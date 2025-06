Budapest-Pride vor dem Parlament

„Wierzymy, że zgodnie z Pismem Świętym zadaniem rządu jest promowanie dobra wspólnego i powstrzymywanie zła. Dlatego też jego podstawowym zadaniem nie jest zapewnienie neutralności wartości ani ciągłe i sztuczne rozszerzanie swobód jednostki”.

– tak twierdzi chrześcijański think tank „Axiom Center”, który poprzez badania, edukację i działania medialne wywiera wpływ na społeczeństwo w oparciu o wiarę i rozsądek.

Dalej czytamy:

„Sprawiedliwość, pokój, etyka seksualna zgodna z naturą ludzką oraz ochrona godności ludzkiej w dziedzinie bioetyki należą naszym zdaniem do dobra wspólnego. Na tej podstawie ochrona małżeństwa, dzieci i rodziny jest priorytetowym zadaniem państwa”.

„Axiom” precyzuje:

„Wierzymy, że Pride, w przeciwieństwie do wartości, które wyznajemy, oznacza, że:

1.) płeć biologiczna może ulec zmianie

2.) prawie wszystkie formy seksu są takie same

3.) pożądanie seksualne jest dominującą częścią tożsamości danej osoby.

Poprzez to przesłanie Pride podważa naturalną seksualność, rolę mężczyzny i kobiety, małżeństwo, a ostatecznie rodzinę, które są podstawowymi jednostkami każdego dobrze funkcjonującego społeczeństwa.

Wnioskujemy z tego, że:

Wiele celów ruchu Pride jest sprzecznych z dobrem wspólnym. Promowanie tego, co jest sprzeczne z dobrem wspólnym, nie może być dobre, a obowiązkiem odpowiedniego rządu jest promowanie prawdy.”

Jak wiadomo, w czerwcu odbywa się „Miesiąc Pride”, w ramach którego grupy lobbujące na rzecz LGBTQ organizują marsze na całym świecie. Na przykład w sobotę odbyła się parada Pride w Wiedniu, gdzie w wywiadach ludzie przedstawiają się jako psy i przywiązują się do siebie. (mandiner)

Austria:

W sobotę w Wiedniu można było przekonać się, jak ważne jest hasło „perwersja społeczeństwa”. Podczas gdy w całej Austrii, w związku z morderstwami w szkole w Grazu, odwołano praktycznie wszystkie imprezy, nie pomyślano nawet o przełożeniu parady „Pride”.

Na znak udawanego poruszenia zrezygnowano z podkładu muzycznego na pierwszych stu metrach parady, ale potem wszystko przebiegało jak zwykle. „Zasmucenie” ustąpiło miejsca głośnej prezentacji najróżniejszych skłonności seksualnych. Nie zabrakło ani gejów w skórzanych strojach, ani psów. Według doniesień mediów miasto Wiedeń zapłaciło za tę magię 600 000 euro.

Jak będzie się dalej rozwijać reedukacja społeczna?

Ciekawe będzie obserwować, w jakim stopniu będzie się dalej rozwijać ta pokazywana dekadencja. O tym, że można szybko przełączyć się z „perwersji” na „przeciętność”, świadczy fakt, że obecnie praktycznie każde „normalne” zachowanie seksualne jest w jakiś sposób nieprzyzwoite. Szczytem takiej zgodnej z duchem czasu, ledwo „tolerowanej” erotyki może być Leni Klum w odważnej mini spódniczce lub i tak już zamazane zdjęcie piersi żony piłkarza na balu filmowym.

Jednym z powodów przejścia od dekadencji do walki może być fakt, że społeczeństwo ma obecnie być przygotowane do „walki” lub „wojny”. Jest oczywiste, że z uczestników parady równości nie da się zrekrutować kawalerów Krzyża Rycerskiego, którzy z radością w sercach będą walczyć razem z ukraińskimi nazistami przeciwko „złym Rosjanom” aż do upragnionego ostatecznego zwycięstwa. Odwołanie przyszłych parad równości można by uzasadnić na przykład zagrożeniem terrorystycznym. Poczekajmy i zobaczmy.

Węgry: Czy parada równości w Budapeszcie pozostanie zakazana?

Obecnie na Węgrzech toczy się debata prawna na temat tego, czy parada równości w Budapeszcie odbędzie się. Policja w Budapeszcie wydała już dwie decyzje zakazujące organizacji imprezy, ponieważ planowane wydarzenie stanowiłoby naruszenie zakazu zawartego w § 6/A ustawy o ochronie dzieci. Najwyższa kuria uchyliła jednak obie decyzje, argumentując, że policja naruszyła swój obowiązek wyjaśnienia i uzasadnienia istotnych okoliczności.

Zobaczcie tutaj reportaż wideo węgierskiego reportera na temat „kolorowego” zgiełku w Wiedniu:

