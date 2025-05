Obskurne kontenery dla Niemców – luksusowe domy dla uchodźców

Z powodu kryminalnych uchodźców – CDU i Partia Lewicy popierają wniosek Wolnych Saksończyków



W saksońskim Aue-Bad Schlema rada miasta wspiera krytyczną wobec migracji inicjatywę – wprowadzoną przez CDU, ale pierwotnie sformułowaną przez Wolnych Saksończyków. Oburzenie z zewnątrz jest ogromne.

Zwolennicy Wolnych Saksończyków demonstrują przeciwko schronisku dla uchodźców (zdjęcie symboliczne). Foto: IMAGO / Bernd März

Formalnie wniosek został złożony pod koniec kwietnia przez administrację miasta pod przewodnictwem burmistrza CDU Heinricha Kohla – który jednak odniósł się do wcześniejszej propozycji Wolnych Saksończyków, jak podają różne media. (…)

Wniosek przewiduje między innymi, że uchodźcy, którzy w przeszłości popełnili przestępstwa, nie będą już umieszczani na terenie miasta. Obecnie występuje „niewystarczające radzenie sobie z ruchami migracyjnymi” oraz acute „kryzys”. Wcześniej miało kilkakrotnie dochodzić do aktów przemocy ze strony uchodźców na placu pocztowym w centrum miasta.

Czytaj więcej na jungefreiheit.de

+++

Nędzne kontenery dla Niemców – luksusowe domy dla uchodźców

Ulrike Werner-Wolf i jej 7-letni syn są teraz oficjalnie ludźmi drugiej kategorii. Po tym, jak zostali wyrzuceni na ulicę przez wynajmującego, muszą mieszkać w nędznym kontenerze mieszkalnym. Z kolei nielegalnym uchodźcom miasto Emersacker zapewniło luksusowe domy jednorodzinne – na koszt podatników.

Smutny los: Ulrike Werner-Wolf i jej 7-letni syn muszą mieszkać w kontenerze

(…) W obliczu kryzysu Ulrike Werner-Wolf nie miała innego wyjścia, jak tylko przeprowadzić się do kontenera mieszkalnego. Na zaledwie 36 metrach kwadratowych mieszka teraz ze swoim siedmioletnim synem. Dzielą się podwójnym łóżkiem, które znajduje się tuż obok małego aneksu kuchennego, na którym smażą jajka.

Uchodźcy otrzymali luksusowy dom jednorodzinny

Gdy w wyniku nielegalnej masowej migracji przybyli pierwsi uchodźcy do Emersacker, władze natychmiast podjęły działania. Jeden z domów jednorodzinnych przy ulicy Weldener został na koszt podatników najpierw hojnie i luksusowo przebudowany, zanim „uchodźcy” mogli się tam wprowadzić.

Czytaj więcej na anonymousnews.org

+++

ING DiBa Bank ogranicza dostęp – czy zaczyna się kontrola klientów?

ING-DiBa wprowadza limit przelewów – rzekomo w celu ochrony przed oszustwami. Klienci mogą go dostosować, ale tylko po pewnym czasie oczekiwania.

Od połowy maja 2025 roku dla wszystkich kont bieżących i Extra kont ING-DiBa AG obowiązuje nowy, domyślnie ustawiony limit przelewów w wysokości 2.000 euro dziennie. Ten limit, który ma zastosowanie zarówno w bankowości internetowej, jak i w przypadku aplikacji banku, odnosi się do całkowitego wolumenu wszystkich przelewów związanych z danym dniem. Ci, którzy planują przelać większe kwoty, muszą dostosować limit indywidualnie – albo na stałe, albo na jeden dzień. Jednak podwyższenie limitu z powodów bezpieczeństwa staje się skuteczne dopiero po czterogodzinnej przerwie.

Czytaj dalej na apollo-news.net

+++

Najsilniejsza burza słoneczna roku 2025 powoduje zakłócenia radiowe

We wtorek rano, 14 maja 2025 roku, Ziemia doświadczyła jednej z najsilniejszych burz słonecznych tego roku. Burza słoneczna klasy X, która powstała w nowo utworzonej strefie plam słonecznych AR4087, osiągnęła swój szczyt o godzinie 4:25 EDT. To ogromne wybuch spowodowało znaczne zakłócenia radiowe w Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie, w nasłonecznionych częściach Ziemi w tym czasie.

Najsilniejsza burza słoneczna roku 2025 powoduje zakłócenia radiowe (Foto: DALL-E, IT BOLTWISE)

Takie burze słoneczne są rzadkie i należą do najsilniejszych tego rodzaju. NOAA Space Weather Prediction Center (SWPC) klasyfikuje burze słoneczne w pięciu klasach: A, B, C, M i X, przy czym każda klasa oznacza dziesięciokrotny wzrost energii. Najnowsza burza osiągnęła siłę X2.7, co klasyfikuje ją na dolnym końcu najsilniejszej klasy.

Wybuch wyrzucił promieniowanie rentgenowskie i ekstremalne promieniowanie ultrafioletowe z prędkością światła w kierunku Ziemi, co spowodowało szybkie jonizowanie górnej atmosfery.

Przeczytaj więcej na it-boltwise.de

+++

Singapur: Haft für Impfverweigerung möglich

Singapur hat die rechtliche Voraussetzung geschaffen, im Fall einer (drohenden) Pandemie eine Impfpflicht auszurufen. Wer dem Zwang nicht nachkommt, dem droht Gefängnis.

Singapur hat neue gesetzliche Grundlagen geschaffen, die Ungeimpfte künftig kriminalisieren können. Personen, die sich einem staatlichen Impfzwang nicht unterwerfen wollen, können im asiatischen Stadtstaat künftig strafrechtlich verfolgt und ins Gefängnis geworfen werden.

Symbolbild

Bis zu 12 Monaten Haft

Das geltende Gesetz über Infektionskrankheiten (Infectious Diseases Act, IDA) in Singapur stammt aus dem Jahr 1976. Seit 2023 arbeitete man an einer Reform, die mittlerweile durchgebracht ist und den Gesundheitsbehörden weitreichende neue Befugnisse zugesteht. Dazu gehört auch die Möglichkeit, dass sogenannte „Impfverweigerung“ unter bestimmten Umständen als Straftat verfolgt werden kann.

Weiterlesen auf tkp.at

***

UPADEK EUROPY nadchodzi! CENZURA: Od Maja w Niemczech wycofana z handlu !!! Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Może wkrótce i w Polsce… Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą” Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/ https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887

NASZA MITTELEUROPA jest publikowana bez irytujących i zautomatyzowanych reklam wewnątrz artykułów, które czasami utrudniają czytanie. Jeśli to doceniasz, będziemy wdzięczni za wsparcie naszego projektu. Szczegóły dotyczące darowizn (PayPal lub przelew bankowy) tutaj (Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.).