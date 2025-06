Żywa różnorodność: Przemoc eskaluje – przestępczość wśród młodzieży eksploduje

Kiedy uczniowie podstawówki atakują – „Empatia zaginęła”

Przemoc nożowa dzieci wstrząsa Niemcami. Co się dzieje? I co robi polityka? Kryminolog mówi: najczęściej to, co złe.

W Berlinie w czwartek uczeń szkoły podstawowej został zaatakowany nożem przez 13-letniego kolegę z klasy. Tego samego dnia w Remscheid 11-latek zaatakował 13-latka również nożem. Dopiero na początku maja śmiertelne przestępstwo wśród młodzieży w Sauerlandzie wzbudziło oburzenie. Te czyny ilustrują niepokojący rozwój: przemoc młodzieżowa w Niemczech od lat ponownie wzrasta, co potwierdzają dane Federalnego Urzędu Kryminalnego.

Spadek rozpoczął się w 2020 roku. Dlaczego? Wprowadzono środki związane z koronawirusem, co spowodowało, że nasze kochane małe złotka nie były tak obecne w przestrzeni publicznej. Wyobraź sobie czerwoną linię bez tych środków. A teraz pytanie quizowe: Dlaczego ten rozwój rozpoczął się akurat w 2015 roku? Co się wtedy wydarzyło?

„Całkowita awaria systemu” – coraz więcej nauczycieli ujawnia przypadki mobbingu ze strony muzułmańskich uczniów

Jajka wielkanocne są haram, a chrześcijańskie dziewczynki są wyzywanie od „dziwek”. Sytuacja w szkole Carl-Bolle-Schule w Berlinie jest jeszcze gorsza, niż dotychczas sądzono. Teraz nauczyciele opowiadają o wszystkim.

Przemoc jest na porządku dziennym w berlińskiej szkole podstawowej. Nauczyciele i rodzice są zdesperowani. (Zdjęcie symboliczne): picture alliance / Photoshot

BERLIN. W szkole podstawowej Carl-Bolle w berlińskiej dzielnicy Moabit od lat dochodzi do przemocy, mobbingu i dyskryminacji na tle religijnym ze strony uczniów. Kilku byłych i obecnych nauczycieli oraz przedstawicieli rodziców opisuje poważne nieprawidłowości w szkole. Już w 2018 roku nauczyciele zaalarmowali kuratorium oświaty w pilnym piśmie – najwyraźniej bezskutecznie.

Szkoła znalazła się w centrum uwagi po ujawnieniu sprawy homoseksualnego nauczyciela, który według własnych zeznań był obrażany i zastraszany przez uczniów – głównie pochodzenia muzułmańskiego.

Obecnie kilku nauczycieli wypowiada się na temat codziennej przemocy, braku szacunku wobec koleżanek, antysemickich wypowiedzi oraz przynoszenia noży do szkoły. Dziewczęta są wyzywanie od „dziwek”, a święta chrześcijańskie, a nawet malowanie pisanek przez uczniów, są odrzucane jako „haram”. Jedna z nauczycielek powiedziała gazecie Süddeutsche Zeitung, że była „nieustannie narażona na jakąś formę przemocy”.

Coraz więcej przestępczych dzieci: czy wkrótce 12-latki trafią do więzienia?

Więzienie dla dzieci – czy to rozwiązanie problemu przestępczości młodzieżowej?

19-letni więzień stoi przy oknie celi w zakładzie karnym dla nieletnich. W Saksonii-Anhalt trwa dyskusja, czy już 12-latki powinny trafiać do więzienia. Zdjęcie: ddp

Kwestia ta jest obecnie przedmiotem sporu w komisji ds. prawa, konstytucji i ochrony konsumentów parlamentu krajowego Saksonii-Anhalt. Debatę zainicjowała frakcja AfD, która odwołuje się do przykładów takich krajów jak Wielka Brytania (odpowiedzialność karna od ukończenia dziesiątego roku życia) i Austria. Tam debatuje się nad obniżeniem wieku z 14 do 12 lat.

AfD uzasadnia to tym, że w pierwszej połowie 2024 roku w Saksonii-Anhalt ponad 440 podejrzanych o kradzież sklepową miało mniej niż 14 lat.

Terror braci w powiecie Rhein-Neckar: 20-latek jedzie w kierunku dzieci – 14-latek celuje z pistoletu

Ketsch – 20-latek pędzi SUV-em w kierunku dzieci – jego 14-letni brat groził następnie przechodniom pistoletem.

W sobotę wieczorem (30 maja) w Ketsch (powiat Rhein-Neckar) doszło do szokującego incydentu: 20-letni kierowca mercedesa GLS AMG o dużej mocy celowo wjechał na ulicy „Im Bruch” w grupę dzieci, które wracały do domu. Tylko skok w bok zapobiegł tragedii i uniknięto kolizji. […]

Ale to nie wszystko: z okna pasażera samochodu 14-letni brat kierowcy najwyraźniej trzymał pistolet i groził kilku przechodniom. Świadkowie natychmiast powiadomili policję.

Wskazówki dotyczące przestępczości młodzieżowej

W Wiedniu rośnie liczba nieletnich popełniających przestępstwa, w tym dzieci poniżej 14 roku życia. Dlatego też nowy rząd miasta włączył walkę z przestępczością młodzieżową do swojego programu. Planowanych jest kilka działań.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat wzrosła liczba dzieci i młodzieży podejrzanych o popełnienie przestępstw. Źródło: Statistik Austria

Nagłówki gazet dotyczące przemocy, napaści seksualnych, wojen gangów i zniszczenia mienia, a także aktualne statystyki dotyczące zgłoszeń pokazują, że przestępczość nieletnich staje się coraz większym problemem w mieście. W latach 2014–2024 liczba podejrzanych w wieku od 10 do poniżej 14 lat wzrosła ponad dwukrotnie, z 2392 do 5066. Liczba podejrzanych w wieku od 14 do poniżej 18 lat wzrosła z 6126 do 9522. […]

Pomocnicy orientacyjni i zakwaterowanie: Jako najważniejszy środek mający na celu ograniczenie przestępczości, zwłaszcza wśród nieletnich recydywistów, miasto zamierza w ciągu najbliższych pięciu lat zatrudnić pomocników orientacyjnych dla dzieci i młodzieży. Ponadto w programie rządowym znalazł się ogłoszony jeszcze przed wyborami plan, aby w ostateczności umieszczać nieletnich recydywistów w zamkniętych placówkach socjalno-edukacyjnych poza Wiedniem.

