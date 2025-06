Die Verluste der europäischen Wirtschaft aufgrund der Reduzierung der russischen Gaslieferungen im Zuge des EU-Anti-Russland-Boykotts hätten mittlerweile 1300 Milliarden Euro erreicht – wie Kirill Dmitriev, Sondergesandter des russischen Präsidenten für Investitionen und wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem Ausland, am Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur „TASS“ in St. Petersburg mitteilte

„Bereits 1,3 Billionen Euro, das ist die derzeitige Verlustrate der EU aufgrund der Reduzierung der russischen Gaslieferungen.“

– so Dmitriev, auch CEO des „Russischen Direktinvestitionsfonds“ (RFPI) ist, am Rande des Internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg.

„REPowerEU“ ein wirtschaftliches Desaster

Hatte doch die EU hat im Mai 2022 das Programm „REPowerEU“ ins Leben gerufen, mit dem Ziel, die Abhängigkeit von russischem Gas bis 2027 zu beenden. Gleichzeitig aber stieg der Wert der russischen LNG-Käufe in die Europäische Union, u.a. aufgrund des Preisanstiegs innerhalb von drei Jahren um das 4,6-fache.

Bis 2022 betrug der EU-Gesamtimport von russischem Gas 40 Prozent. Bis 2023 war der Anteil auf rund 15 Prozent gesunken, doch bereits im Jahr 2024 begann er wieder zu wachsen und erreichte fast 19 Prozent, was in Brüssel für Unmut sorgte.

________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <ungarn_buch@yahoo.com> bestellbar.

Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.com>

________________________________________________________________________________________________

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.