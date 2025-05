Fast jeder zweite Corona-Tote war gar keiner – Griechische Studie entlarvt Statistik-Schwindel

+ Innenministerin Lange (SPD) entlässt Verfassungsschutzchef + Dobrindt ordnet sofortigen Einreisestopp an + Griechische Studie entlarvt Statistik-Schwindel bei Corona-Toten + Ölpreis-Sturz als Vorbote der Krise + Papst Konklave + SPÖ-Bayr „Geplante Zwangsumsiedlungen in Gaza sind völkerrechtswidrig + Medien verharmlosen Impfschäden in Österreich weiter

DEUTSCHLAND: Innenministerin Lange (SPD) entlässt Verfassungsschutzchef – das führte zu dem Zerwürfnis

Brandenburgs Innenministerin Katrin Lange (SPD) hat Verfassungsschutzchef Jörg Müller überraschend abgesetzt. Zu den Gründen schweigt sie. Hinter den Kulissen ist klar: Es geht um den Umgang mit der AfD.

POTSDAM- Brandenburgs Innenministerin Katrin Lange (SPD) hat Verfassungsschutzchef Jörg Müller entlassen. Er seit mit „sofortiger Wirkung von der Führung der Dienstgeschäfte entbunden“ worden, teilte Ministerium am Dienstag überraschend mit. Müller soll in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden, hieß es weiter.

Das Ministerium machte auch auf Nachfrage keine weiteren Angaben zu den Gründen der Entlassung. „Das notwendige Vertrauen für eine gemeinsame weitere Zusammenarbeit sei nicht mehr gegeben“, teilte das Ministerium lediglich mit. Weiterlesen auf maz-online.de

Dobrindt ordnet sofortigen Einreisestopp an: Auch wer Asyl sagt, darf nicht mehr nach Deutschland

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat am Mittwoch mit sofortiger Wirkung einen umfassenden Asyl-Stopp an allen deutschen Landgrenzen verfügt.

Asylsuchende ohne gültige Papiere werden künftig grundsätzlich zurückgewiesen. Die bisherige Praxis, nach der auch Personen ohne Identitätsnachweis unter Berufung auf das Asylrecht einreisen durften – eingeführt unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) – ist damit beendet.

Bereits zuvor hatte Dobrindt eine mündliche Weisung an die Bundespolizei erteilt, um die Grenzkontrollen deutlich zu verschärfen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa traf sich der Innenminister am Montag mit Bundespolizeipräsident Dieter Romann sowie dem Präsidenten des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, Hans-Eckhard Sommer, um die Einzelheiten des Vorgehens abzustimmen. Weiterlesen auf nius.de

Trotz „Erderhitzung“: Bis zu zehn Zentimeter Neuschnee in Bayern

In den Berchtesgadener Alpen oberhalb von 1.500 Metern könne es in der Nacht zum Freitag bis zu fünf Zentimeter Neuschnee geben.

In den Alpen habe es bis zum Donnerstagmorgen oberhalb von 1.400 Metern laut DWD stellenweise bis zu fünf Zentimeter Neuschnee gegeben, im Hochgebirge sogar bis zu zehn. Quelle: merkur.de

Fast jeder zweite Corona-Tote war gar keiner – Griechische Studie entlarvt Statistik-Schwindel bei Omikron

Es ist eine Studie die eigentlich ein Erdbeben auslösen müsste. Und alle, die brav auf Corona-Linie waren, zu heftigen Selbstzweifeln führen müsste.

Doch offenbar, weil genau das zu schmerzhaft wäre, verschweigen die Politik und die großen Medien die Nachrichten-Bombe, die jetzt aus Griechenland eingeschlagen ist: Die neue Studie belegt genau das, was wir Skeptiker schon immer argwöhnten – und wofür sie uns als „Corona-Leugner“ diffamierten:

Während der Omikron-Welle starb fast jeder zweite gemeldete „Corona-Tote“ nicht an, sondern lediglich mit dem Virus.

Alice Weidel fordert eine Corona Aufarbeitung

Die Hälfte der Patienten, die man offiziell als Covid-Tote in Statistiken führte, verstarb an anderen Ursachen. Das ist das Ergebnis einer großen griechischen Studie. Wir brauchen auch in Deutschland eine transparente Untersuchung der Pandemie-Politik! https://t.co/Dxa1IohBkf — Alice Weidel (@Alice_Weidel) May 8, 2025

Weiterlesen auf reitschuster.de

Ölpreis-Sturz als Vorbote der Krise: Rekordproduktion trifft auf Konjunkturflaute

Die Weltwirtschaft zeigt Anzeichen einer spürbaren Abkühlung. Diese Beobachtung bestätigt auch der seit Monaten fallende Ölpreis. Treten wir nach Jahren hoher Inflation in ein deflatorisches Regime ein?

Der Futurepreis der Benchmark WTI (West Texas Intermediate) fiel seit seinem Höchststand im Frühjahr von rund 79,00 US-Dollar je Barrel auf unter 56 US-Dollar – eine Korrektur von etwa 30 Prozent in sehr kurzer Frist. Dieser drastische Rückgang des wichtigsten Rohstoffpreises der Weltwirtschaft weist auf zwei grundsätzliche Tendenzen hin: Zum einen tobt hinter den Kulissen ein geopolitisches Wettrennen der großen Öl-Förderstaaten um Marktmacht. Förderquoten bleiben trotz mehrfacher Debatten in den Reihen der OPEC-Gruppe hoch. Weiterlesen auf apollo-news.net

ÖSTERREICH: SPÖ-Bayr „Geplante Zwangsumsiedlungen in Gaza sind völkerrechtswidrig – Österreich hat hier eine klare außenpolitische Haltung“

Petra Bayr, SPÖ-Bereichssprecherin für Außenpolitik und Globale Nachhaltigkeitspolitik sowie Vorsitzende des außenpolitischen Ausschusses im Nationalrat, warnt angesichts des jüngst im israelischen Sicherheitskabinett angenommenen Plans zur Umsiedlung von Zivilisten im Gazastreifen eindringlich vor einem Bruch des humanitären Völkerrechts.

