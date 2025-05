Staatsvertreter der Globalen Mehrheit und neuen Weltordnung trafen sich in Moskau

Vertreter von 52% der Weltbevölkerung (rot/rosa) trafen sich am 9.5.2025 zur Siegesfeier in Moskau | Quelle: RIA Novosti, Weltbank, UM-Artwork

Die letzten 500 Jahre war die Epoche des Kolonialismus, Imperialismus und Faschismus, mit ihren an den Zeitgeist angepassten Ideologien, die zwar Unterschiede, doch eine Gemeinsamkeit ausweisen: Nationaler und rassistischer Exzeptionalismus. Doch, damit wird es bald ein Ende haben!

Die Antwort der Globalen Mehrheit auf die letzten verzweifelten

Versuche des Westens seine Hegemonialherrschaft zu retten

Von REDAKTION | Rund sieben Milliarden der Weltbevölkerung haben es endgültig satt, sich von der rapide schwindenden Minderheit gescheiterter Staaten des Westens – das sind vor allem USA und EU-Europa mit einem Weltbevölkerungsanteil von heute nur rund 10% – noch weiter auf der Nase herumtanzen zu lassen. Die USA mit ihren EU-Vasallen versuchen alle ihnen nicht genehme Staaten erst mit einem Wirtschaftskrieg und wenn das nicht zur Unterwerfung reicht, mit Proxy-Kriegen und Terrorangriffen, kuratiert von ihren tiefen Diensten, global zu überziehen.

Die Spur der atlantischen Verwüstung zieht sich inzwischen von der Ukraine in den Nahen Osten und von dort, über Pakistan, Indien, Myanmar bis nach Taiwan, um nur die wichtigsten Brandherde der nordisch-atlantischen Allianz mit ihren Weltkriegsbemühungen herauszugreifen:

Doch, umso so grösser sich ihre Niederlagen gestalten, umso mehr geraten die atlantischen Kriegstreiber außer Rand und Band!

Nachdem der Globale Weltmehrheit von Staatsmännern aus Russland und China, die das perfide Spiel der westlichen Wertegemeinschaften voll und ganz durchschaut haben, angeführt werden, lässt man den Westen angreifen, doch ins Leere laufen, während man sich selbst auf Kooperation und vertiefte Zusammenarbeit untereinander einrichtet und über Defensivmaßnahmen gegen die fortgesetzten Angriffe von aussen – sprich durch USA/EU – erfolgreich zur Wehr setzt.

Vor diesem Hintergrund wurden anlässlich des 80-jährigem Jubiläums zum Ende des 2. Weltkrieges in Moskau nicht nur Militärparaden zelebriert, sondern waren auch Gespräche zwischen den zahlreich erschienen Staatsoberhäuptern und ihren Delegation anberaumt.

Wladimir Putin:

„… Die Zeit trennt uns immer mehr von den Ereignissen des Zweiten Weltkriegs, doch umso größer wird unsere Verantwortung, die durch den Großen Sieg begründeten Werte zu bewahren und künftigen Generationen die Wahrheit darüber weiterzugeben…“

Einen Tag vor der Truppen-Parade am Roten Platz werden zwischen Russland und China wichtige Verträge abgeschlossen.

Am 8. Mai 2025 wurden zwischen der Russischen Föderation und Volksrepublik China insgesamt 28 Vertragswerke oder Memoranden unterzeichnet, darunter auch die Absichtserklärung, für die gemeinsame Entwicklung eines Kraftwerkes für die geplante Mond-Station, der sich schon 13 weitere Länder angeschlossen haben.

Die Russische Föderation und Volksrepublik China veröffentlichten zugleich auch eine gemeinsame Erklärung zur globalen strategischen Stabilität!

Robert Fico, Premierminister der Slowakei und Alexandar Vucic, Präsident Serbiens – europäische Staatsmänner mit Rückgrat, die für ihre Haltung von EU Repräsentanten bedroht werden – wurden von Wladimir Putin zu getrennten Gesprächen empfangen:

Wladimir Putin richtet unter anderem die folgenden Worte an Robert Fico:

„… Wir wissen Ihre Entscheidung an den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg teilzunehmen, sehr zu schätzen. Wir haben gerade ein paar Worte ausgetauscht – ich weiß von den Schwierigkeiten, die man Ihnen bezüglich Ihrer Reise nach Moskau gemacht hat: Sie wurden mit logistischen Hindernissen konfrontiert! Aber dennoch sind Sie hier und ich denke, dass diejenigen, die versuchten, Sie in einigen Ihrer Pläne zu behindern, einmal mehr davon überzeugt worden sind, dass es besser ist, dies nicht zu tun: Denn, Sie [Fico] haben Ihr Ziel erreicht! …“

Wladimir Putin teilt unter anderem Alexandar Vucic mit:

„… Dies ist unser gemeinsamer Feiertag. Unsere Soldaten haben Seite an Seite gegen die Nazi-Invasoren gekämpft. Ich erinnere mich noch sehr gut an unser Telefongespräch am 20. Oktober 2024 anlässlich des 80. Jahrestags der Befreiung Belgrads von den Nazi-Invasoren. Die Offensive der sowjetischen Armee in Belgrad zusammen mit Einheiten der Volksbefreiungsarmee Jugoslawiens wurde zu einem der wichtigsten Ereignisse der Endphase des Zweiten Weltkriegs. Wir wissen, wie respektvoll die serbischen Behörden und das serbische Volk die Erinnerung an die Soldaten, die für die Freiheit unserer Länder gefallen sind, behandeln. Dafür sind wir dankbar! …“

Die große Truppen-Parade am Roten Platz

Vor Beginn der Parade begrüßte der russische Präsident einzeln die ausländischen Staatschefs, welche zur Teilnahme zu den Feierlichkeiten nach Moskau gekommen waren:

Darunter [Bild oben] begrüßt Präsident Wladimir Putin Präsident Ibrahim Traore von Burkina Faso, der erst kürzlich einen Coup d’état westlicher Neo-Kolonial-Mächte erfolgreich abwehrte, nachdem Frankreich nicht akzeptieren will, dass auch französische Kolonialzeiten einmal zu Ende gehen müssen.

