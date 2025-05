Pharma-Whistleblowerin bestätigt Krebsheilung von Ivermectin kurz darauf ist sie tot

Bild: Lehigh Valley Health Network

Wenige Tage, nachdem sie eines der umstrittensten „Geheimnisse“ der Branche aufgedeckt hatte, wurde eine Ärztin mit über 30 Jahren Erfahrung im Gesundheitswesen, tot aufgefunden.

Die Spezialistin auf dem Gebiet der Familien- und Notfallmedizin hatte den verborgenen Zusammenhang zwischen Parasiten und Krebs untersucht und dabei das, seitens der Pharma-Industrie unterdrückte Heilmittel, Ivermectin als „krebsheilend“ bestätigt.

Unterdrückt Pharmaindustrie bewusst die Heilung?

Wenn das stimmt, was Dr. Karen Ruthman aufgedeckt hat, dann lässt uns die Pharmaindustrie nicht nur im Stich, sie ist aktiv an der Gefährdung der Gesundheit von Millionen Menschen beteiligt, indem sie wissentlich Heilung unterdrückt, um Krebspatienten in einem Kreislauf aus Behandlung und Profit gefangen zu halten, wie auch pravda-tv.com zu berichten wusste.

Über zwei Jahrzehnte hinweg beobachtete Dr. Karen Ruthman etwas, das die meisten ihrer Kollegen ignorierten oder als unrealistisch abtaten. Patienten mit seltsamen, anhaltenden Symptomen. Chronische Krankheiten, die auf konventionelle Behandlungen nicht ansprachen. Und in viel zu vielen Fällen auch Krebs ohne eindeutige Ursache. Diese Ursache erkannte sie als Parasiten. Sie erkannte dabei ein Muster, das so beständig und beunruhigend war, dass sie es nicht länger auf Zufall zurückführen konnte. Nach Jahren stiller Beobachtung beschloss sie, den Zusammenhang genauer zu untersuchen.

Der Zusammenhang war real. Die Daten waren eindeutig. Parasiten befielen nicht nur den menschlichen Körper, sie lösten auch Krebs aus. Es gab allerdings bereits günstige, wirksame und mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Medikamente, die diese Krankheiten besiegen konnten, Medikamente wie Ivermectin.

Die medizinische Fachwelt war jedoch nicht interessiert, ja, sie verhielt sich sogar offen feindselig.

Gefahr für Pharmaindustrie

Wenn nämlich Ärzte anfangen, über Parasiten zu sprechen oder gar Patienten mit patentfreien Medikamenten zu heilen, bestünde die Gefahr, dass das gesamte Kartenhaus der Pharmaindustrie zusammenbrechen könnte. Chronische Krankheiten sind bekanntlich deren Goldesel und ein geheilter Patient ist ein verlorener Kunde.

Sie hielt also ihre Forschung geheim, nicht einmal ihrem Mann, Freunden oder ihrer Familie erzählte sie davon. Doch als sie begann, heimlich Interviews mit alternativen Gesundheitsmedien zu vereinbaren und auch bereit war an die Öffentlichkeit zu gehen und die Wahrheit ans Licht zu bringen, änderte sich alles. Sie wurde bedroht, man warnte sie, sofort aufzuhören, sonst würden ihre Karriere und ihr Name zerstört. Sie weigerte sich jedoch, nachzugeben. Dann allerdings, nur wenige Tage vor ihrem ersten geplanten Interview, schlug das „Schicksal“ zu. Sie starb bei einem Hausbrand. Offizielle Berichte sprachen von einem ungewöhnlichen Unfall. Wichtige Beweise wurden jedoch ignoriert, Zeugen wurden nie befragt, es „roch“ nach Vertuschung.

Gefährliche Forschungsergebnisse

Was wäre also an ihrer Forschung so gefährlich gewesen, dass jemand sie töten könnte, um sie zum Schweigen zu bringen? Krebs entsteht also laut ihrer Forschung nicht nur durch entartete Zellen, er wird durch intrazelluläre Parasiten verursacht. Die Frage ist also nicht, ob dies bekannt ist, sondern vielmehr, warum es verheimlicht wird. Die Pharmaindustrie kennt scheinbar die Wahrheit schon seit Jahren. Die Heilung ist jedoch kein Milliarden-Dollar-Durchbruch, denn sie ist bereits bekannt, günstig, sicher und obendrein auch noch nobelpreisgekrönt.

Hierbei ist die Rede vom „verpönten“ Ivermectin, dem Antiparasitikum, das während der „COVID-Pandemie“ vom Establishment verleumdet, zensiert und unter den Teppich gekehrt wurde.

Pfizer profitierte bekanntlich nicht nur vom COVID-Impfhype, das Unternehmen setzte auch auf das, was als Nächstes passieren könnte und passiert ist, einen weltweiten Anstieg von Turbokrebserkrankungen. Und diesen „ 43-Milliarden-Dollar-Deal“ schloss das Unternehmen genau zu dem Zeitpunkt ab, als die mRNA-Impfstoffe begannen, Menschenleben zu fordern. Die Dreistigkeit dieser Vorgehensweise ist „beeindruckend“, denn sie haben ihren unerwarteten Gewinn, die zig Milliarden, die sie mit überstürzten, experimentellen Impfungen erzielt haben, gleich direkt in ihr nächstes lukratives Geschäft mit dem Turbokrebs investiert. Die mRNA- Krebsimpfung wird bereits propagiert.

Die Medien hatten sich nach Kräften bemüht, ihre Geldgeber aus der Pharmaindustrie zu schützen, und eine koordinierte Hetzkampagne gegen Ivermectin gestartet, eines der sichersten, am besten erforschten und sogar mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Medikamente.

Summa summarum bringt eben eine gesunde Bevölkerung der Pharmaindustrie keinen Profit.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

<