Zachodni-Woke-ismus oburza się na narodową „Wschodnią” odporność: 1/2 miliona na koncercie w Zagrzebiu (wideo)

Lewicowy zachodni mainstream jest zbulwersowany: „Zagrzeb przed wielkim koncertem skrajnie prawicowego Thompsona”. Co było tak skandaliczne?

Nie była to parada dumy transpłciowej z okazji Christopher Street Day, pełna naćpanych i w większości (pół)nagich brzydkich starych kobiet i mężczyzn, którzy z dekadenckiej nudy spędzali czas, drepcząc po ulicach. Ale pół miliona młodych fanów muzyki kupiło bilety – „więcej niż połowa ludności stolicy Chorwacji” – jak podaje zszokowana lewicowa stacja propagandowa ORF… A do tego: według platformy biletowej Entrio „jedna trzecia oczekiwanych widzów miała mniej niż 28 lat” – czyli polityczna przyszłość Chorwacji!

🇭🇷 BREAKING:

An estimated 500 000 Croats are attending a concert of the nationalist hard rock musician Thompson (named after the gun he used in the Croatian War of Independence).

Only 3.6 million live in Croatia. 1 in 7 Croats are at the concert pic.twitter.com/3npERjCBVt

— Visegrád 24 (@visegrad24) July 5, 2025