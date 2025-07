Aborcje nawet do tuż przed porodem

AfD pytanie eskaluje spór CDU o sędzię grozy Brosius.

JULIAN REICHELT | Unia stoi przed historycznym momentem: Czy godność człowieka jest nienaruszalna? Czy przyznaje się do godności życia ludzkiego? Czy CDU, nasz kraj i nasze społeczeństwo zwracają się ku lewicowemu, wrogowi życia kultowi śmierci?

Na wybory do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego kandyduje lewicowa aktywistka Frauke Brosius-Gersdorf. Ta przerażająca prawniczka chce umożliwić aborcje aż do momentu porodu, do dziewiątego miesiąca.

Ale to nie wszystko: także osobom niezaszczepionym chce odebrać prawa podstawowe, zakazać opozycji i „zlikwidować“ zwolenników niewygodnych partii.

Friedrich Merz nie tylko nie chce tej kandydatki SPD na najwyższe stanowisko sędziowskie w Trybunale Konstytucyjnym, ale także publicznie przyznaje się do jej poglądów pogardzających życiem.

Coś, co większość jeszcze kilka miesięcy temu, a zapewne tym bardziej wszyscy konserwatyści, uznałaby za niemożliwe.

Wideo w języku niemieckim:

***

