flüchtigen Tätern zwei pakistanische Staatsbürger. Indien warf Pakistan nach dem Angriff die Unterstützung von „grenzüberschreitendem Terror“ vor, Pakistan wies dies zurück.

Weiterlesen auf berliner-zeitung.de

Toxische Weiblichkeit an der EU-Spitze: Ursula von der Leyen wird zur Hypothek. Diplomaten fordern ihren Abgang

Die EU-Politik steht offensichtlich in einer Krise. Im Westen der Handelsstreit mit den USA, im Osten der Ukraine-Konflikt und eine verschärfte Auseinandersetzung mit Russland – auch die Sanktionen sind ja eine Form des Handelskriegs –, dazu ein anhaltendes, für den Kontinent nicht eben berauschendes Kräftemessen mit dem Reich der Mitte.

Im Innern: Uneinigkeit, Zerrissenheit, ständiges Drangsalieren eines Mitgliedstaats wie Ungarn, der auf seiner Souveränität und auf seinen demokratischen Mitwirkungsrechten beharrt. Eine Giorgia Meloni, die aus der Anti-Trump-Formation ausschert und mit dem US-Präsidenten flirtet. Ärger auch mit der widerborstigen Schweiz.

Der Fisch stinkt, wie man unzimperlich sagt, vom Kopf her. Der EU-Kopf ist personifiziert in Kommissionspräsidentin von der Leyen.

Weiterlesen auf weltwoche.ch

Künstliche Intelligenz entscheidet über Leben und Tod in Gaza

Gaza als Testgelände: Israels KI-Krieg wirft schwere ethische Fragen auf

Im Schatten des Krieges in Gaza entwickelt sich ein beispielloses militärisches Experiment: Die israelische Besatzungsmacht setzt im besetzten Gebiet neue Technologien der Künstlichen Intelligenz (KI) ein – und zwar in einem Ausmaß, das weltweit für Aufsehen und Besorgnis sorgt. Die Technologie dient nicht nur der Zielerfassung, sondern auch der Gesichtserkennung, Sprachanalyse und der automatisierten Tötung von Menschen.

Laut New York Times hat „Israel“ in den vergangenen 18 Monaten KI in fast alle Ebenen der militärischen Entscheidungsfindung integriert. Der Fall des Hamas-Kommandeurs Ibrahim Biari, der Ende 2023 mithilfe eines KI-gestützten Audiosystems geortet und gezielt getötet wurde, ist nur ein Beispiel. Die Aktion forderte mehr als 125 zivile Todesopfer – und zeigt: KI-Krieg ist keine Zukunftsmusik, sondern brutale Gegenwart.

Weiterlesen auf uncutnews.ch

Solar Tsunami offenbar verantwortlich für Blackout in Spanien

Zu viel Solarstrom und der Brand bei einer Leitung Richtung Frankreich, so dass der überschüssige Solarstrom nicht mehr abgeführt werden konnte, dürften für den Mega-Blackout auf der iberischen Halbinsel verantwortlich sein. Dank Atomstrom aus Frankreich und eigener fossiler Kraftwerke gelang gestern Abend und in der Nacht Schwarzstart weitgehend.

Nach dem großen Stromausfall, der am Montag ganz Spanien lahmgelegt hatte, teilte Red Eléctrica mit, dass heute um sechs Uhr morgens mehr als 99 % der Stromversorgung im Land wiederhergestellt worden sei und alle Umspannwerke des Netzes wieder unter Spannung stünden.

Gestern Abend gab es auch die ersten Hinweise auf die Ursachen. Zum einen wird ein Brand auf dem Mont Alaric angeführt, der die Hochspannungsleitung von Narbonne nach Perpignan beeinträchtigt hat und somit dem Export von Solarstrom unterbrochen haben kann. Zum anderen sollen anomale Oszillationen im 400 KV-Netz, zum Netzversagen beigetragen haben. Eine Cyber-Attacke wurde von der portugiesischen Regierung ausgeschlossen.

Weiterlesen auf tkp.at

DEUTSCHLAND: „Nun beginnt die Phase der Zumutungen“: Neuer Regierungssprecher Stefan Kornelius forderte rigorose Corona-Maßnahmen ein

Stefan Kornelius, langjähriger Redakteur der Süddeutschen Zeitung, wird neuer Sprecher der Bundesregierung. Während der Corona-Pandemie sprach sich Kornelius wiederholt für strikte Maßnahmen und eine allgemeine Impfpflicht aus.

Während der Corona-Pandemie trat Kornelius darüber hinaus regelmäßig für scharfe Maßnahmen und ein striktes Vorgehen gegen Ungeimpfte ein. „Corona erfordert eine gewisse Härte oder zumindest Klarheit“, so Kornelius in einem Videostatement vom 18. November 2021. Damals stand die Regierungsbildung um den zukünftigen Kanzler Olaf Scholz kurz bevor. „Nun endet die politische Auszeit und es beginnt die Phase der Zumutungen“, so Kornelius weiter.

Auch das Thema Impfpflicht müsse man nun schleunigst angehen. „Die Zeit des Abwägens scheint vorbei zu sein. Nun müsse man „die ultimative Frage stellen: Muss es eine Impfpflicht geben?“. Vor allem müsse die Politik die Frage beantworten, ob „ein Pieks“ die körperliche Unversehrtheit beschädige oder ob nicht der Schutz aller in der Interessenabwägung überwiege. Er jedenfalls hätte sich für die Impfung entschieden. Darüber hinaus sei „völlig klar, dass die Impfpflicht uns aus dieser Pandemie befreien wird“.

Weiterlesen auf apollo-news.net

ÖSTERREICH: Neue Kosten für Patienten – Wie die Gesundheitskasse ÖGK die „schwarze Null“ erreichen will

Die ÖGK will bis 2026 das Defizit abbauen. Wer ein MRT oder ein CT braucht, muss diese Untersuchung künftig wieder genehmigen lassen. Auch Krankentransporte sollen künftig etwas kosten. Wer den Vitamin-D-Wert bestimmen lassen will, muss künftig womöglich ebenfalls zahlen.

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) will ihr Defizit im kommenden Jahr auf eine „schwarze Null“ drücken. Dazu wurde am Dienstag von Verwaltungsrat und Hauptversammlung ein umfangreiches Sparpaket beschlossen. Neben internen Maßnahmen wie der Nicht-Nachbesetzung von Stellen werden auch die Patienten betroffen sein. So werden MRT- und CT-Untersuchungen wieder genehmigungspflichtig. Zudem ist für Transporte künftig zu bezahlen.

Wie ÖGK-Chef Peter McDonald im Gespräch mit der Austria Presse-Agentur betonte, habe er die Kasse vor wenigen Monaten mit einer Defizit-Vorschau von 900 Millionen übernommen.

Weiterlesen auf diepresse.com

