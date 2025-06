Von der Leyen lobbyisiert für verbotene Budapest-Pride – Orbán: „Innere Angelegenheit“ (Video)

Die Präsidentin der EU Kommission forderte die ungarischen Behörden auf, den Pride-Marsch sofort zu genehmigen. Der ungarische Ministerpräsident Orbán wies darauf hin: Dass es keine Einmischung von außen in die inneren Angelegenheiten Ungarns geben dürfe.

Leyens Einmischungsversuch:

„Ich fordere die ungarischen Behörden auf, die Budapest Pride zu ermöglichen. Ohne Angst vor straf- oder verwaltungsrechtlichen Sanktionen, weder gegen die Organisatoren noch gegen die Teilnehmer.“

Dear Madam President,

I urge the European Commission to refrain from interfering in the law enforcement affairs of Member States, where it has no role to play.

I also call on the Commission to focus its efforts on the pressing challenges facing the European Union—areas where it… https://t.co/QHlJofeC6F

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) June 25, 2025