And the winner is – Donald ? Trump verkündet Waffenstillstand zwischen Iran und Israel

Ist die Welt einem großen Krieg entkommen? Laut Trump haben sich Israel und der Iran auf einen vollständigen Waffenstillstand geeinigt und damit den „12-Tage-Krieg“ beendet – wie der US-Präsident am Montagabend Washingtoner Zeit auf „Truth Social“ bekannt.

„Die Kriegsparteien erzielten eine vollständige Vereinbarung, nach der ein umfassender und vollständiger Waffenstillstand durchgesetzt werden sollte.“

Und Trump weiter:

„Die Waffenruhe tritt am Dienstag um 00:00 Uhr in Kraft und besteht aus zwei Schritten: Zuerst wird der Iran die Kämpfe einstellen, und dann wird auch Israel seine Militäroperation beenden.“

Und 24 Stunden nach Inkrafttreten der Waffenruhe „wird der 12-tägige Krieg offiziell enden.“ – so Trump ommnipräsent.

Beide Seiten hätten demnach versprochen, „friedlich zu bleiben“ und den Waffenstillstand zu respektieren.

„Unter der Annahme, dass alles so funktioniert, wie es sollte, möchte ich beiden Ländern, Israel und Iran, dazu gratulieren, dass sie die Kraft, den Mut und die Intelligenz hatten, das zu beenden, was jetzt als 12-Tage-Krieg bezeichnet wird.“

Trump betonte:

„Ein Krieg, der Jahre hätte andauern und den gesamten Nahen Osten zerstören können, wird beendet.“

Er schloss seinen Beitrag mit den Worten:

„Gott segne Israel, Gott segne den Iran, Gott segne den Nahen Osten, Gott segne die Vereinigten Staaten von Amerika und Gott segne die Welt!“

Und Vizepräsident JD Vance deutete gegenüber „Fox News Special Report“ Hintergrund-Friedensgespräche an:

„Am Montag beriet sich der Präsident mehrfach mit den Konfliktparteien über ein Ende der Kämpfe.“

Zur Situation im Iran erklärte der Vance: Die USA hätten mit dem Luftangriff auf iranische Atomanlagen ihr Ziel erreicht hätten, dem Iran die Möglichkeit zu nehmen, eine Atomwaffe zu entwickeln. Aller Wahrscheinlichkeit nach wäre der Konflikt nun beendet, ohne dass ein einziger Amerikaner verletzt wurde.

Gleichzeitig gab es allerdings noch Stunden vor der erwarteten Waffenruhe, am Dienstagmorgen, in fast ganz Israel Luftalarm. Indem der Iran ballistische Raketen in mehreren Wellen abfeuerte, eine davon schlug in ein siebenstöckiges Gebäude im südisraelischen Beer-Sheva, bei dem drei Menschen getötet und mindestens sieben verletzt worden sein sollen. (mandiner)

