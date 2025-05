Der ehemalige russische Staatschef skizzierte das ukrainische Trianon – so zumindest lautet der Titel der Rezension von Dmitri Medwedews „X“-Video.

Laut Medwedew, nunmehr stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrats und, könnte die zuvor von Wladimir Putin erwähnte „Pufferzone“ fast die gesamte Ukraine umfassen – wie „RBK Ukraine“ berichtete.

„Wenn die Militärhilfe für das „Bandera-Regime“ fortgesetzt wird, könnte die Pufferzone wie folgt aussehen.“

In dem Video werden dann diese Grenzen skizziert, welche das Territorium der Ukraine auf ein deutlich kleineres als das des Kleinstaates Moldawiens beschränken würden, im Wesentlichen nur auf den polnischen Grenzstreifen beschränkt.

If military aid to the Banderite regime continues, the buffer zone could look like this: pic.twitter.com/0ueLOTeJaH

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) May 25, 2025