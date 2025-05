Komisja Europejska powinna teraz opublikować wiadomości tekstowe między przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen a dyrektorem generalnym Pfizera Albertem Bourlą – orzekł Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Wyrok może jednak zostać zaskarżony w drugiej instancji,

Orzeczenie w trybie prejudycjalnym zostało opublikowane w środę rano, 14 maja, po tym, jak New York Times pozwał Komisję Europejską, kierowaną przez Ursulę von der Leyen, która odrzuciła wniosek NYT o ujawnienie wymiany wiadomości między von der Leyen a dyrektorem generalnym Pfizera Albertem Bourlą. Odpowiednie dokumenty dotyczące negocjacji w sprawie zakupu szczepionek wyciekły do gazety.

Dla von der Leyen wyrok jest ciężką porażką i poważną utratą reputacji instytucji UE, które już zostały wstrząśnięte skandalami korupcyjnymi. To także wyraźny policzek dla dobrze znanej arogancji władzy Komisji Europejskiej, której von der Leyen jest wzorem. Ponadto Komisja Europejska musi ponieść koszty postępowania

W sensacyjnym wyroku sąd odniósł się do rozporządzenia w sprawie dostępu do dokumentów UE i wyjaśnił: Celem tego rozporządzenia jest umożliwienie społeczeństwu dostępu do dokumentów będących w posiadaniu instytucji. W komunikacie prasowym dotyczącym wyroku stwierdzono:

„Tak więc, co do zasady, wszystkie dokumenty będące w posiadaniu instytucji muszą być publicznie dostępne. Jednakże, jeśli instytucja twierdzi w odpowiedzi na wniosek o dostęp, że dokument nie istnieje, nieistnienie dokumentu należy domniemywać zgodnie z domniemaniem autentyczności tego twierdzenia. Domniemanie to może jednak zostać obalone na podstawie odpowiednich i spójnych dowodów przedstawionych przez wnioskodawcę.“

– czytamy w komunikacie prasowym.

Oznacza to, że Komisja Europejska musi opublikować wymianę informacji między von der Leyen i Bourlą, która miała miejsce w czasie zakupu szczepionek. Decyzja ta może również stanowić precedens w innych podobnych przypadkach.

Jak dotąd jednak Komisja Europejska w ogóle nie skomentowała sprawy podczas przesłuchania i stwierdziła, że będzie czekać na wyrok. Jak już wspomniano, Komisja nadal może odwołać się od wyroku. Jeśli instytucja UE kierowana przez panią Leyen skorzysta z tej opcji, Europejski Trybunał Sprawiedliwości będzie musiał orzec w tej sprawie w drugiej instancji.