„Die Vierte Genfer Konvention verbietet ausdrücklich die gewaltsame Umsiedlung von Zivilist:innen aus besetzten Gebieten. Das Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs stuft das vorsätzliche Vorenthalten von humanitärer Hilfe als Kriegsverbrechen ein. Solche Maßnahmen sind nicht nur moralisch verwerflich, sondern klar völkerrechtswidrig – sie stehen in keinem Einklang mit den Grundlagen der internationalen Ordnung und dürfen von der internationalen Gemeinschaft nicht hingenommen werden“, so Bayr. Weiterlesen auf ots.at

Anm.: Der hier wiedergegebene Originaltext wurde von uns geschlechtsneutralisiert, um nicht in den Verdacht zu geraten, auch verrückt geworden zu sein.

Ryanair droht wegen US-Zöllen mit Auftragskündigung Ryanair droht Boeing mit einer Auftragskündigung, falls die Preise – etwa wegen der Strafzölle – teurer werden würden. Als Alternative kämen Flugzeuge aus China infrage.

Da der europäische Hersteller Airbus seinen vielen Bestellungen kaum nachkommt, kommt nur der chinesische Hersteller Comac infrage. Von dieser Idee ist Ryanair nicht abgeneigt. Vor allem, wenn die Maschinen günstiger verkauft werden. Ryanair ist einer von Boeings grössten Kunden und hat derzeit 330 Maschinen des Typs 737 Max in Bestellung. Der CEO der Fluggesellschaft Michael O’Leary droht nun mit einer Auftragskündigung, falls die Preise wegen der Zölle teurer werden. Stattdessen möchte der Ryanair-Chef billigere Flugzeuge aus China bestellen – wie zum Beispiel die Comac C919. Die Flotte der irischen Billigfluggesellschaft Ryanair besteht momentan ausschliesslich aus Flugzeugen von Boeing – genauer gesagt verschiedene Ausführungen der 737-Familie. Europas grösste Fluggesellschaft hat zudem weitere 330 Maschinen des Typs 737 Max beim amerikanischen Hersteller bestellt. Weiterlesen auf 20min.ch +++

Anwalt Todor-Kostic prangert an: Medien verharmlosen Impfschäden in Österreich weiter

Impfschäden? Zu 99,9 Prozent Mythos: Das befindet aktuell der österreichische Mainstream. Denn nur in 0,01 Prozent der Impfungen sei ein Antrag nach dem Impfschadengesetz gestellt worden.

Bewilligt wurden nur 735 Anträge. Dann hatte Karl Lauterbach ja doch recht, als er die Impfung als “nebenwirkungsfrei” bezeichnete, oder? Keinerlei Verständnis für diese Milchmädchenrechnung hat Rechtsanwalt Alexander Todor-Kostic: Er hält in einem Kommentar fest, was die Medien unter den Tisch fallen lassen.

(…) Mittlerweile steht nämlich längst gesichert fest, dass nur ein Bruchteil der durch die Covid-19-Injektion geschädigten oder gesundheitlich beeinträchtigen Menschen überhaupt Anträge zur Anerkennung eines Impfschadens gestellt hat. Sie wurden und werden noch immer davon aufgrund des öffentlich erzeugten Narrativs und des politisch dominierten Gesundheitssystems geradezu abgehalten. Insbesondere wird ihnen suggeriert, dass alle ihre (noch so zeitlich kausalen) Unbefindlichkeiten nach der Covid-19-Injektion nicht auf diese zurückzuführen sind. Alles wird vielmehr auf den Stellvertreterbegriff “Long Covid” geschoben. Weiterlesen auf report24.news

Aaron, Abbas, Abdel, Abdelrahim, Abdelrahmen, Abdelsalam, Abdul: Das sind die Vornamen der deutschen Messerstecher in NRW

In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der Delikte mit dem „Tatwerkzeug Stichwaffe“ (= Messer) explodiert: Die Polizei NRW hat allein im Jahr 2023 knapp 1680 Straftaten, bei denen ein Messer respektive eine Stichwaffe eingesetzt wurde, registriert. Im Jahr 2024 waren es 2160 Messer-Taten – ein Plus von mehr als 28 Prozent!

Nach Angaben der Behörden kamen die Täter aus folgenden Ländern (Zahl der Täter im Jahr 2024 in Klammern):

Deutschland (852) Syrien (213) Türkei (110) Irak (60) Rumänien (57)

Nur wenige Namen klingen deutsch: Auf eine Regierungsanfrage des AfD-Abgeordneten Markus Wagner, die NIUS exklusiv vorliegt, hat das NRW-Innenministerium unter der Leitung von Herbert Reul die Vornamen aller deutschen Tatverdächtigen aus den Jahren 2023 und 2024 aufgelistet. Bemerkenswert viele dieser Vornamen klingen jedoch nicht typisch deutsch …

Weiterlesen samt kompletter Auflistung der Vornamen (von a bis z) auf nius.de

Hier der Anfang der Auflistung:



Um einen neuen Papst zu wählen, zogen die 133 wahlberechtigten Kardinäle am Mittwoch in die mehrfach nach Wanzen durchkämmte und streng bewachte Sixtinische Kapelle ein.

Hier geht es zu den SHORT NEWS von gestern:

