Perwerski pokaz drag dla dzieci podczas CSD na placu miejskim (Wideo)

Pod hasłem „Nigdy więcej milczenia” – typowym dla rewolucjonistów – tegoroczny „Queer Pride” przeszedł pod koniec czerwca przez spokojną heską miejscowość Schlüchtern (niecałe 16 000 mieszkańców). Organizatorem imprezy było stowarzyszenie „Queer* Main-Kinzig e.V.”, wspierane z pieniędzy podatników przez Ministerstwo Rodziny. Wątpliwy punkt kulminacyjny: parada zakończyła się na rynku miejskim pokazem striptizu dla dzieci. (exxpress)

„NIUS” opublikował film, na którym widać dziecko oglądające perwersyjny taniec transseksualistki. Zdjęcia z mediów społecznościowych pokazują kolejne dzieci i – typowe dla lewicowej sceny alternatywnej – wózki ręczne na

„Kolorowym Święcie Rodziny”

„Queer Pride” rozpoczęło się od kolorowej parady, po której odbył się „kolorowy program sceniczny z wystąpieniami politycznymi, artystami drag queen, zespołami muzycznymi i wokalistami”. Wzięła w nim udział drag queen „Pandora Nox” pokazana na filmie.

Według Wikipedii Austriaczka już jako dziecko eksperymentowała ze sztuką drag i jest uważana za jedną z pierwszych drag queen w historii. Organizator „Queer* Main-Kinzig e.V.” reklamował wydarzenie w następujący sposób:

„Podsumowując, będzie to kolorowe święto rodzinne, które ma zapewnić wszystkim możliwość spędzenia wspaniałego dnia”.

Organizator otrzymał pieniądze od „Demokratie leben!”

W Niemczech nie jest to oczywiście zaskakujące: „Queer* Main-Kinzig e.V.” otrzymało w przeszłości pieniądze z podatków w ramach programu „Demokratie leben!” Ministerstwa Rodziny. Na pytanie „NIUS” o to, czy do stowarzyszenia trafiły duże kwoty pieniędzy, ministerstwo nie mogło lub nie chciało udzielić odpowiedzi. Podając absurdalne uzasadnienie: najpierw trzeba zapytać w gminach.

Rynek zajęły liczne lewicowe organizacje pozarządowe i partie polityczne ze swoimi stoiskami. Na przykład „Die Linke”, „FLC Fetisch Klub Rhein-Main” lub „Bündnis für Demokratie und Toleranz im Bergwinkel”. Ta ostatnia organizacja również była finansowana z pieniędzy podatników w ramach programu „Demokratie leben!”. Do akcji dołączyli oczywiście również przedstawiciele SPD i Zielonych. Burmistrz Schlüchtern Matthias Möller (bezpartyjny) wygłosił przemówienie powitalne.

Według „Fuldaer Zeitung” w „MKK Pride” wzięło udział około 220 osób (MKK oznacza Main-Kinzig-Kreis).

Mit einer Strip-Show für Kinder endete die „Queer Pride“ auf dem Stadtplatz Schlüchtern in Hessen. Hinter der Veranstaltung steht der Verein „Queer*Main-Kinzig e.V“, der auch Steuergelder aus dem Familienministerium erhält. pic.twitter.com/0VcWH4quyc — Vanessa Behrendt MdL (@MdlBehrendt) July 2, 2025

