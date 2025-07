Niemiecki rząd wspiera islamistów i zwolenników Hamasu

Iran zakazuje korzystania z Starlink

Iran oficjalnie zakazał korzystania z Starlink Elona Muska i kara za jego użycie obejmuje grzywny, chłostę oraz do dwóch lat więzienia.

Pomimo tego prawa 20 000 do 40 000 terminali pozostaje aktywnych na czarnym rynku, oferując nieocenzurowany dostęp do internetu.

Niemiecka rząd wspiera islamistów i zwolenników Hamasu za pomocą dużych pieniędzy z podatków.

W Niemczech i w wielu częściach UE od jakiegoś czasu słychać okrzyk, że należy „bronić naszej demokracji“. Chodzi o system rządów, w którym jedna partia zadomowiła się wygodnie, żyjąc nie tylko z pieniędzy podatników, ale również rozdając je na całym świecie. Częścią tego jest program „Żyć Demokracją!“ z Niemiec. Dzięki niemu finansowane są m.in. radykalni islamiści i rozumiejący terroryzm.

W miniony weekend w Hamburgu islamski kaznodzieja Enbiya Yildirim wystąpił jako mówca na wydarzeniu zorganizowanym przez „Sojusz Wspólnot Islamskich w Północnych Niemczech“ (BIG). To, co budzi kontrowersje, to fakt, że właśnie ten sojusz jest w ramach programu „Żyć Demokracją!“ wspierany roczną kwotą 250.000 euro z kieszeni niemieckiego podatnika. Rzekomym celem programu jest zapobieganie ekstremizmowi – ale w praktyce wydaje się, że to właśnie ci aktorzy są wspierani, przed którymi powinno się ostrzegać.

Tysiące uczestniczą w protestach przeciwko geoengineeringowi w Londynie

W sobotę tysiące osób protestowały w Londynie przeciwko planom brytyjskiego rządu przeprowadzenia solarno-geotechnicznych eksperymentów mających na celu przyciemnienie słońca.

Demonstranci wyrazili obawy związane z rozpylaniem cząstek mających na celu blokowanie światła słonecznego i wskazali na potencjalne ryzyko dla ekosystemów oraz zdrowia. Oczywiście media korporacyjne nie relacjonowały demonstracji.

W 2014 roku brytyjski rząd zaprzeczył, jakoby prowadził działania w zakresie geoengineeringu, twierdząc, że Ministerstwo Energii i Zmian Klimatycznych finansuje projekty mające na celu zbadanie skutków modyfikacji promieniowania słonecznego. W kwietniu 2025 roku ogłoszono, że Agencja Zaawansowanych Badań i Wynalazków („ARIA”) Zjednoczonego Królestwa otrzyma zielone światło na eksperymenty mające na celu osłabienie światła słonecznego, które mogą obejmować wstrzykiwanie aerozoli do atmosfery lub rozjaśnianie chmur w celu odbicia promieniowania słonecznego. Na ten cel agencja przeznaczyła 50 milionów funtów z funduszy podatników.

Brak mieszkań: FDP zaleca mieszkania w piwnicach

Mieszkańcy jaskiń wracają. W obliczu największego kryzysu mieszkaniowego, FDP z Hamburga-Harburga wpadło na pomysł, że można by zamieszkać w piwnicy.

Wszystko jedno, i tak jest wystarczająco dużo pustostanów od czasów koronawirusa. Tętniące życiem miasta Hamburg i Berlin rosną w tej chwili głównie dzięki napływowi uchodźców.

Brak mieszkań: Czy Niemcy w przyszłości będą mieszkać w piwnicach?

W zgromadzeniu okręgowym Harburg deputowani Dirk Kannengießer i Annett Musa (oboje FDP Harburg) złożyli wniosek o przekształcenie „pomieszczeń piwnicznych” (w dystansujących cudzysłowach) „na cele mieszkalne”. Dla tego celu mają być „administracyjnie i ustawowo” stworzone podstawy.

[…]

FDP wierzy zresztą, że mieszkania w piwnicach mogą także chronić klimat – ze względu na mniej narażone ściany zewnętrzne. Już starzy Kappadocyjczycy potrafili to wykorzystać w swoich mieszkaniach w jaskiniach. Podstawy do przeniesienia większych części ludności Harburga pod ziemię są więc położone. Wówczas także długoterminowo lepiej zrozumiałe byłoby, dlaczego dzieci w szkołach podstawowych nie wiedzą już, co to jest „strumyk” czy „żywopłot” – jak niedawno zasugerowano w hamburskiej rozmowie z Markusem Lanzem. Ale nowe dzieci z piwnic nie będą znać również Łaby i Alster.

Obywatele z powodzeniem sprzeciwili się nowemu ośrodkowi azylowemu

W Rheda-Wiedenbrück 68 procent obywateli zagłosowało przeciwko budowie ośrodka dla 360 wnioskodawców azylowych – wynik jest jednoznaczny, a uchwała rady tym samym traci moc. O co tak naprawdę chodziło inicjatorom ankiety.

[…]

Inicjatywa obywatelska „W różnorodności, bez strachu”, która znacząco zorganizowała opór przeciwko temu przedsięwzięciu, była zaskoczona jasnym wynikiem, ale odetchnęła z ulgą.

„Nie spodziewaliśmy się takiej jednoznaczności”, powiedział Moritz Binick dziennikarzom. „Naszym celem nie było tylko zapobieżenie budowie ośrodka, ale również wyeliminowanie tego tematu z kampanii wyborczej.”

To się udało.

Włoskie ulice się topnieją: Aktywistka klimatyczna rozpowszechnia fałszywe twierdzenie

„W Italii ULICE TOPNIEJĄ z powodu ekstremalnych upałów”

– twierdzi niemiecka aktywistka klimatyczna i współorganizatorka demonstracji Fridays for Future, Carla Reemtsma, w poście na platformie X. Reemtsma pisze dalej sarkastycznie: „Ale tak, to wszystko jest całkowicie normalne, to się zawsze działo i możemy się po prostu trochę dostosować, bo przecież nie jest tak źle”.

[…]

Aktywistka klimatyczna Carla Reemtsma twierdzi na X z całą powagą, że ulice w Włoszech aktualnie topnieją.

Reemtsma jest jedną z najbardziej znanych aktywistek klimatycznych w Niemczech. (…) Należy do rady nadzorczej organizacji macierzystej think tanku Agora Energiewende, organizacji Patricka Graichena, byłego sekretarza stanu w ministerstwie gospodarki pod przewodnictwem Roberta Habecka.

