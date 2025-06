+ EU-Staaten schließen heimlich Rüstungsdeals in Milliardenhöhe mit Israel ab + Opferfest: Schafe ohne Genehmigung geschächtet + ESC und “Pride Parade” statt Brauchtum: ORF sagt “Große Chance der Blasmusik” ab + Faucis Geräte gefunden: FBI-Chef Patel kündigt “Durchbruch” in Covid-Untersuchung an +

Abschiebung gescheitert: Taliban schicken kriminellen Afghanen zurück in die Schweiz

Beat Jans will straffällige Afghanen ausschaffen. Doch ein Mann wurde in Kabul abgewiesen – und ist zurück in der Schweiz.

Ein Ticket nach Kabul und 500 Franken Sackgeld – so einfach ist es dann doch nicht. Die Ausschaffung von kriminellen Afghanen ist für den Bund schwieriger als gedacht. Seit Oktober 2024 hat das Staatssekretariat für Migration (SEM) fünf verurteilte Afghanen ausgeschafft.

Nach Informationen von Blick ist eine weitere Ausschaffung am Widerstand der afghanischen Behörden gescheitert: Einem Kriminellen, der die Schweiz verlassen musste, wurde die Einreise am Flughafen von Kabul verweigert – und konnte so zurück in die Schweiz. Zu den Gründen schweigt das SEM: «Aus Datenschutzgründen kann sich das SEM dazu nicht äußern.» Weiterlesen msn.com

EU-Staaten, die den Völkermord in Gaza verurteilen, schließen heimlich Rüstungsdeals in Milliardenhöhe mit Israel ab

NATO-Generalsekretär Mark Rutte und EU-Kommissar für Verteidigung und Raumfahrt Andrius Kubilius glauben, dass Russland bis 2030 einen umfassenden Angriff auf Europa starten könnte.



Eine Befürchtung, die Regierungen auf dem gesamten Kontinent dazu veranlasst hat, sich auf einen Krieg vorzubereiten.

Während die europäischen Bürger Lebensmittelvorräte anlegen und die Regierungen ihre militärische Bereitschaft erhöhen, sieht ein Land in dieser Angst eine Chance: Israel.

[…]

Während sich die Regierungen in ganz Europa auf einen möglichen russischen Angriff vorbereiten, vertiefen sie ihre Verteidigungsbeziehungen zu Israel und kaufen kampferprobte Waffen in Milliardenhöhe, obwohl Israel vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Völkermordes angeklagt ist. Das Ergebnis: eine starke Diskrepanz zwischen öffentlicher Verurteilung und privater Militarisierung. Weiterlesen auf uncutnews.ch

Opferfest: Schafe ohne Genehmigung geschächtet – Ermittlungen gegen fünf Muslime in Bayern

Im bayerischen Rennertshofen wurden Schafe offenbar im Rahmen des islamischen Opferfests geschächtet. Die Polizei traf fünf muslimische Männer am Tatort an.

Nun wird wegen möglicher Verstöße gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Mehrere Muslime haben am Freitagmorgen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen offenbar ohne Betäubung Schafe geschlachtet. Die Polizei traf vor Ort auf fünf Männer, die nach eigenen Angaben im Rahmen des islamischen Opferfestes (Eid al-Adha) handelten. Die Passauer Neue Presse berichtete zuerst über den Fall.

Eine Streife fand mehrere tote Tiere auf einem Feld nahe Rennertshofen. Die Schafe waren geschächtet worden – vermutlich ohne vorherige Betäubung.

Die Polizei ermittelt gegen fünf tatverdächtige Männer im Alter zwischen 31 und 60 Jahren. Laut Polizeibericht besitzen sie die türkische, tunesische und deutsche Staatsangehörigkeit – im Fall der Deutschen mit Migrationshintergrund. Weiterlesen auf apollo-news.net

ESC und “Pride Parade” statt Brauchtum: ORF sagt “Große Chance der Blasmusik” ab

Der ORF darf jetzt – angesichts der eigenen finanziellen Lage wohl eher widerwillig – im kommenden Jahr den “Eurovision Song Contest” (ESC) austragen.

Dafür soll das Format “Die große Chance der Blasmusik” entfallen, obwohl die große TV-Show für den heurigen Herbst geplant war.

Der ESC soll im Mai 2026 stattfinden, wahrscheinlich – wie zuletzt 2015 – in der Bundeshauptstadt. Der Blasmusik-Bewerb wäre mehr als ein halbes Jahr zuvor gelaufen. „Ich sehe hier schlichtweg keinen Zusammenhang“, kommentierte deshalb auch FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker die Absage. Weiterlesen auf unzensuriert.at

Faucis Geräte gefunden: FBI-Chef Patel kündigt “Durchbruch” in Covid-Untersuchung an

FBI-Direktor Kash Patel hat die Sicherstellung von Anthony Faucis Mobiltelefonen und Festplatten aus der frühen Covid-Ära bekannt gegeben.

Die Entdeckung könnte weitreichende Folgen für die Aufklärung der P(l)andemie-Ursprünge haben. Geht es dem früheren NIAID-Chef bald an den Kragen?

Während eines Gesprächs zwischen Patel und dem populären Podcaster Joe Rogan, das am vergangenen Freitag veröffentlicht wurde, gab der neue FBI-Direktor die Funde bekannt. Er bezeichnete den Fund als “großen Durchbruch” in der laufenden Untersuchung zur Entstehung der P(l)andemie und der damaligen Reaktion der Bundesbehörden. Weiterlesen auf report24.news

Wenn Mainstream-Journalismus zur Lügenpropaganda wird

