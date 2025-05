Golgatha-Deutschland: Afghane ersticht „New Yorker“-Chefin wegen Tagesumsatz

Die deutschen System- und Willkommens-Medien nehmen sich einer neuen erschreckenden Multikulti-Totschlages nur ungern an. „Focus“ framt nach klassischer Manipulation in der Headline gleich die Nationalität des Täters weg: “ ‚New Yorker‘-Mitarbeiter ersticht Chefin und flieht mit Tageskasse – Festnahme“

Immerhin: Man darf sich beruhigen:

„Wenig später nahm die Polizei einen Verdächtigen fest.“

Dasselbe Desinformations-Procedere bei „BILD“:

„Sie zählten gerade die Tageseinnahmen:Verkäufer bei „New Yorker“ ersticht Chefin“.

Dann erst wird der blaue Elefant ausgesprochen: Es soll ein „afghanischer Mitarbeiter“ gewesen sein. Besonders perfide:

„Das Ganze“ sei „um 19.20 Uhr im Aufenthaltsraum passiert“. Während die beiden – wohl ganz vertraut – „die Tageseinnahmen zählten“. Der 25-Jährige Afghane soll „plötzlich mehrmals“ zugestochen haben. In Wirklichkeit also ein Overkill: Sodass sein Opfer „noch am Tatort ihren Verletzungen erlag.“

Danach flüchtete der Täter mit dem Geld und „lief aber vor dem Laden Polizisten in die Arme, die ihn sofort festnahmen“ – welch ein konsequentes Durchgreifen der Exekutive gegenüber einem richtigen Dummkopf, der einem geradezu leid tun kann.

Teddybären und weiße Blumen

Wie immer in solchen Fällen „stehen die Mitarbeiter unter Schock“. Und üben sich in den ewigen Golgatha-Selbst-Beweinungs-Ritualen a la einer Mater dolorosa.

„Kollegen legten weiße Blumen nieder. Daneben eine Karte. Ein letzter Gruß. Darauf ist zu lesen: ‚Dass du von uns gegangen bist, hat uns zutiefst erschüttert. Wir möchten, dass du weißt, dass du eine wundervolle Person warst. So jemanden findet man nicht oft. Jetzt bist du an einem besseren Ort‘.“

Unterschrieben mit: „In Liebe, deine New Yorker Filiale“.

Dei Deutschen dürfen aber beruhigt sein: Sie haben wieder aus Widerstand gegen rechts – eine Regierung gewählt, die für weitere vier Jahre solche Multikulti-Verbrechen nicht verhindern kann oder will…

