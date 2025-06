Kanada – Eutanazja dla psychicznie chorych dzieci bez zgody rodziców

To rzeczywiście trudne do uwierzenia z powodu obrzydzenia, ale po ustąpieniu Justina Trudeaua na „torze agendy” w Kanadzie chyba nic się nie zmieniło.

W ulotce publicznie postulowane jest zezwolenie na eutanazję dla dzieci i młodzieży, które w Kanadzie klasyfikowane są jako „dojrzałe niepełnoletnie”.

Eugenicznie ukierunkowana Kanada

Jasmin Laine, prowadząca program „Over Opinionated”, niedawno opublikowała ulotki, na które natknęła się w Manitobie, Kanada. W tych pamfletach postulowane jest zezwolenie na eutanazję dla dzieci i młodzieży, które są klasyfikowane przez eugenicznie ukierunkowany rząd kanadyjski jako „dojrzałe niepełnoletnie”, jak informowało infowars.

„Trzeba być naprawdę szczególnym rodzajem demona, aby opowiadać się za MAID dla młodych wrażliwych ludzi i osób zagrożonych samobójstwem” – napisała w tej sprawie.

„Wyobraź sobie, że idziesz do kliniki po pomoc, a tam mówią ci, że świat byłby lepszy bez ciebie, że powinieneś poddać się kłamstwom, które szepcze ci do ucha diabeł, i że dla kanadyjskiego systemu opieki zdrowotnej byłoby lepiej, gdybyś zniknął”.

Laine jest tutaj idealną osobą, aby zwrócić uwagę na tę niepokojącą koncepcję. Sama uczestniczyła w „planach zdrowienia i terapiach po tym, jak próbowała odebrać sobie życie”. Powodem tego było samobójstwo jej partnera, z którym była przez dziesięć lat.

„Czyste zło”

Swoją wypowiedź zakończyła słowami: „Nie ma w tym nic współczującego, to czyste zło”.

W wspomnianych ulotkach wyjaśniono, że członkowie kanadyjskiego rządu zalecili, aby obywatele uznani za „pełnoletnich nieletnich” kwalifikowali się do medycznie wspomaganego samobójstwa (MAID).

„Dojrzały nieletni to dziecko lub nastolatek, który jest uważany za zdolnego do podjęcia decyzji o MAID. Zasadniczo znosiłoby to minimalny wiek uprawniający do skorzystania z tej możliwości”.

Dalej czytamy:

„Komisja rządowa zaproponowała również, aby rodzice nie byli konsultowani i nie musieli wyrażać zgody na śmierć swojego dziecka w wyniku MAID”.

W przykładzie dystopijnej hipokryzji ulotka informacyjna stwierdza jednocześnie, że „dzieci są wyjątkowo wrażliwe. Najwyższym priorytetem Kanady musi być zapewnienie wysokiej jakości opieki medycznej dla dzieci”.

Innymi słowy: aby rzekomo chronić najbardziej wrażliwych obywateli, Kanada chce pozwolić im na zabicie bez zgody rodziców.

Od marca 2027 r. program pomocy medycznej w samobójstwie będzie dostępny również dla Kanadyjczyków cierpiących na choroby psychiczne.

W kolejnym groteskowym przekręceniu rzeczywistości ulotka stwierdza:

„Beznadziejność i chęć zakończenia własnego życia mogą być objawem niektórych chorób psychicznych”, po czym samobójstwo jest promowane jako szybsza alternatywa dla terapii.

Przeciążony system opieki zdrowotnej

W rzeczywistości kanadyjski system opieki zdrowotnej jest tak przeciążony, że rząd informuje obywateli, iż mogą zgłosić się do programu pomocy medycznej w samobójstwie, zanim jeszcze otrzymają miejsce na terapię.

„Jedna na dziesięć osób czeka ponad cztery miesiące na konsultację. Czas oczekiwania na MAID wynosi tylko trzy miesiące. Słyszymy już o osobach, które ubiegają się o MAID, ponieważ nie otrzymują niezbędnego wsparcia, aby dalej żyć”.

Na stronie internetowej Dying With Dignity Canada (DWDC) można przeczytać następującą informację.

„Kanadyjska ustawa o medycznej pomocy w śmierci (MAID) wymaga, aby wnioskodawcy mieli ukończone 18 lat”.

„Jednak w wielu prowincjach dojrzałe osoby niepełnoletnie mają już prawo do podejmowania ważnych decyzji dotyczących swojej opieki zdrowotnej”.

Organizacja wyjaśnia dalej: „Dying With Dignity Canada uważa, że dojrzałe osoby niepełnoletnie powinny mieć prawo do podjęcia decyzji o skorzystaniu z MAID”.

Następnie strona cytuje sondaż Ipsos z 2023 r., zgodnie z którym „71% mieszkańców Kanady popiera możliwość ubiegania się o MAID przez dojrzałe osoby niepełnoletnie i uwzględnianie ich wniosków, o ile spełnione są wszystkie inne kryteria prawne”.

Ta niepokojąca ulotka wyraźnie pokazuje, że nawet po odejściu młodego światowego lidera Trudeau, w Kanadzie nadal realizowany jest program sprzeczny z wartościami humanitarnymi. Również w całej Unii Europejskiej system opieki zdrowotnej jest w fatalnym stanie i pozostaje tylko czekać, kiedy takie pomysły pojawią się u nas.

***

UPADEK EUROPY nadchodzi! CENZURA: Od Maja w Niemczech wycofana z handlu !!! Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Może wkrótce i w Polsce… Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą” Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/ https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887