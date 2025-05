Islamische Schüler mobben schwulen Lehrer aus dem Dienst

+ USA planen Strafzölle von 50 Prozent + ORF – Skandal-Verharmlosung von Morden an Weißen + Jetzt soll auch noch der Wald klimaschädlich sein + Dänen können ab 2040 erst mit 70 Jahren in Pension gehen + Krebs durch Covid-Impfung + Wie die Asylindustrie unser Land zerstört +

+++

Trumps Handelskrieg gegen Europa – USA planen Strafzölle von 50 Prozent

„Unsere Gespräche mit ihnen führen zu nichts“. Mit diesen harschen Worten begründete US-Präsident Donald Trump, warum er bereits ab 1. Juni Einfuhr-Zölle von 50 Prozent für Waren aus der Europäischen Union erheben will, wie die Bild schreibt.

Dabei hatten Unterhändler der EU und sogar der US-Vizepräsident zuletzt Hoffnungen auf eine einvernehmliche Lösung gemacht: Er hoffe, dass das Gespräch „der Beginn langfristiger Handelsverhandlungen sein“, säuselte Trumps Vize JD Vance (40) bei einem Treffen mit Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni (48) und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen (66, CDU) am Sonntag in Rom. Fünf Tage später: der große Knall!

Weiterlesen auf bild.de

+++

ÖSTERREICH: ORF unterbietet sich selbst – Skandal-Verharmlosung von Morden an Weißen

Ein weiteres Mal zeigte der ORF eine besondere Form der Pietätlosigkeit in seiner Berichterstattung über den jüngsten Besuch des südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa im Weißen Haus.

Laut FPÖ-Generalsekretär und Mediensprecher Christian Hafenecker sei es bezeichnend, dass der ORF das mutige Ansprechen durch US-Präsident Donald Trump hinsichtlich des systematischen und brutalen Vorgehens gegen weiße Farmer in Südafrika lediglich als „rechtsextreme Verschwörungstheorie“ abtue, wie er scharf kritisierte.

Für Linke unangenehme Fakten werden als “rechtsextrem” abgestempelt

Diese Vorgehensweise verhindere jegliche ernsthafte, kritische Auseinandersetzung mit komplexen Realitäten und sei nicht neu – ähnliche Mechanismen seien bereits während der Corona-Krise oder in der Klimadebatte zu beobachten gewesen. Der FPÖ-Politiker erkennt darin ein ideologisch motiviertes Muster, das sich seit Jahren durch die ORF-Berichterstattung ziehe. Weiterlesen auf report24.news

+++

Dänen können ab 2040 erst mit 70 Jahren in Pension gehen

In den kommenden 15 Jahren soll das Pensionsantrittsalter schrittweise von 67 auf 70 Jahre steigen

KOPENHAGEN – In Dänemark sollen die Menschen in Zukunft erst mit 70 Jahren in Pension gehen können. Das Parlament in Kopenhagen verabschiedete am Donnerstag ein Gesetz zur Anhebung des Pensionsantrittsalters auf 70 Jahre bis zum Jahr 2040. 81 Angeordnete stimmten für den Text, 21 dagegen, wie das Parlament auf seiner Internetseite mitteilte. Das neue Gesetz legt das Pensionsantrittsalter für alle nach dem 31. Dezember 1970 geborenen Bürger auf 70 Jahre fest. Derzeit liegt es in Dänemark bei 67 Jahren. Weiterlesen auf derstandard.at

+++

DEUTSCHLAND: Islamische Schüler mobben schwulen Lehrer aus dem Dienst

Willkommen in der Gegenrealität: Das Islamismus-Ausmaß an deutschen Schulen An der Carl-Bolle-Grundschule in Moabit wurde ein schwuler Lehrer massiv attackiert. Das ist nicht akzeptabel, aber es geht um viel mehr als „kleine Paschas“ und den Islam.

Was lange als „rechte Panikmache“ diffamiert wurde, beschreibt nun ausgerechnet die Süddeutsche Zeitung: Ein schwuler Lehrer in Berlin wird systematisch von muslimischen Schülern drangsaliert, die Schulleitung schweigt. Die Verantwortlichen ducken sich weg, denn im neuen Deutschland gilt: Wer Probleme mit Intoleranz anspricht, ist das Problem.

[…]

Die „Süddeutsche“ (SZ) hat sich diese Schule am 19. Mai dennoch vorgenommen. Und sie kommt einleitend direkt auf das Problem zu sprechen: Manche Schüler, so die SZ, kämen aus „Ländern, in denen Homosexuelle getötet werden.“ Da ist die SZ ehrlich und mutig. Tatsächlich widmet sich die SZ einem Mann, der seit neun Jahren an der Carl-Bolle-Schule als Assistenzlehrer für Schüler mit Förderbedarf tätig ist. Es ist der Lehrer Oziel Inácio-Stech (43). Er hat brasilianische Wurzeln, ist jüdischen Glaubens (was in der Schule wohl nicht bekannt ist), er hat sich hilfesuchend an die SZ gewandt. Warum? Wörtlich:

Mein Thema ist schwuler Lehrer und fanatische religiöse Eltern.

