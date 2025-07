„Pomóż mi, zabić go”: Syryjczyk pobił pomocnika kościelnego krucyfiksem

Mężczyzna urodzony w Syrii pobił w poniedziałek w Rodgau, w Hesji Południowej, zakrystiana katolickiej parafii św. Mikołaja krucyfiksem. Sprawca posiadał libański i niemiecki paszport, jak poinformowała policja na zapytanie NIUS. Urodził się jednak w Syrii.

Symboliczne zdjęcie archiwalne

Początkowo pomocnik kościelny chciał tylko zwrócić uwagę na głośną muzykę wydobywającą się z zaparkowanego samochodu przed zakrystią, relacjonuje Offenbach-Post. Kiedy wyszedł na zewnątrz, 33-letni napastnik zaczął kopać drzwi wejściowe, a następnie zaatakował zakrystiana pięściami.

Potem zerwał krucyfiks o długości 1,6 metra wraz z figurą Chrystusa ze ściany i uderzył nim 55-letniego katolika tak mocno, że krucyfiks się złamał.

To jednak nie wszystko: resztki próbował wykorzystać jako broń w momencie, gdy miał zawołać do przechodzącego mężczyzny: „Pomóż mi, zabić go.”

Miliony na agendę szczepień: Jak Bill Gates, Gavi i wielka farmacja przygotowują globalny obowiązek szczepień

Po części niszczycielskich doświadczeniach z mRNA szczepionkami COVID-19 – w tym rosnącej liczbie udokumentowanych skutków ubocznych, rosnącej nieufności wobec szczepień i kruszejących niegdyś obietnic zbawienia – globalna kampania szczepionkowa niestrudzenie wkracza w nową rundę.

depositphotos.com

Możliwe to dzięki masowej reaktywacji „Sojuszu szczepionkowego Gavi”, finansowanego przez rządy, korporacje i międzynarodowe banki rozwoju – a przede wszystkim kierowanego przez Billa Gatesa, który za pośrednictwem swojej fundacji jako założyciel i główny darczyńca pociąga za sznurki.

Po katastrofie przychodzi turbo

To, że kampania szczepień przeciwko koronawirusowi pozostawiła wiele pytań bez odpowiedzi – od niepełnego zbierania danych po nieprzezroczyste umowy – nie wydaje się być przyczyną do pokory czy przemyślenia dla międzynarodowych graczy takich jak Gavi, WHO i Fundacja Gatesa. Wręcz przeciwnie: teraz program szczepień ma być rozszerzony na całym świecie – na ponad 500 milionów dzieci do 2030 roku, z kosztami rzędu około 12 miliardów dolarów.

Krytycy pytają: czy niczego nie wyciągnięto z czasów COVID? Gdzie jest analiza masowych szkód spowodowanych szczepieniami, niespełnionych obietnic ochrony, tłumionych krytycznych głosów?

Mercedes prowadzi falę protestów: Otwarty list ostro atakuje Komisję Europejską

Lufthansa, Philips, Mercedes-Benz: czołowi europejscy przedstawiciele gospodarki buntują się przeciwko strategii KI Komisji Europejskiej. Uważają, że przyszłość kontynentu jest zagrożona.

Ursula von der Leyen: Przewodnicząca Komisji UE jest krytykowana przez wielu europejskich szefów firm za swoją politykę w zakresie sztucznej inteligencji.

Bruksela – W otwartym liście do przewodniczącej Komisji Ursula von der Leyen ponad 40 najwyższych menedżerów europejskich firm bije na alarm. UE gubi się w kompleksowości regulacji dotyczących sztucznej inteligencji – ryzykując tym samym swoją własną konkurencyjność, mówi się w liście, który dotarł do agencji prasowej dpa. Wcześniej informowała o tym Financial Times.

Menedżerowie domagają się przesunięcia wprowadzenia prawa o sztucznej inteligencji UE (AI Act) o dwa lata.

Głosy z branży technologicznej już od dłuższego czasu krytykują prawo o sztucznej inteligencji UE jako biurokratyczne i nieprzyjazne innowacjom.

