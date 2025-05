Austria: Szef FPÖ Kickl rozlicza się z przegranym rządem w parlamencie (Wideo)

Hojny w stosunku do wędrujących migrantów, ale oszczędzający na rodzinach i emerytach – to absolutnie skandaliczne, mówi przewodniczący FPÖ Herbert Kickl.

Kickl: Koalicja przegranych psuje nasz kraj – Już wystarczy: natychmiastowe nowe wybory!

Ta koalicja przegranych nie jest rozwiązaniem problemów, lecz przedłużaczem problemów i ich sprawcą! Stocker (ÖVP), Babler (SPÖ) i Meinl-Reisinger (NEOS) zniszczyli zaufanie wśród społeczeństwa.

Minister finansów SPÖ Markus Marterbauer (zdjęcie w środku) przysłuchuje się uwagom Kickla z namysłem, zdj.: zrzut ekranu YouTube

Nikt w tym napompowanym rządzie nie wierzy w Austrię. To, czego teraz potrzeba, to NOWE WYBORY – i to jak najszybciej! Nic dziwnego, że obecni włodarze chcą tego uniknąć. Według ostatnich sondaży FPÖ znajduje się znacznie powyżej 30 procent, podczas gdy koalicja przegranych nie ma nawet absolutnej większości. To stan, który wręcz krzyczy o kolejnym wyborze, co jednak w „naszej demokracji” nie jest powinnością. Niestety!

Video w języku niemieckim:

***