Weiterlesen auf tichyseinblick.de

+++

Wien: Syrische Großfamilie kassiert 9000 Euro pro Monat

Die „Krone“ deckt neue großzügige Zahlungen an Wiener Syrer auf: Das Ehepaar mit elf Kindern erhält 6000 Euro Mindestsicherung und 3000 Euro Familienbeihilfe. Monat für Monat.

Wie dringend das System Mindestsicherung in Österreich reformiert werden muss, zeigt dieses neue Beispiel. Im Kern geht es um eine in Wien lebende Großfamilie aus Syrien.

[…]

Das Flüchtlings-Paar mit elf Kindern erhält pro Monat mehr als 6000 Euro Mindestsicherung – mit Mietbeihilfe. Dazu kommt die Familienbeihilfe mit Geschwisterstaffelung, also mehr als 2000 Euro aus diesem Topf – plus den Kinderabsetzbeträgen. Macht mehr als 3000 Euro.

Weiterlesen auf krone.at

+++

Freispruch nach „Vollidiot“-Äußerung zu Habeck

Ein kritischer Kommentar auf X über Robert Habeck bleibt straffrei. Das Amtsgericht Passau sieht darin keine strafbare Beleidigung, sondern eine zulässige Meinungsäußerung im politischen Kontext.

Dem Mandanten war vorgeworfen worden, in einem Beitrag auf geschrieben zu haben:

Vollidiot, der Vaterlandsliebe stets zum Kotzen fand, und unser Land zugrunderichtet.

Weiterlesen auf haintz.media

+++

Japans Ex-Innenminister: Krebs durch Covid-Impfung

Ein japanischer Abgeordnete und ehemaliger Innenminister ließ seine Krebszellen untersuchen. Die Analyse deutet eindeutig darauf hin, dass die Erkrankung durch die mRNA-Injektion ausgelöst wurde.

Der ehemalige japanische Spitzenpolitiker Kazuhiro Haraguchi ist mittlerweile die lauteste Stimme in der Covid- und Impfkritischen Bewegung des Landes.

Haraguchi schrieb am Montag auf X:

Dies ist eine Analyse meiner Krebszellen. Es wurde festgestellt, dass das bösartige Lymphom in die Mandeln metastasiert hatte, aber die Läsionen wurden entfernt und an eine Forschungseinrichtung geschickt. Selbst zwei Jahre nach der Impfung mit COVID-19 wurden im malignen Lymphom Spike-Proteine gefunden. N-Proteine hingegen wurden nicht nachgewiesen. Dies zeigt, dass ich nicht mit COVID-19 infiziert worden war. Wir müssen den Tragödien, die durch den COVID-19-Impfstoff verursacht werden, so schnell wie möglich ein Ende setzen.

Weiterlesen auf tkp.at

+++

Wie die Asylindustrie unser Land zerstört

Insiderin aus Abteilung Asyl enthüllt, wie unser Land systematisch ausgeplündert wird

Eine Jobcenter-Mitarbeiterin berichtet aus erster Hand über den alltäglichen Wahnsinn in den Sozialbehörden. Sie schildert, wie Migranten das Sozialsystem skrupellos ausschlachten und den deutschen Steuerzahler ausbluten lassen. Die geschilderten Fälle sind erschütternd und verdeutlichen das katastrophale Ausmaß einer antideutschen Migrationspolitik, die unser Land systematisch ruiniert. Es gibt nur eine Partei, die diesen Irrsinn stoppen kann: die AfD.

Immer wenn sie was nicht kriegen, was sie unbedingt wollen, kommt der Nazi-Vorwurf.

„Ich hatte Fälle von bis zu 9 unterschiedlichen Identitäten.“ sagt die Dame.

+++

„Schrecklich anzusehen“: Rockstars kommen bei Flugzeugabsturz ums Leben – posteten noch Fotos aus dem Cockpit

Drama um zwei Stars der US-Musikszene: Sie sterben bei einem Flugzeugabsturz, teilten zuvor noch Cockpit-Fotos auf Instagram. Insgesamt kamen sechs Menschen ums Leben.

San Diego – Am Donnerstag (22. Mai) ist eine Cessna über ein Wohngebiet im US-amerikanischen San Diego, Kalifornien, abgestürzt. Dabei sind wohl alle sechs Insassen ums Leben gekommen. Wie nun bekannt wurde, befanden sich darunter auch Daniel Williams, Ex-Schlagzeuger der Metalcore-Band The Devil Wears Prada, und der einstige Manager der Pop-Punk-Gruppe Sum 41, Dave Shapiro.

[…]

Ein Kleinflugzeug ist in einem Wohngebiet in der US-Westküstenstadt San Diego abgestürzt. Die Polizei bestätigte dies auf der Plattform X und warnte vor ausgelaufenem Treibstoff und Trümmerteilen. Laut dem Sender ABC sollen etwa 15 Häuser bei dem Unglück mit der Cessna beschädigt worden sein.

+++

