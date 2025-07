Służba ochrony konstytucji przez cały rok wznosi tęczę

W Służbie ochrony konstytucji każdy miesiąc to „Miesiąc Dumy”. Krajowy wywiad ogłosił, że od teraz przez cały rok będzie wznosić tęczę przed swoim budynkiem. Czy to celowy afront wobec przewodniczącej Bundestagu Klöckner?

Budynek Federalnego Urzędów Ochrony Konstytucji i tęczowa flaga: Krajowy wywiad ignoruje decyzję przewodniczącej Bundestagu. Zdjęcia: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt / picture alliance / ZUMAPRESS.com | Josue Perez

KOLONIA. Federalny Urząd Ochrony Konstytucji ogłosił, że przed swoim biurem w Kolonii przez cały rok będzie wznosić tęczową flagę. Choć Miesiąc Dumy już minął, „otwartość oraz akceptacja różnorodności” pozostają – a wraz z nimi flaga przed budynkiem, głosi wpis na koncie Instagrama wywiadu. „Uważamy, że różnorodność to nasza siła.”

Urząd reaguje w ten sposób najwyraźniej na decyzję rządu federalnego z ubiegłego tygodnia, żeby nie wznosić flagi LGBT przed Bundestagiem. Przewodnicząca Bundestagu Julia Klöckner (CDU) uzasadniła to obowiązkiem administracji Bundestagu do bycia neutralnym.

Powrót do średniowiecza: Charité Berlin – mężczyźni i kobiety oddzielnie w sali wykładowej!

Najpierw skandal na uniwersytecie w Kilonii, teraz także w słynnej Charité w Berlinie: segregacja płci podczas wykładu w sali wykładowej! Na wydarzeniach organizowanych przez muzułmańską grupę studencką kobiety i mężczyźni siedzieli oddzielnie. […]

Ta sama impreza, mężczyźni i kobiety, ale oddzielnie. B.Z. zamieściło dwa zrzuty ekranu z wideo, które pokazuje panoramiczny widok na salę wykładową. Foto: msc_berlin/Instagram/B.Z.-Montaż

Powodem są filmy na Instagramie muzułmańskiej grupy studenckiej „Medislam Collective”. Na przykład widoczny jest wykład z kardiologiem w pomieszczeniach Charité. Temat: „Życie muzułmańskiego lekarza”. Jego słuchacze zdają się być oddzieleni według płci w sali wykładowej. Także kolejny wykład – „Rozpoczęliśmy semestr od refleksyjnej recytacji Koranu” – wydaje się być również segregowany według płci.

Wygląda na to, że segregacja według płci jest powszechna w „Medislam Collective”. Jest dzień aktywności dla braci (z turniejem w tenisa stołowego) oraz dzień aktywności dla sióstr (z warsztatami kaligrafii).

Senacki spór o pełnomocnika ds. przeciwdziałania antymuzymańskiemu „rasizmowi”

Senacki spór o tę osobę: Po raz pierwszy Berlin ma otrzymać przedstawiciela ds. antymuzykalnego „rasizmu”. Od 1 lipca ma to być dr Yücel Meheroğlu (41), pani naukowiec. Na razie jednak z planu senatorki socjalnej Cansel Kiziltepe (49, SPD) nic nie wyjdzie.

Yücel Meheroğlu (41) ma według woli senator Kiziltepe zostać pełnomocnikiem ds. antymuzykalnego „rasizmu” Foto: SenASGIVA

Czerwony Ratusz, cotygodniowe wtorkowe posiedzenie senatu CDU/SPD. Pod punktem „Różne”, ostatnim punktem porządku obrad, przewodniczący Kai Wegner (CDU, 52) zwraca się do senator Kiziltepe. Dowiedział się o tej sprawie tylko z komunikatu prasowego. Wszyscy pozostali przy stole senackim także są najwyraźniej zaskoczeni: Nie odbyło się zwykłe wstępne spotkanie w gronie sekretarzy stanu (w poniedziałki), nie ma nawet dokumentów dotyczących planowanej płacy czy stanowiska w organigramie urzędu, ani żadnego publicznego ogłoszenia.

Uwaga redakcji: Różnimy się tutaj od oryginalnego tekstu B.Z., umieszczając słowo „rasizm” w cudzysłowach, ponieważ według naszego rozumienia muzułmanie nie stanowią „rasy”.

Wysokie podwyżki opłat dla Austriaków – tylko rząd nie musi oszczędzać

Drożyzna wszędzie dla obywateli: E-Card, bilet klimatyczny, prawo jazdy, dowód osobisty – za to wszystko i wiele więcej Austriacy muszą więcej płacić. Na wszystkich poziomach ludzie są zmuszani do oszczędzania. Inaczej wygląda to w rządzie: zbrojenia, duże pomoc zagraniczna, coachingi, wizażyści … Nie ma już śladu po deficycie budżetowym!

(…) Mega-deficyt budżetowy spowodowany głównie przez rząd czarno-zielony ma teraz być przynajmniej częściowo zrównoważony przez radykalne podwyżki dla nas wszystkich: koalicja ÖVP-SPÖ-NEOS podnosi ceny paszportów, biletu klimatycznego, usług E-Card, prawa jazdy i dowodu osobistego.

Jednocześnie minister spraw zagranicznych rozdaje w Kairze trzy miliony euro podatników dla czerwonego półksiężyca!

