Tak wygląda manipulacja: zmiany klimatyczne u nas gorsze niż gdzie indziej

Również w ORF nie waha się szerzyć panikę. | Zdjęcie: zrzut ekranu ORF „Zeit im Bild”

Po tym, jak na początku lipca ledwo uniknęliśmy śmierci z powodu upałów i zamiast tego możemy cieszyć się jesiennymi temperaturami, na zakończenie naszego tygodnia poświęconego histerii klimatycznej [1] chcemy pokrótce opisać na przykładzie, jak przebiega manipulacja, która ma nas wpędzić w panikę.

„Ocieplenie klimatu” ma być rzekomo szczególnie dotkliwe właśnie u nas

Od REDAKCJI | Wielu ludzi ma już dość kłamliwego teatru wokół rzekomych „zmian klimatycznych” spowodowanych przez człowieka i nie chce już słuchać histerycznej paniki. Jednym z głównych argumentów osób myślących normalnie jest również to, że w Europie i tak nie jesteśmy w stanie znacząco ograniczyć emisji „gazów cieplarnianych”, skoro gdzie indziej złośliwy CO² jest nadal emitowany w niezmniejszonym lub nawet zwiększonym stopniu.

Manipulacyjna sztuczka najwyższej klasy

Dlatego też panikarze wymyślili propagandową sztuczkę najwyższej klasy: u nas zmiany klimatyczne są gorsze niż gdzie indziej! Logicznie rzecz biorąc, winę za to ponosimy tylko my, dlatego też istnieje szczególna potrzeba podjęcia działań. Niezależnie od Chin i USA, to my jako pierwsi spłoniemy.

Na podstawie kilku przykładów chcemy pokazać, jak bezczelnie kłamie się na zlecenie osób czerpiących zyski z klimatycznego szaleństwa na całym świecie. W ramach skoordynowanej akcji mediów głównego nurtu wszędzie serwuje się te same bzdury: oto kilka przykładów:

Tłumaczenie: „Czy wiesz, że Francja ociepla się szybciej niż reszta planety?”

Tłumaczenie: „RPT: Kanada ociepla się dwa razy szybciej niż średnia globalna”.

Panikarz z WDR wyjaśnia donośnym, katastroficznym głosem: „Globalne ocieplenie wynosi około 1,5 stopnia – my jesteśmy 1 stopień powyżej. Niemcy ocieplają się szybciej!”

Dlaczego temperatury u nas są powyżej średniej globalnej, wyjaśnia dziennikarz naukowy Axel Bojanowsky w trzech zdaniach:

„Ponieważ świat składa się z czegoś więcej niż tylko lądu, a morze ogrzewa się wolniej niż ląd. Dlatego każdy kraj ogrzewa się szybciej niż średnia dla całej Ziemi. I dlatego w każdym kraju na świecie pojawia się nagłówek: „Nasz kraj ogrzewa się szybciej niż średnia”. Wszyscy są bardzo zaniepokojeni i cieszą się, że nagłówek tak dobrze działa”.

Fakt ten jest oczywiście przemilczany w mediach głównego nurtu. Zadaniem tych fałszywych wiadomości jest natomiast: traktowanie ludzi jak głupców i dalsze okłamywanie ich, aby przepływ pieniędzy z dołu do góry, czyli od biednych do bogatych, mógł być kontynuowany bez przeszkód.

***

UPADEK EUROPY nadchodzi! CENZURA: Od Maja w Niemczech wycofana z handlu !!! Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą” Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/ https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887

NASZA MITTELEUROPA jest publikowana bez irytujących i zautomatyzowanych reklam wewnątrz artykułów, które czasami utrudniają czytanie. Jeśli to doceniasz, będziemy wdzięczni za wsparcie naszego projektu. Szczegóły dotyczące darowizn (PayPal lub przelew bankowy) tutaj (Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.).