Zusammen mit Wladimir Putin sind auf der Tribüne am Roten Platz alle Staats- & Ehrengäste versammelt.

Xi Jinping begrüßt den russischen Kriegsveteranen Evgeny Znamensky (99), der als Soldat der Weißrussischen Front an der Eroberung Berlins 1945 persönlich teilnahm.

Die Parade begann mit dem Einzug der russischen Staatsflagge und der Siegesfahne der Roten Armee.

Der Befehlshaber der Landstreitkräfte, General Oleg Saljukow (re), führte die Parade an und für die Verteidigungsminister, Andrey Belousov (li) als Gastgeber zeichnete.

Präsident Putin hält die Ansprache vor den Parade-Formationen am Roten Platz:

„… Wir erinnern uns an die Lehren des Zweiten Weltkriegs und werden niemals die Verfälschung seiner Ereignisse zulassen, mit Versuchen, die Henker zu rechtfertigen und die wahren Sieger zu verleumden.

Unsere Pflicht ist es, die Ehre der Soldaten und Kommandeure der Roten Armee zu verteidigen, die große Heldentat von Vertretern verschiedener Nationalitäten, die für immer russische Soldaten in der Weltgeschichte bleiben werden.

Russland war und bleibt eine unüberwindbare Barriere gegen Nazismus, Russophobie und Antisemitismus und wird die Gräueltaten bekämpfen, die von den Anhängern dieser aggressiven, zerstörerischen Ideologien begangen werden.

Die Wahrheit und Gerechtigkeit sind auf unserer Seite. Das ganze Land, die Gesellschaft und das Volk unterstützen die Teilnehmer der speziellen Militäroperation. Wir sind stolz auf ihren Mut und ihre Entschlossenheit, auf die Kraft des Geistes, die uns immer nur den Sieg gebracht hat! …“

Im Rahmen der Parade passieren 55 Abordnungen den Roten Platz: Mehr als elfeinhalbtausend Soldaten, darunter mehr als eineinhalbtausend Teilnehmer der speziellen Militäroperation der Ukraine, nahmen daran teil.

An der Parade zum Tag des Sieges nahmen darüber auch Abordnungen aus Aserbaidschan, Belarus, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan, Vietnam, Ägypten, China, Laos, der Mongolei und Myanmar teil.

Im Bild oben: Die Abordnung der Volksrepublik China am Roten Platz

Die mechanisierte Kolonne werden vom legendären 2. Weltkriegs-Panzer T-34 „Victory“ und selbstfahrenden Artillerieeinheiten SU-100 angeführt.

Gepanzerte Fahrzeuge „Tiger-M“, „MIC Ural“, geschützte Krankenwagen ‚Lens‘, Kampferkundungsfahrzeuge BRM-1K, gepanzerte Mannschaftstransporter BTR-82A, Schützenpanzer BMP-2M, BMP-3, „Kurganets-25“, Amphibienfahrzeuge BMD-4, ebenso wie BTR-MDM „Shell“, Panzer T-72BZM, T-80BVM und T-90M „Breakthrough“, folgen.

Die Raketentruppen und die Artillerie sind mit selbstfahrenden Artilleriesystemen, präzisionsgelenkten Raketensystemen Iskander-M, Flugabwehrraketensystemen S-400 Triumph und Yars-Raketenwerfern vertreten.

Zum ersten Mal wurden bei der Parade Drohnen und Sperrfeuer-Munition „Orlan“, „Lancet“, „Harpy“ und „Geranium“ vorgeführt.

Die Parade zum Tag des Sieges endete mit einem Flugmanöver: Der berühmte „kubanische Diamant“ – eine Raute aus Su-30- und MiG-29-Flugzeugen der Kunstflugstaffeln „Russian Knights“ und „Strizhi“ – überquert den Roten Platz.

Su-25-Kampfflugzeuge schließen die Parade ab und malen traditionell die Farben der russischen Flagge in den Himmel.

Die musikalische Untermalung der Parade lieferte das vereinte Militärorchester der Moskauer Garnison.

Blumen-Niederlegung am Grabmal des Unbekannten Soldaten

Im Anschluss begaben sich die Staatsgäste zum Grabmal des Unbekannten Soldaten

Gemeinsam mit den anwesenden Staatschefs und Leitern internationaler Organisationen legt Wladimir Putin am Grabmal des Unbekannten Soldaten im Alexandergarten Rosen nieder.

Die Staatschefs und Repräsentanten, die über 50% der Weltbevölkerung – das heißt rund 4 Milliarden Erdbewohner – vertreten, sind sich ihrer großen Aufgabe bewusst und bereit die kommende neue Epoche der Menschheitsgeschichte einer multipolaren Weltordnung gegen alle Widerstände anzuführen und erfolgreich durchzusetzen!

***

