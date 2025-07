Hamburg – niewiarygodnie sadystyczny przestępca wykorzystujący dzieci złapany

Jak obecnie wiadomo, w połowie czerwca w Hamburgu aresztowano 20-letniego mężczyznę, który miał wykorzystywać psychicznie chore dzieci w Internecie, a w jednym przypadku doprowadził nawet do samobójstwa.

„Niemiecko-irańskiemu” mężczyźnie zarzuca się obecnie ponad 100 przestępstw.

Niewyobrażalne otchłanie

Czynów, o które oskarżany jest mężczyzna, pokazują „niewyobrażalne otchłanie wykorzystywania seksualnego, które są prawie nie do zniesienia” – wyjaśnił podczas konferencji prasowej w Hamburgu komendant policji Falk Schnabel, jak donosi serwis mopo.de.

Mężczyzna podawał się w Internecie za „White Tiger” i był jednym z liderów grupy internetowej o nazwie „764”. Pierwotna wskazówka, która ostatecznie doprowadziła do aresztowania, pochodziła bezpośrednio od amerykańskiej agencji wywiadowczej FBI.

20-letni „niemiecko-irański” mężczyzna miał zmuszać dzieci w wieku od 11 do 15 lat do wykonywania czynności seksualnych przed kamerą i okaleczania się, między innymi poprzez wycinanie symboli i napisów nożem na skórze. 20-latek jest obecnie oskarżony o morderstwo i wielokrotne usiłowanie zabójstwa.

„Mówię tu o sadystycznym torturowaniu i zabijaniu dzieci”. Łącznie było osiem ofiar, dwie z Hamburga, jedna z Dolnej Saksonii. W momencie popełnienia przestępstw podejrzany miał mieć od 16 do 19 lat.

Dziecko odebrało sobie życie

W jednym przypadku z 2022 roku dziecko zostało zmuszone do odebrania sobie życia. „Zgodnie z wynikami naszego śledztwa można założyć, że w czacie grupowym na Instagramie dziecko zostało po cichu doprowadzone do śmierci na żywo” – powiedział prokurator Nicolas Benz. Dzieckiem tym był prawdopodobnie 13-letni chłopiec z USA, co najwyraźniej zwróciło uwagę FBI i spowodowało jego interwencję.

Niewyobrażalny zakres czynów ujawnionych podczas śledztwa opisuje prokurator generalny Jörg Fröhlich: „Mówię tu o patroszeniu ludzi, ścinaniu głów i torturach, wykorzystywaniu małych dzieci oraz sadystycznym torturowaniu i zabijaniu dzieci”.

Kontekst grupy „764”

Grupa „764” została założona cztery lata temu w Teksasie przez nastolatka. W Stanach Zjednoczonych jest zwalczana przez FBI na skalę, która w innym przypadku jest stosowana tylko w przypadku terroryzmu. Obecnie toczy się setki dochodzeń, wydano już kilka wyroków skazujących na długie lata pozbawienia wolności, a niektórzy sprawcy zostali skazani również za terroryzm. Doszło również do aresztowań w kilku krajach UE.

Ideologia grupy oscyluje między satanizmem a skrajnym gloryfikowaniem przemocy. Jej celem są przede wszystkim narażone na niebezpieczeństwo osoby niepełnoletnie, które są następnie nakłaniane do podejmowania ekstremalnych działań. Często kontaktuje się z nimi za pośrednictwem forów poświęconych samobójstwom. Najpierw udaje się im zdobyć zaufanie dzieci, a następnie nakłaniają je do wysyłania zdjęć i filmów o charakterze seksualnym, aby wywrzeć na nich presję, która prowadzi do okropnych samookaleczeń, a nawet samobójstw.

W ostatnich miesiącach specjalna komisja przeanalizowała setki tysięcy zdjęć i filmów, które zostały nagrane podczas czynów 20-latka. Zabezpieczone pliki zawierające pornografię dziecięcą mają łączny czas trwania wynoszący aż dwa tygodnie. Mężczyzna został postawiony przed sędzią śledczym i od tego czasu przebywa w areszcie śledczym.

Pierwsza rewizja prawie dwa lata temu

Pierwsza rewizja u 19-latka miała miejsce już 8 września 2023 roku. Skonfiskowano wówczas obszerne materiały dowodowe, w tym dużą ilość plików wideo dokumentujących jego czyny. Jednak minął ponad rok, zanim śledczy przejrzeli materiał na tyle, aby można było sporządzić pierwszą ekspertyzę.

Według komendanta policji Schnabela dopiero teraz dowody są wystarczające do skutecznego aresztowania. Dotychczas wszystkie zarzuty dotyczą wyłącznie okresu przed pierwszą rewizją. „Nie jesteśmy w stanie ocenić, co działo się od tego czasu” – powiedział Schnabel. Mężczyzna był wprawdzie od września 2023 r. poddany intensywnej inwigilacji, jednak śledczy nie mają wiedzy na temat treści zaszyfrowanych rozmów internetowych.

***

UPADEK EUROPY nadchodzi! CENZURA: Od Maja w Niemczech wycofana z handlu !!! Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą” Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/ https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887

NASZA MITTELEUROPA jest publikowana bez irytujących i zautomatyzowanych reklam wewnątrz artykułów, które czasami utrudniają czytanie. Jeśli to doceniasz, będziemy wdzięczni za wsparcie naszego projektu. Szczegóły dotyczące darowizn (PayPal lub przelew bankowy) tutaj (Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.).