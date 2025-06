Unruhen in N-Irland nach Vergewaltigung eines Mädchens (Video)

Nachdem in Nordirland zwei junge Menschen wegen sexueller Übergriffe auf ein junges Mädchen vor Gericht stehen, kam es in Ballymena, einer kleinen Stadt 30 Minuten von Belfast entfernt, auf die Straße zu Straßenunruhen. Berichten zufolge warfen Demonstranten Feuerwerkskörper und Wurfgegenstände auf Polizisten, zerschlugen Auto- und Häuserscheiben von Autos und Häusern, setzten Mülleimer und Plastikteile in Brand, welche als Straßensperren verwendet wurden.

Laut Polizei seien Kollegen mit Feuerwerkskörpern angegriffen worden, nachdem sich eine Menschenmenge in der Stadt in der Nähe eines mutmaßlichen Tatorts jener sexueller Übergriffe versammelt hatte – berichtete „The Guardian“.

„Die Unruhen brachen in einem Gebiet aus, das etwa 30 Autominuten von der Hauptstadt Belfast entfernt ist, nachdem am frühen Montagabend eine Demonstration stattgefunden hatte.“

die Polizei erklärte. Außerdem wurden Schäden an mehreren Immobilien gemeldet, darunter zerbrochene Fensterscheiben. Die Behörden rieten Autofahrern und Fußgängern, den Bereich der Clonavon Road zu meiden. Man wolle vor Ort bleiben, um die Situation zu beobachten.

„Wir bitten alle, Ruhe zu bewahren und sich verantwortungsbewusst zu verhalten. Gewalt und Chaos setzen die Menschen nur noch größeren Gefahren aus. Unsere Hauptaufgabe ist es, für die Sicherheit der Gemeinschaft zu sorgen, und ich bitte alle, mit uns zusammenzuarbeiten, um so schnell wie möglich Frieden in die Region zu bringen.“

so Chief Superintendent Sue Steen sagte.

Laut lokalen Medien hätten maskierte Personen mit Feuerwerkskörpern angegriffen und zwei Scheiben eines Polizeiautos eingeschlagen. Etwa 2.500 Menschen protestierten damit auf der Straße, um sich gegen die beiden 14-jährigen Jungen zu wehren, die angeblich ein Teen-ager-Mädchen im Teenageralter sexuell missbraucht und sie dann in der Clonavon Road vor Gericht gestellt haben. Es wird davon ausgegangen, dass ein rumänischer Dolmetscher für das polizeiliche Verfahren angefordert wurde.

Demonstranten setzten Mülleimer und Plastiksperren in Brand, vermummte Menschen warfen mit Flaschen und Kisten verstärkte Feuerwerkskörper auf Polizisten und warfen auch Fenster auf nahe gelegene Häuser.

🚨BREAKING: Massive disorder in Ballymena Northern Ireland last night, migrant houses have been set on fire and damaged following the rape of young girls at the weekend.

The fake news want you to believe it was two teenage boys that raped a young girl, no mention of Romanian… pic.twitter.com/Ek9jlXCsyY

— The Yorkshire Lass (@real_shirelass) June 10, 2025