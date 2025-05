Tysiące wiernych wściekłych po półnagim występie – kurczaki w pieluchach przed ołtarzem katedry w Paderborn

Paderborn (Nadrenia Północna-Westfalia) – Ten taniec wywołał oburzenie wśród chrześcijan na całym świecie: półnadzy mężczyźni i kurczaki w pieluchach skakali przed ołtarzem katedry w Paderborn.

Petycja konserwatywnych chrześcijan domaga się „ponownego poświęcenia zbezczeszczonej katedry”

Spektakl był częścią uroczystości z okazji 1250-lecia Westfalii, w której wzięli udział goście najwyższej rangi: prezydent federalny Frank-Walter Steinmeier (69), premier Nadrenii Północnej-Westfalii Hendrik Wüst (49, CDU) i arcybiskup Udo Markus Bentz (58). (…)

Przedstawienie przypominało gorączkowy sen wywołany infekcją salmonellą: najpierw kobieta (ubrana) i mężczyzna (półnagi) wymachują kosami, a potem pojawia się drugi półnagi mężczyzna z miską pełną oskubanych kurczaków w pieluchach. Para skacze po prezbiterium, podczas gdy mężczyzna z kurczakami nuci „Mięso to mięso” do melodii hymnu rockowego z lat 80. „Live Is Life”.

Krytyka gender studies i odwoływanie się do faktów biologicznych są obecnie uznawane za skrajnie prawicowe

Finansowana z pieniędzy podatników „Federalna Federacja Trans” opublikowała nową broszurę. Wyjaśnia ona, że każdy, kto wierzy w klasyczną rodzinę lub fakty biologiczne, jest skrajnie prawicowy. Dotyczy to również krytyki gender studies.

Broszura Federalnej Federacji Trans – zrzuty ekranu z bundesverband-trans.de

Według „Bundesverband Trans*” i fundacji Amadeu Antonio Stiftung, każdy, kto krytykuje fakt, że transseksualne kobiety korzystają z damskich szatni lub zwraca uwagę na zagrożenia związane z ustawą o samostanowieniu dla dzieci, rozpowszechnia skrajnie prawicowe poglądy.

Wyjaśnia to broszura „Was bringt Trans*feindlichkeit rechtsextremen Akteur*innen” (Co daje wrogość wobec osób transpłciowych skrajnie prawicowym podmiotom). Już samo „wierzenie w naturalną dwupłciowość” jest zatem uważane za cechę skrajnie prawicowych ideologii. Również popieranie tradycyjnej rodziny składającej się z matki, ojca i dzieci oraz klasycznych ról płciowych jest postrzegane jako skrajnie prawicowe.

Stan wyjątkowy: 17 000 osób ucieka przed pożarami lasów w Kanadzie

W kanadyjskiej prowincji Manitoba odnotowano płonie 22 pożary. Lokalny premier ogłosił stan wyjątkowy i zarządził masową ewakuację.

Gęste chmury dymu unoszą się w niebo z pożarów lasów w kanadyjskiej prowincji Manitoba. © Manitoba Government/​Handout via Reuters

Jest to „największa akcja ewakuacyjna” w prowincji Manitoba „od niepamiętnych czasów” – powiedział dziennikarzom premier Manitoby Wab Kinew. W całej prowincji ogłoszono stan wyjątkowy. Według Kinewa, do tej pory w prowincji odnotowano 22 aktywne pożary lasów. Po raz pierwszy pożary wybuchły nie tylko w jednym regionie, ale we wszystkich regionach Manitoby.

20 lat więzienia: lekarz we Francji dopuścił się 299 przestępstw seksualnych, głównie wobec nieletnich

Emerytowany lekarz przyznaje się do wszystkich zarzucanych mu czynów. Chirurg został już skazany w 2005 roku za posiadanie pornografii dziecięcej. Obrońca mówi o „zawodzie władz służby zdrowia”.

W prawdopodobnie największym procesie dotyczącym wykorzystywania dzieci we Francji emerytowany lekarz szpitalny Joël Le Scouarnec (74) przyznał się do wykorzystania w latach 1989–2014 łącznie 158 pacjentów i 141 pacjentek w średnim wieku 11 lat. Do czynów doszło na sali operacyjnej, podczas znieczulenia, a także w salach pacjentów.

Prokuratura wniosła o 20 lat pozbawienia wolności, czyli najwyższy możliwy wymiar kary dla oskarżonego. Traktował on swoje ofiary jak przedmioty, nie wykazywał żadnej empatii, a ponadto wykorzystywał swoją pozycję lekarza. Często dopuszczał się nadużyć wobec pacjentów lub dzieci pozostających pod wpływem znieczulenia, którzy nie byli w stanie uznać jego czynów za molestowanie.

