Dziennikarka Lara Logan o ludobójstwie białych w Południowej Afryce: „Jest gorzej, niż myślisz”

Lara Logan, dziennikarka, która dorastała w Południowej Afryce, mówi o temacie, który jest w mediach w dużej mierze tuszowany: o ludobójstwie białych w Południowej Afryce.

„Media, które bagatelizują tę przemoc, zasługują na to, by w nocy zostać zgwałcone na jednej z tych farm” – powiedziała Logan. „Doświadczyłam tego osobiście i nikomu nie mogę tego polecić.”

W rozmowie z Marią Zee ujawniła brutalną rzeczywistość za morderstwami białych rolników. Opisała, jak starsi ludzie byli bici gorącymi przedmiotami, związani do samochodów, ciągnięci oraz okaleczani maczetami i widłami. Dzieci były strzelane na oczach rodziców. Ofiary były torturowane przez wiele godzin.

Jak iracki lider ISIS w Niemczech zaskarża swoją deportację

Iracki mówca nienawiści Abu Walaa, niegdyś kluczowa postać Państwa Islamskiego w Niemczech, ma zostać deportowany po zwolnieniu z więzienia. Aby do tego doszło, urząd ds. cudzoziemców odebrał mu zezwolenie na pobyt – przeciwko temu aktowi administracyjnemu islamista walczy teraz prawnie. 11 czerwca sąd administracyjny w Düsseldorfie zdecyduje o legalności wydalenia.

Abu Walaa, którego prawdziwe imię brzmi Ahmad Abdulaziz Abdullah Abdullah, został skazany w 2021 roku na dziesięć i pół roku więzienia za przynależność do organizacji terrorystycznej.

Powaga sprawy jest oczywista: Jeśli niemieckiemu państwu nie uda się wydalić nawet skazanych terrorystów IS, takich jak Abu Walaa po odbyciu kary – mężczyzny, który uchodzi za kluczowego gracza islamistycznej sieci, który radykalizował młodych ludzi i bezpośrednio wysyłał ich do syryjskiej wojny – to rodzi się pytanie, kto w ogóle będzie mógł zostać wydalony.

Migracja jako narzędzie władzy: Cicha transformacja systemu Europy jest kontynuowana

Jak supranationale działania z otwartymi granicami, ideologiczną fragmentacją i technokratyczną kontrolą przepisywują europejski porządek.

W 2012 roku Peter Sutherland, ówczesny specjalny przedstawiciel ONZ ds. migracji i były dyrektor Goldman Sachs, powiedział na przesłuchaniu w brytyjskiej Izbie Lordów zdanie, które dzisiaj brzmi jak sygnał do działania:

„Unia Europejska powinna zrobić wszystko, aby podważyć homogeniczność swoich państw członkowskich.”

Trzy lata później Europa znalazła się w samym środku największego kryzysu migracyjnego od II wojny światowej. Granice zostały otwarte, zasady dublinskie zignorowane, krajowe parlamenty pominięte. To, co sprzedawano jako reakcję humanitarną, przy bliższym przyjrzeniu się okazuje się częścią długoterminowej transformacji systemowej, która jest znacznie głębsza, niż się wielu wydaje – i wcale nie dzieje się przypadkowo.

Austria, twoim wrogiem są przepisy!

Austria nie jest biednym krajem. Nie brakuje tu mądrych ludzi, nie brakuje pomysłów, a już na pewno nie brakuje innowacyjności. Czego nam brakuje, to coś zupełnie innego: państwo, które odpuszcza.

Podczas gdy inne kraje stawiają na odpowiedzialność indywidualną i tempo, Austria tkwi w przestarzałym rozumieniu państwa, które wszędzie chce się mieszać. Państwo nie tylko chce chronić – chce kierować, regulować, kontrolować. Nie buduje zaufania, lecz uzależnienie. Zamiast jako sędzia ustalać zasady gry, chce zagrać we wszystkich pozycjach.

(…) Innowacja w Austrii oznacza: złożyć wniosek, wypełnić formularz, czekać na decyzję pośrednią – a potem może, kiedyś, rozpocząć z warunkami. Nawet przy prostym uaktualnieniu oprogramowania w edukacji, zastanawiamy się już – przyznaję, trochę w żartach – czy najpierw nie potrzebna jest ocena wpływu na środowisko.

Biurokracja tak mocno nas trzyma, że nie zauważamy, ile energii poświęcamy na brak postępu.

USA anulują ponad 700 milionów dolarów na szczepionkę przeciwko wirusowi ptasiej grypy mRNA firmy Moderna.

Rząd Trumpa anulował zamówienie dla Moderny na dalszy rozwój szczepionki przeciwko ptasiej grypie dla ludzi.

Departament Zdrowia i Usług Społecznych (HHS) zakończył w zeszłym roku rozwój i testy opartej na mRNA szczepionki przed pandemią przeciwko wirusowi H5N1 ptasiej grypy.

Moderna otrzymała w styczniu 590 milionów dolarów od administracji Bidena, aby przyspieszyć rozwój jej szczepionki przeciwko ptasiej grypie oraz wspierać rozszerzenie badań klinicznych dla do pięciu dodatkowych podtypów grypy pandemicznej.

Minister zdrowia Robert F. Kennedy Jr. zakwestionował stosowanie szczepionek, a na początku tego roku wzbudził nieufność w Kongresie USA. RFK zasugerował w wywiadzie telewizyjnym, że hodowcy drobiu powinni pozwolić wirusowi ptasiej grypy niekontrolowanie przechodzić przez ich stada, aby badać kury, które nie zostały zarażone.

