Die Hysterie der untergehenden europäischen Gesellschaft

Auf den Niedergang Europas reagieren die politische Klasse und jene, die noch an sie und ihre offiziellen Narrative glauben, zunehmend hysterischer. Weite Teile der Bevölkerung befinden sich in einem Zustand der hysterischen Dauererregung, der mit immer neuen apokalyptischen Szenarien – Erderhitzung, Trump, Putin, Viren, Nazis etc. – befeuert wird.

Auf die realen Probleme und Krisen wird – wenn überhaupt – nur noch auf symbolischer Ebene reagiert. Wir leben in einer Gesellschaft, in der die Inszenierung alles überlagert, in der vorgetäuschte Emotionen Argumente abgelöst haben, Hypermoral die Debatten bestimmt, Politik zur Show und die Demokratie zur Farce verkommen sind. Je tiefer Europa fällt, je düsterer die Zukunftsaussichten, desto schriller und hysterischer die Inszenierung.

Ein ZURZEIT-Podcast mit Werner Reichel, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION

