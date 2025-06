Wywłaszczenie po śmierci: SPD chce 20.000 „gruntowego dziedzictwa” dla każdego 18-latka

Co brzmi jak żart, jest poważnie zawarte w wniosku na zjeździe partii SPD: SPD domaga się państwowego „funduszu startowego”: Każdy młody człowiek ma otrzymać automatycznie 20.000 euro po ukończeniu 18. roku życia, a później może nawet 60.000. To nie żart. To nie prima aprilis. Po prostu tak, od państwa. Bez wniosku, bez kontroli, bez świadczenia wzajemnego.

To propozycja, którą związki zawodowe SPD w Berlinie i Turyngii zamierzają poważnie przedstawić na federalnym zjeździe partii pod koniec czerwca 2025 roku. Uzasadnienie: Młodzi ludzie powinni móc podejmować decyzje o studiach, szkoleniu, miejscu zamieszkania czy zakładaniu rodziny „niezależnie od domu rodzinnego”. Brzmi maksymalnie oderwane od rzeczywistości. Co roku 700.000 młodych ludzi osiąga pełnoletność. 20.000 euro na osobę od razu daje 14 miliardów euro. Przy 60.000 byłoby to ponad 40 miliardów. Finansowanie ma pochodzić z niejasnego zwiększenia podatku od spadków.

SPD rozdaje to, co inni wypracowali. Kto naprawdę wierzy, że 18-latkowie nagle staną się odpowiedzialnymi małymi przedsiębiorcami tylko dlatego, że państwo przekaże im 20.000 euro? To, co się wydarzy, jest łatwe do przewidzenia: gumy do żucia w dużych opakowaniach, 12 miesięcy na Ibizie, używany samochód, markowe ubrania i nowy smartfon. A rok później pieniędzy już nie ma.

Przysłowie mówi: socjalizm kończy się, gdy osoby, które są dojone, same nie mają już pieniędzy. I dokładnie w tym kierunku zmierza ta polityka. Kto pracuje, oszczędza i przekazuje majątek, ma płacić. Żeby SPD uchodziła za hojną w oczach młodzieży. To nie jest sprawiedliwość, to zbieranie głosów za pomocą cudzych pieniędzy.

Kariera przez hasła. Kto wcześnie nauczył się w Jusos, jak błyszczeć hasłami, później może decydować o miliardach. Tak powstaje pomysł rządowego finansowanego prezentu urodzinowego w wysokości ceny małego samochodu.

